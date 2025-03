TORONTO, le 4 mars 2025 /CNW/ - Le Canada abrite certains des meilleurs médecins, infirmiers et professionnels de la santé au monde. Toutefois, le secteur de la santé est un domaine exigeant, avec des conditions de travail difficiles. Ces défis affectent non seulement les travailleurs de la santé dévoués sur lesquels nous comptons, mais aussi les patients, qui font face à de longs délais d'attente pour les chirurgies, à des fermetures de salles d'urgence et à des difficultés pour accéder aux soins de santé familiaux.

C'est pourquoi, le gouvernement du Canada prend aujourd'hui des mesures immédiates pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre dans le secteur de la santé, alléger la pression sur nos travailleurs de la santé et garantir aux Canadiens les soins dont ils ont besoin.

Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon, a annoncé un investissement de 14,3 millions de dollars visant à fournir du financement à quatre organismes par l'entremise du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers (PRTCE). Ce financement aidera davantage de professionnels de la santé formés à l'étranger (PSFE) à intégrer la population active et contribueront à réduire les pressions causées par le manque d'effectif dans le secteur de la santé et à faire en sorte que les hôpitaux et centres médicaux soient dotés des talents nécessaires pour offrir aux Canadiens les soins de santé de qualité qu'ils méritent et auxquels ils s'attendent. Cela permettra également de soutenir directement plus de 3 500 participants au moyen de stages, de contributions salariales, de services de mentorat, de formations et d'initiatives d'accompagnement.

L'annonce d'aujourd'hui réaffirme les engagements pris dans le budget de 2024, qui prévoyait 50 millions de dollars supplémentaires sur deux ans pour le PRTCE, en mettant un accent particulier sur les secteurs de la construction résidentielle et des soins de santé.

Le gouvernement du Canada s'efforce de répondre à la demande croissante au sein de ces secteurs tout en aidant les nouveaux arrivants qualifiés à se tailler une place sur le marché du travail dans leur domaine d'expertise.

Citations



« Les professionnels formés à l'étranger possèdent le talent et l'expérience dont notre secteur des soins de santé a besoin. En investissant dans le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers, nous ajoutons des médecins, du personnel infirmier et des professionnels de la santé dans les établissements de santé de partout au pays afin d'augmenter le nombre de travailleurs et d'améliorer les résultats en matière de santé pour l'ensemble des Canadiens. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon

« Le Canada a besoin de plus de travailleurs de la santé dans notre système, et plus rapidement. Ce financement fédéral permettra d'augmenter la capacité de notre système de santé et d'alléger la charge des travailleurs qui offrent déjà des soins aux Canadiens. Cela signifie une main-d'œuvre renforcée, des temps d'attente réduits et de meilleurs soins de santé. »

- Le ministre de la Santé, Mark Holland

« Cet investissement est une avancée pour l'intégration des nouvelles arrivantes du secteur de la santé formées à l'étranger. Grâce au projet CarriElles Santé, la Société économique de l'Ontario (SEO) offre à ces femmes un accompagnement adapté pour valoriser leurs compétences et accéder à des emplois qualifiés, tout en répondant aux besoins criants de main-d'œuvre dans le secteur de la santé. La SEO est fière de jouer un rôle clé dans cette initiative porteuse d'opportunités et de contribuer à bâtir un système de santé plus inclusif et résilient. » - Cathy Modesto, présidente de la Société économique de l'Ontario.

Faits en bref

Le PRTCE soutient l'intégration des professionnels formés à l'étranger dans le marché du travail en fournissant des financements aux provinces et territoires, aux autorités réglementaires et à d'autres organisations afin d'améliorer les processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers (RTE) pour les rendre plus rapides et plus efficaces. Il offre également des prêts et des services de soutien pour aider les nouveaux arrivants qualifiés à traverser le processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers, ainsi que des soutiens à l'emploi pour aider les professionnels formés à l'étranger à acquérir de l'expérience de travail canadienne dans leur domaine d'études.





Le secteur canadien des soins de santé comptait 78 600 postes vacants au troisième trimestre de 2024. Il s'agissait de la deuxième baisse trimestrielle consécutive, après six trimestres consécutifs au cours desquels il y a eu peu de variation et qui ont fait suite au sommet enregistré au troisième trimestre de 2022, lorsque le nombre de postes vacants dans les professions du secteur de la santé a atteint 97 400. Cet écart met en évidence la nécessité urgente de continuer à attirer et à intégrer des professionnels qualifiés afin de maintenir la qualité et l'accessibilité des services de soins de santé dans l'ensemble du pays.





écart met en évidence la nécessité urgente de continuer à attirer et à intégrer des professionnels qualifiés afin de maintenir la qualité et l'accessibilité des services de soins de santé dans l'ensemble du pays. Le budget de 2024 prévoyait 50 millions de dollars sur deux ans pour le PRTCE, en mettant un accent particulier sur les secteurs de la construction résidentielle et des soins de santé. Cela s'ajoute aux investissements de 115 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2022-2023, annoncés dans le budget de 2022, ainsi qu'au financement permanent de 30 millions de dollars accordé au PRTCE, dont l'objectif premier est de soutenir l'intégration au marché du travail des professionnels de la santé formés à l'étranger.





Le Canada prévoit accueillir 395 000 résidents permanents en 2025; il est donc essentiel de continuer à soutenir la pleine participation des professionnels de la santé formés à l'étranger à la population active du Canada. Les investissements dans le PRTCE appuieront l'intégration au marché du travail de plus de 3 500 PSFE.





prévoit accueillir 395 000 résidents permanents en 2025; il est donc essentiel de continuer à soutenir la pleine participation des professionnels de la santé formés à l'étranger à la population active du Canada. Les investissements dans le PRTCE appuieront l'intégration au marché du travail de plus de 3 500 PSFE. Lors de la réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé en janvier 2025, les ministres ont réitéré leur engagement à relever les défis auxquels fait face la main-d'œuvre en santé au Canada.

réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé en janvier 2025, les ministres ont réitéré leur engagement à relever les défis auxquels fait face la main-d'œuvre en santé au Canada. Les ministres de la Santé ont approuvé et publié Les soins offerts aux Canadiens : l'avenir de l'effectif en santé au Canada, une étude pancanadienne sur la capacité du pays à former et à éduquer les professionnels de la santé essentiels.







Les ministres de la Santé ont convenu de publier un Cadre éthique pour le recrutement et la rétention des professionnels de la santé formés à l'étranger au Canada, qui servira de guide pour l'intégration de personnel de santé international dans le système de santé canadien.

Document connexe

Document d'information: Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers

Liens connexes

Le gouvernement du Canada aide 6 600 professionnels de la santé formés à l'étranger à travailler au Canada

Financement : Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers

Déclaration fédérale, provinciale et territoriale sur le soutien au personnel de la santé du Canada

Effectif en santé

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Matthieu Perrotin, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Bureau du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]