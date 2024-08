Huit organisations obtiennent des aides financières totalisant plus de 2 100 000 $ de DEC.

CHANDLER, QC, le 8 août 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Canada annonce avec fierté son appui à huit initiatives touristiques en Gaspésie, contribuant ainsi à la croissance économique de la région. Ces projets innovants visent à diversifier et à enrichir l'offre touristique, attirant ainsi davantage de visiteurs tout en créant des emplois locaux. Grâce à cet investissement stratégique, la Gaspésie se positionne comme une destination incontournable, alliant beauté naturelle, offre d'hébergement variée et expériences culturelles uniques.

C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, et l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, profitent aujourd'hui de cette occasion pour annoncer des contributions financières totalisant 2 108 200 $ à huit organisations reconnues dans leurs communautés respectives pour le potentiel de leur apport à l'économie régionale.

Les bénéficiaires sont : Corporation du Bourg de Pabos inc., Chalets Nautika Gaspé, Panora Loges Fluviales, Village en chanson de Petite-Vallée, Les Aventures Gaspésiennes inc., Musique du Bout du Monde, Les chalets Valmont et Choc Événements.

Un complément d'information sur les huit projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« En tant qu'élue de la Gaspésie, je suis particulièrement fière que le gouvernement du Canada soutienne ces huit projets touristiques qui mettront en valeur les nombreuses richesses de notre belle région. Il ne fait aucun doute que ces initiatives dynamiseront notre économie locale et consolideront la position de la Gaspésie en tant que destination touristique de choix. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'industrie touristique valorise les attraits, la culture et la diversité du Canada, attirant des visiteurs du monde entier. C'est pourquoi notre gouvernement soutient des entreprises et des organismes innovants et ancrés dans leur milieu, comme ceux à l'origine de ces huit projets en Gaspésie. Ces derniers mettent non seulement en lumière les atouts indéniables de la région, mais ils renforcent aussi l'économie de nos communautés. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce dernier vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Lien connexe

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, media@dec- ced.gc.ca; Alexander Cohen, Directeur des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-404-9121, [email protected]