Centres de détresse aux prises avec une demande accrue en raison des répercussions de la COVID-19 sur la santé mentale

OTTAWA, ON, le 11 juin 2021 /CNW/ - Les Canadiens signalent une augmentation du stress, de l'anxiété, de la dépression et de la solitude. En fait, près de la moitié des Canadiens ont déclaré que leur santé mentale s'est détériorée depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Les centres de détresse sont un élément essentiel de notre collectivité qui offre du soutien et des ressources en santé mentale aux personnes qui en ont besoin. D'un bout à l'autre du pays, ces centres connaissent une augmentation de la demande de services en santé mentale.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de 9 275 000 millions de dollars pour appuyer 57 centres de détresse par l'entremise de l'Agence de la santé publique du Canada. Cet investissement soutiendra divers centres de détresse partout au pays, notamment dans les régions rurales et éloignées. Il appuiera également les centres qui offrent un soutien en cas de crise à des populations particulières, dont les aînés, les communautés autochtones, les populations LGBTQ2 et les communautés raciales et linguistiques diversifiées. Les fonds octroyés aideront à financer différents éléments, tels que le recrutement, la formation, les coûts de fonctionnement et les échanges de connaissances.

Cet investissement s'aligne avec le financement de 50 millions de dollars qui fut annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020, qui vise à épauler les centres de détresse partout au pays pendant la pandémie de COVID-19. Une deuxième sollicitation sera lancée dans les mois qui suivront afin de fournir du soutien à des centres supplémentaires. Une partie de ces fonds viendra appuyer l'élaboration de ressources pour permettre les centres de détresse à répondre aux besoins des populations vulnérables pendant la pandémie.

Tous les Canadiens, y compris ceux qui sont à risque et ceux qui vivent dans les régions rurales et éloignées, ont besoin d'avoir accès à des ressources et à des services essentiels en matière de santé et de santé mentale. Dans le cadre de notre collaboration avec les provinces et les territoires en vue d'élargir les services virtuels, nous veillons à ce que les Canadiens puissent utiliser les soutiens d'urgence lorsqu'ils en ont besoin.

Le gouvernement est déterminé à soutenir les Canadiens et leur santé mentale pendant la pandémie de la COVID-19 et après. Si vous ou un être cher éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace Mieux-être Canada, composer le 1 866 585-0445 ou textez MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

« La pandémie de la COVID-19 a eu des répercussions sur nous tous. Bon nombre de gens éprouvent des problèmes de santé mentale nouveaux ou aggravés pendant cette période, et nous prenons des mesures pour aider les Canadiens en crise. Si vous avez besoin d'aide, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce soutien essentiel aidera les centres de détresse à offrir de l'aide partout au pays et stimulera d'autres investissements pour améliorer les services en santé mentale. Le fait de jumeler les Canadiens aux soutiens et aux ressources appropriés aura des avantages considérables et aidera les personnes en crise. »

Le tiers des Canadiens seront touchés par une maladie mentale au cours de leur vie.

Cette annonce de financement fait partie d'un investissement en santé mentale dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020, qui prévoyait un financement global de 93 millions de dollars pour appuyer des initiatives en santé mentale. Les 43 millions de dollars restants ont été affectés à l'expansion du portail Espace Mieux-être Canada .

. L'Agence de la santé publique du Canada continue de travailler avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et d'autres partenaires pour mettre en œuvre et maintenir un service pancanadien élargi de prévention du suicide. Ce service ne remplace pas les lignes et les services de crise existants. Il collaborera plutôt avec les centres de détresse de tout le Canada afin d'améliorer l'accès aux services.

continue de travailler avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et d'autres partenaires pour mettre en œuvre et maintenir un service pancanadien élargi de prévention du suicide. Ce service ne remplace pas les lignes et les services de crise existants. Il collaborera plutôt avec les centres de détresse de tout le afin d'améliorer l'accès aux services. Le portail Espace Mieux-être Canada offre un accès gratuit au contenu éducatif, à la thérapie autoguidée, au soutien modéré entre pairs et aux consultations individuelles avec des professionnels de la santé qualifiés.

