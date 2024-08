GATINEAU, QC, le 16 août 2024 /CNW/ - Les travailleurs spécialisés qualifiés sont essentiels pour construire plus de maisons au Canada et libérer tout le potentiel économique du pays. Pour aider à recruter, à retenir et à former davantage d'apprentis dans les métiers spécialisés, le gouvernement du Canada investit pour attirer plus de jeunes, de femmes et d'autres groupes méritant l'équité vers ces emplois gratifiants où la demande est très forte.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé que plus de 74,6 millions de dollars seront investis dans 124 projets financés à la suite de récents appels de propositions dans le cadre du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical (PFIMS). Ces projets favorisent la formation par l'achat d'équipement et de matériel et améliorent la participation à l'apprentissage des groupes méritant l'équité.

Dans le cadre de ce financement :

114 projets issus des appels de propositions de 2022 et de 2023 réalisés dans le cadre du volet Investissements dans l'équipement de formation aident les syndicats et les fournisseurs de formation à améliorer la qualité de celle-ci grâce à l'achat d'équipement et de matériel qui répondent aux normes industrielles les plus récentes ou aux nouvelles technologies.

de 2023 réalisés dans le cadre du volet Investissements dans l'équipement de formation aident les syndicats et les fournisseurs de formation à améliorer la qualité de celle-ci grâce à l'achat d'équipement et de matériel qui répondent aux normes industrielles les plus récentes ou aux nouvelles technologies. 10 projets issus de l'appel de propositions de 2022 réalisé dans le cadre du volet Innovation en matière d'apprentissage aident les syndicats à recruter et à maintenir en poste des apprentis dans les métiers désignés Sceau rouge, notamment des femmes, des nouveaux arrivants, des personnes en situation de handicap, des Autochtones et des personnes racisées, grâce au mentorat, aux services d'aide à l'emploi, au soutien intégré et au jumelage d'emplois.

Le PFIMS fait partie de la réponse de la Stratégie canadienne en matière d'apprentissage aux besoins les plus pressants de la main-d'œuvre qualifiée, y compris l'élimination des obstacles à l'entrée dans les métiers spécialisés, la résolution de la crise du logement et l'augmentation de la construction carboneutre.

Le gouvernement du Canada investit près de 1 milliard de dollars par an dans le soutien à l'apprentissage par le biais de subventions, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi pendant la formation scolaire, de financement de projets et de soutien au programme du Sceau rouge, afin de contribuer à la mise sur pied pour l'avenir d'une solide main-d'œuvre qualifiée, inclusive, certifiée et productive.

Citations

« Le Canada compte des esprits brillants, des travailleurs talentueux et des systèmes d'éducation, de formation et d'emploi performants. En nous appuyant sur ces forces, nous pourrons nous adapter à l'évolution de l'économie mondiale et prendre de l'avance. En investissant dans les métiers spécialisés et les emplois de demain, nous préparons les travailleurs et les entreprises à tirer parti de toutes les opportunités, tout en créant de bons emplois pour les travailleurs canadiens. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

Les faits en bref

Depuis le début du programme en 2017, le gouvernement du Canada a investi près de 305 millions de dollars sous forme de subventions et de contributions dans le cadre du PFIMS.

a investi près de 305 millions de dollars sous forme de subventions et de contributions dans le cadre du PFIMS. Un appel à propositions dans le cadre du nouveau volet Emplois durables du PFIMS a été lancé le 20 juin 2024 pour soutenir les syndicats et leurs partenaires dans le développement d'une formation écologique pour les travailleurs des métiers. Un investissement de plus de 95 millions de dollars sur cinq ans aidera les syndicats et leurs partenaires à fournir une formation écologique à environ 20 000 apprentis, compagnons et autres travailleurs. L'appel de propositions est en cours jusqu'au 5 septembre 2024. Dans le cadre de ce financement, un accord distinct avec le gouvernement du Québec aidera la province à mettre en œuvre un programme qui tient compte des caractéristiques spécifiques du système d'apprentissage du Québec.

Pour aider à répondre au besoin croissant de travailleurs spécialisés, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2024 son intention d'investir 90 millions de dollars pour le Service d'apprentissage afin d'aider les petits et moyens employeurs à créer des placements pour les apprentis et 10 millions de dollars pour le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés afin d'encourager les Canadiens à explorer les carrières dans les métiers spécialisés et à s'y préparer.

Le gouvernement du Canada apporte un soutien financier aux apprentis tout au long de leur formation technique. Ainsi, les apprentis peuvent recevoir des prestations d'assurance-emploi pendant leur formation technique et obtenir un prêt canadien aux apprentis sans intérêt d'un montant maximal de 20 000 $, ainsi que des subventions aux apprentis pouvant atteindre 4 000 $.

apporte un soutien financier aux apprentis tout au long de leur formation technique. Ainsi, les apprentis peuvent recevoir des prestations d'assurance-emploi pendant leur formation technique et obtenir un prêt canadien aux apprentis sans intérêt d'un montant maximal de 20 000 $, ainsi que des subventions aux apprentis pouvant atteindre 4 000 $. Le site Web de la campagne (Canada.ca/metiers-specialises) fournit aux Canadiens des renseignements sur ce que sont les métiers spécialisés, sur la façon de devenir une personne de métier et sur les mesures de soutien financier qui leur sont offertes pendant leur formation.

Liens connexes

Document d'information : Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

À propos de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage

À propos du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

Budget de 2024

Canada.ca/metiers-specialises

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected], 343-573-1846; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]