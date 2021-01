L'honorable Pablo Rodriguez souligne un investissement de 2,6 millions de dollars pour aider La Petite Bretonne et le secteur agroalimentaire à croître et à créer des emplois.

L'industrie agroalimentaire canadienne a été durement touchée par la COVID-19. Le gouvernement du Canada a pris des mesures importantes pour l'accompagner dans cette période difficile et il est déterminé à lui donner les outils dont elle a besoin pour participer à la reprise économique et en sortir plus forte et plus compétitive qu'auparavant. C'est pourquoi le gouvernement travaille en étroite collaboration avec les entreprises agroalimentaires pour les aider à innover et à augmenter leur productivité et, ainsi, à créer des emplois.

Soutien du gouvernement fédéral à une entreprise des Laurentides

Au nom de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé le 12 août 2020 des contributions de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) totalisant 10 488 913 $ pour appuyer l'industrie agroalimentaire québécoise.

L'honorable Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec, souligne aujourd'hui un investissement de 2,6 millions de dollars consenti à La Petite Bretonne, à Blainville, pour un projet qui permettra à l'entreprise de croître et de créer 15 emplois.

Cette aide financière de DEC soutient l'entreprise dans l'amélioration de sa productivité, qui passe notamment par l'acquisition et l'installation d'équipements numériques de production et d'emballage, et par l'acquisition de logiciels et de systèmes d'aide à la décision. Cette contribution appuie une PME du secteur agroalimentaire dans ses efforts pour croître et atteindre ses objectifs de transition vers l'entreprise 4.0, essentiels au maintien de sa compétitivité dans un marché en constante évolution.

Cet investissement est une preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers les entreprises agroalimentaires du pays. En les aidant dans la poursuite de leurs activités et en stimulant leur croissance, le gouvernement contribue à faire en sorte que l'industrie agroalimentaire québécoise joue un rôle majeur dans la reprise économique du Canada.

Citations

« La dernière année n'a pas été facile, mais des entrepreneurs comme ceux de La Petite Bretonne se sont retroussé les manches et sont passés au travers. Nous sommes là pour les aider à innover et à créer de bons emplois. Grâce à cet investissement, l'entreprise de Blainville pourra améliorer sa productivité et sa compétitivité pour devenir un fournisseur majeur en Amérique du Nord et en Europe. »

L'honorable Pablo Rodriguez, député d'Honoré-Mercier, leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec

« Ces investissements témoignent de la volonté du gouvernement du Canada de soutenir le développement économique dans les régions du Québec en appuyant le secteur agroalimentaire dans ses efforts de relance. En partenariat avec les entreprises, le gouvernement s'efforce de soutenir les économies régionales et de créer de bons emplois bien rémunérés dans toutes les collectivités du Québec. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton‒Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« En aidant l'industrie agroalimentaire à investir dans des équipements et des appareils qui la rendront plus performante, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements : stimuler le démarrage et la croissance des entreprises qui ont su démontrer leur savoir-faire et leur capacité d'innovation. DEC, par cet appui, soutient également la création d'emplois durables et le maintien de la compétitivité d'une industrie essentielle à la prospérité de l'économie canadienne et québécoise. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« La Petite Bretonne mise sur une croissance de ses activités de fabrication par de l'innovation technologique; l'automatisation est la clé de toute entreprise qui désire demeurer active et pérenne, et permet d'offrir des emplois de meilleure qualité et mieux rémunérés. Nous sommes fiers d'offrir des produits fabriqués localement, et nous sommes très reconnaissants de l'aide de Développement Économique Canada pour les régions du Québec, qui nous permet de croître de façon structurée. »

Serge Bohec, fondateur et président-directeur général, La Petite Bretonne

Faits en bref

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

L'honorable Mélanie Joly est la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

