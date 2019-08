Le gouvernement du Canada investit davantage pour procurer aux jeunes Canadiens une expérience de travail dans le secteur du patrimoine

Le gouvernement investit 13,4 millions de dollars dans le programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine, ce qui se traduira par plus de 2 000 emplois et stages

HALIFAX, le 28 août 2019 /CNW/ - M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et député de Halifax, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investirait une somme additionnelle de 5,5 millions de dollars dans le programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine. M. Fillmore a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Grâce à ce financement supplémentaire, le budget consacré au programme en 2019-2020 s'élèvera à 13,4 millions de dollars, ce qui se traduira par la création de plus de 2 000 emplois d'été et à court terme pour des étudiants et des diplômés universitaires de 30 ans ou moins. Ces nouveaux fonds serviront aussi à soutenir plus de 1 000 établissements patrimoniaux partout au pays. Le programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine vise à aider les étudiants et les diplômés canadiens à acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour entrer sur le marché du travail et envisager des carrières dans les secteurs du patrimoine et de la culture. De plus, ces fonds permettront aux établissements du patrimoine de combler leurs besoins et de faire face aux enjeux liés à la relève.

Patrimoine canadien finance les établissements qui participent à ce programme par l'entremise de cinq partenaires nationaux de prestation, soit : l'Association des musées canadiens, le Conseil canadien des archives, la Fiducie nationale du Canada, la Fédération des milieux documentaires et le Conseil des ressources humaines du secteur culturel. Ces organismes non gouvernementaux sont au service de leurs communautés patrimoniales et culturelles respectives.

Citations

« Notre gouvernement est fier de réaffirmer son engagement envers les jeunes Canadiens de partout au pays. Ce financement accru est l'une des mesures que prend notre gouvernement pour soutenir les jeunes Canadiens en leur offrant une expérience de travail précieuse qui les aidera à acquérir des connaissances et de l'expérience dans les secteurs de la culture et du patrimoine. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Grâce à cette aide financière, notre gouvernement appuie la prochaine génération de Canadiens à œuvrer dans le secteur patrimonial. Par l'entremise du programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine, des milliers de jeunes Canadiens auront l'occasion d'en apprendre plus sur le paysage culturel du Canada en travaillant au sein d'organismes voués à la préservation et à la promotion des histoires canadiennes. »

-- M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et député de Halifax

Les faits en bref

En 2019-2020, Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine a appuyé 27 emplois d'été et stages auprès de 18 employeurs à Halifax.

En 2016-2017, un financement supplémentaire de 1,5 million de dollars a permis de soutenir 158 emplois supplémentaires. Au cours des trois années suivantes, ce supplément est passé à 5,5 millions de dollars, contribuant ainsi à soutenir plus de 700 emplois par année. L'objectif initial de ce financement supplémentaire était de soutenir 1 600 emplois. Toutefois, le programme a déjà dépassé cet objectif et a créé près de 2 400 emplois au cours de ces quatre années. Le programme reçoit maintenant un financement annuel de 7,9 millions de dollars.

Cinq partenaires nationaux de prestation du programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine ont reçu un financement supplémentaire pour 2019‑2020 :

L'Association des musées canadiens a reçu 3 381 000 dollars supplémentaires, de sorte qu'elle pourra dorénavant offrir 165 stages et 1 389 emplois d'été dans les musées et autres organismes patrimoniaux.

supplémentaires, de sorte qu'elle pourra dorénavant offrir 165 stages et 1 389 emplois d'été dans les musées et autres organismes patrimoniaux. Le Conseil canadien des archives a reçu 1 504 000 dollars supplémentaires, ce qui se traduira par un total de 69 stages et emplois d'été aux archives canadiennes et de 210 dans les bibliothèques anglophones.

canadien des archives a reçu 1 504 supplémentaires, ce qui se traduira par un total de 69 stages et emplois d'été aux archives canadiennes et de 210 dans les bibliothèques anglophones. La Fiducie nationale du Canada a reçu 478 000 dollars supplémentaires, ce qui permettra d'offrir en tout 20 stages et 105 emplois d'été dans le secteur du patrimoine bâti.

supplémentaires, ce qui permettra d'offrir en tout 20 stages et 105 emplois d'été dans le secteur du patrimoine bâti. La Fédération des milieux documentaires a reçu 124 000 dollars supplémentaires, portant le nombre total de stages à 16 et le nombre d'emplois d'été dans les bibliothèques francophones canadiennes à 46.

supplémentaires, portant le nombre total de stages à 16 et le nombre d'emplois d'été dans les bibliothèques francophones canadiennes à 46. Le Conseil des ressources humaines du secteur culturel a reçu 50 000 dollars supplémentaires pour accueillir plus de stagiaires en administration des arts, pour un total de 25.

Jeunesse Canada au travail a été créé en 1996 sous l'égide de la Stratégie emploi jeunesse, une mesure pangouvernementale dirigée par Emploi et Développement social Canada et mise en œuvre par 11 ministères et organismes.

La partie de la Stratégie emploi jeunesse confiée à Patrimoine canadien vise à procurer des expériences de travail aux jeunes Canadiens dans les secteurs patrimonial et culturel (Jeunesse Canada au travail - volet patrimoine), ainsi que dans les milieux de travail liés aux langues officielles (Jeunesse Canada au travail - volet langues officielles).

