PLACENTIA, NL, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Au Canada, environ quatre personnes sur dix déclarent qu'elles se sentiraient mal à l'aise d'annoncer un diagnostic de démence à leur employeur, à leurs voisins ou à d'autres membres de leur communauté. Ce résultat met en évidence la stigmatisation entourant la démence, qui peut influencer la façon dont les autres perçoivent les personnes atteintes de démence et la façon dont elles se perçoivent elles-mêmes. Comme près de 474 000 Canadiennes et Canadiens vivent avec la démence, il s'agit d'un défi auquel de nombreuses personnes continuent de faire face chaque jour.

Aujourd'hui, Ken McDonald, député d'Avalon, Terre-Neuve-et-Labrador, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de 716 000 $ au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour le programme Partnering for Dementia Friendly Communities. Ce financement appuie la mise en œuvre de la stratégie nationale canadienne sur la démence et permet de sensibiliser les gens à la démence en réduisant la stigmatisation et en favorisant des communautés inclusives à l'égard de la démence.

Le programme Partnering for Dementia Friendly Communities contribue à améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes de Terre-Neuve-et-Labrador qui vivent avec la démence et réalise une campagne de sensibilisation dans les médias sociaux et les médias grand public. Dans le cadre de ce programme, huit communautés de la province participent à l'élaboration de leur propre plan d'action communautaire inclusif à l'égard de la démence.

L'Agence de la santé publique du Canada finance ce programme au moyen du Fonds stratégique pour la démence (FSD). Parmi les activités couvertes par le programme, on peut évoquer la sensibilisation à la démence, la réduction du risque de démence, la lutte contre la stigmatisation, la promotion de communautés inclusives à l'égard de la démence ainsi que l'amélioration de la vie des personnes atteintes de démence, de leur famille, de leurs amis et de leurs aidants naturels.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 50 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir la mise en œuvre des éléments clés de la première stratégie nationale canadienne sur la démence, Une stratégie sur la démence pour le Canada : Ensemble, nous y aspirons.

« De nombreuses personnes au Canada sont ou seront touchées par la démence, que ce soit par un diagnostic personnel ou celui d'un proche. C'est pour cette raison que nous nous efforçons de réduire la stigmatisation entourant la démence, notamment en encourageant la création de communautés inclusives à cet égard. Grâce à ce programme mené à Terre-Neuve-et-Labrador, nous faisons un pas important vers la promotion du vieillissement en santé et la création de communautés inclusives et positives pour les personnes atteintes de démence, leur famille et les aidants naturels. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« La démence n'est pas le fait d'une seule personne. Tous ceux qui ont été témoins de la nature cruelle et dégénérative de cette maladie savent qu'elle affecte la famille, les amis, les soignants et tous ceux qui les entourent. L'aide apportée aux patients atteints de démence a souvent un impact significatif et immédiat non seulement sur la personne qui souffre, mais aussi sur les personnes qui l'aiment et s'en occupent le plus. C'est pourquoi je suis très heureux de participer à cette annonce importante qui permettra d'apporter plus de soutien aux patients d'Avalon et à leurs familles qui se trouvent aujourd'hui dans cette situation. »

Ken McDonald

Député d'Avalon, Terre-Neuve-et-Labrador

« Alors que plus de 10 000 personnes vivent avec la démence à Terre-Neuve-et-Labrador, le programme de partenariat Dementia Friendly Communities est une ressource importante qui permet aux communautés de créer et de mettre en œuvre leur propre plan d'action, adapté à leurs besoins particuliers. Ce programme contribue à réduire la stigmatisation liée à la démence et à soutenir les personnes atteintes de démence et leurs aidants dans notre province en misant sur la sensibilisation et en favorisant des communautés inclusives à l'égard de la démence.

L'honorable Tom Osborne

Ministre de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador

Selon les dernières données nationales, près de 474 000 personnes de 65 ans et plus ont reçu un diagnostic de démence au Canada . Les deux tiers des personnes atteintes sont des femmes. Au cours des vingt dernières années, le nombre de Canadiennes et Canadiens atteints de démence a plus que doublé et, avec le vieillissement de la population, on s'attend à ce que ce nombre continue d'augmenter.

. Les deux tiers des personnes atteintes sont des femmes. Au cours des vingt dernières années, le nombre de Canadiennes et Canadiens atteints de démence a plus que doublé et, avec le vieillissement de la population, on s'attend à ce que ce nombre continue d'augmenter. Un peu moins de la moitié des personnes au Canada se disent à l'aise d'interagir avec une personne atteinte de démence.

se disent à l'aise d'interagir avec une personne atteinte de démence. Un quart des personnes au Canada ne savent pas qu'elles peuvent prendre des mesures pour réduire le risque d'être atteintes de démence.

