Plus de 175 millions de dollars en appui à des recherches sur les inégalités environnementales, la durabilité économique et la revitalisation des langues autochtones

OTTAWA, ON, le 16 juin 2022 /CNW/ - La recherche en sciences humaines joue un rôle important pour aider la société à comprendre certains des plus grands défis des Canadiennes et Canadiens. Le gouvernement du Canada investit dans ces chercheures et chercheurs, et ces équipes de recherche, car leurs travaux procurent les données nécessaires à la prise de décisions éclairées sur les collectivités, l'économie, la santé et le bien-être des Canadiennes et Canadiens, la réconciliation avec les Autochtones et la prospérité du pays.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé l'attribution de plus de 175 millions de dollars à 809 projets de recherche en sciences humaines, répartis partout au Canada. Cet investissement est effectué par le truchement des subventions de partenariat, des subventions de développement de partenariat, des subventions Savoir et des subventions d'aide aux revues savantes du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Il permet d'appuyer la recherche, les partenariats de recherche et la mobilisation des connaissances sur une multitude de questions d'une importance capitale pour notre société. Le financement est accordé aux chercheures et chercheurs, aux équipes de recherche et aux publications pour des projets d'une durée maximale de sept ans.

Les projets exploreront un éventail de sujets, notamment les services de police inclusifs, la transition à une économie durable, l'autodétermination des Premières Nations et l'atteinte de l'objectif de carboneutralité du Canada. D'autres projets financés porteront sur les interventions visant l'amélioration des habiletés motrices des enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme, la prévention de la violence familiale et les partenariats visant à prévenir et à éliminer l'itinérance. De telles recherches en sciences humaines sont essentielles pour aider les Canadiennes et Canadiens à comprendre et à relever certains des plus grands défis de notre époque.

Citations

« Maintenant, plus que jamais, la recherche en sciences humaines joue un rôle essentiel alors que nous affrontons la réalité post-COVID-19 et que nous continuons à bâtir un Canada plus sain, plus fort et plus prospère. Ces subventions permettent aux chercheures et chercheurs de se pencher sur des questions complexes ayant trait aux collectivités et aux sociétés et d'approfondir notre compréhension collective afin d'assurer un avenir meilleur à toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. »

-- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Cet investissement dans la recherche est essentiel pour susciter de nouvelles idées, de nouveaux points de vue et de nouvelles perspectives sur les dimensions humaines et sociétales des principaux défis des Canadiennes et Canadiens. Ces subventions inciteront les chercheures et chercheurs en sciences humaines ainsi que les partenaires de tous les secteurs à collaborer pour l'étude d'importantes questions de recherche et à soutenir des activités qui transforment les connaissances en politiques et en pratiques. Félicitations à tous les nouveaux titulaires de subvention. »

-- Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines

En bref

Les subventions de partenariat sont destinées à de grandes équipes œuvrant dans le cadre de collaborations structurées réunissant des chercheures et chercheurs d'établissements d'enseignement postsecondaire et d'organismes des secteurs public, privé et sans but lucratif. Accordées pour une période de quatre à sept ans, elles ont pour but de faire progresser la recherche, la formation en recherche et (ou) la mobilisation des connaissances en sciences humaines par la collaboration et le partage du leadership intellectuel. L'investissement d'aujourd'hui permet de soutenir 21 projets recevant une subvention de partenariat et représente un financement total de 52 millions de dollars.





Les subventions de développement de partenariat fournissent du financement sur une période d'un à trois ans à des équipes œuvrant au sein de partenariats structurés réunissant des chercheures et chercheurs d'établissements d'enseignement postsecondaire et d'organismes des secteurs public, privé et sans but lucratif. Les subventions visent soit l'élaboration de travaux de recherche et d'activités connexes en sciences humaines, qui peuvent notamment comprendre la mobilisation des connaissances et la participation importante d'étudiantes, d'étudiants, de chercheures et de chercheurs émergents, soit l'élaboration et la mise à l'essai de nouvelles approches de partenariat pour des travaux de recherche et des activités connexes pouvant donner lieu à des pratiques exemplaires ou à des modèles susceptibles d'être adaptés par d'autres. L'investissement d'aujourd'hui permet de soutenir 85 projets recevant une subvention de développement de partenariat sur une période de trois ans et représente un financement total de 16 millions de dollars.





Les subventions Savoir appuient l'excellence en recherche en sciences humaines. Elles sont destinées aux chercheures et chercheurs établis et aux chercheures et chercheurs émergents pour l'exécution d'initiatives de recherche d'une durée de deux à cinq ans. L'appui stable à des initiatives de recherche à long terme est essentiel à l'avancement des connaissances, car il permet aux chercheures et chercheurs d'étudier des questions complexes ayant trait à l'être humain et à la société et d'approfondir la compréhension collective de ces questions. L'investissement d'aujourd'hui permet de soutenir 560 projets recevant une subvention Savoir sur une période de cinq ans et représente un financement total de 96,5 millions de dollars.





Les subventions d'aide aux revues savantes appuient la diffusion des connaissances au Canada en accordant aux revues une contribution qui leur permet d'explorer des activités novatrices et les aide à couvrir les coûts de publication d'articles scientifiques, d'édition numérique et de diffusion de revues spécialisées sur des plateformes sans but lucratif canadiennes. L'investissement d'aujourd'hui permet de soutenir 143 publications sur une période de trois ans et représente un financement total de 10,5 millions de dollars.

Liens connexes

Suivez le CRSH dans les médias sociaux : Twitter, Instagram, Facebook

Suivez Science canadienne dans les médias sociaux : Twitter, Instagram, Facebook

SOURCE Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Renseignements: Coordonnées : Laurie Bouchard, Gestionnaire principale, Communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected], Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences humaines, [email protected]