Innofibre reçoit une aide financière de 2,25 millions de dollars de DEC. Cette contribution s'inscrit dans un appui de près de 40 M$ du gouvernement du Canada à des projets novateurs au Québec pour une économie verte et résiliente.

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation et le développement de technologies et de produits plus verts contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a profité de sa visite au centre de recherche Innofibre aujourd'hui pour annoncer ce financement.

Bien positionné pour devenir un acteur incontournable de la transition vers une économie verte et durable, le Centre d'innovation des produits cellulosiques (Innofibre) doit renforcer sa capacité d'innovation et de transfert technologique afin de soutenir l'amélioration des capacités à innover des entreprises et des institutions qu'il dessert, notamment dans le développement des technologies propres associées au domaine des produits biosourcés.

Pour appuyer Innofibre dans la poursuite de sa mission d'accompagnement, DEC lui accorde une contribution non remboursable de 2,25 M$. L'aide du gouvernement du Canada permettra de construire une infrastructure de recherche complémentaire à celle existante et qui sera axée sur le conditionnement et la valorisation de la biomasse, des produits thermoformés et des emballages recyclables et compostables.

Plus précisément, la contribution permettra à Innofibre de couvrir divers frais liés à la mise sur pied des systèmes mécaniques et électriques, à l'installation de la fibre optique, à l'acquisition d'un mégadôme pour les équipements de conditionnement de la biomasse et à l'acquisition de mobilier intégré.

Innofibre est l'un des trois centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) du Cégep de Trois-Rivières. La mission de ce centre de recherche de calibre international est de contribuer au positionnement technologique et au développement durable de l'industrie papetière et du bioraffinage au Québec. Par la construction de ce nouveau pavillon, le CCTT sera en mesure d'accélérer le développement technologique de sa clientèle, d'offrir des infrastructures qui répondent aux besoins grandissants et de créer des emplois de qualité dans la région de la Mauricie.

Citations

« Notre gouvernement prend des engagements concrets pour démontrer qu'une économie forte et un environnement sain vont de pair. Nous investissons entre autres stratégiquement dans les technologies propres afin de créer des emplois de qualité et stimuler l'économie d'aujourd'hui et de demain. L'appui accordé à Innofibre est l'exemple probant d'un projet qui permettra de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favorisera une économie verte et résiliente. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Grâce à ce financement, Innofibre participera activement à la relance économique verte en développant des solutions pérennes aux enjeux environnementaux et en contribuant à l'atteinte des objectifs gouvernementaux. Le hub des produits biosourcés répondra à des besoins du secteur privé, soit d'accélérer le développement technologique et de contribuer à la formation de main-d'œuvre qualifiée en plus de créer des retombées socio-économiques dans plusieurs régions canadiennes. »

Jean-Philippe Jacques, directeur général, Innofibre

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC qui ont lieu depuis le début du mois de février afin de confirmer des investissements totalisant près de 40 millions de dollars dans plus de 20 projets novateurs d'entreprises et d'organismes québécois qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

et qui favoriseront une économie verte et résiliente. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]