DEC a accordé une aide financière de 3 M$ au Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie. Cette contribution s'inscrit dans un appui de près de 40 M$ du gouvernement du Canada à des projets novateurs au Québec pour une économie verte et résiliente.

SAINT-PIE, QC, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a profité de sa visite à l'entreprise aujourd'hui pour annoncer ce financement.

Le Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie (CTBM) est spécialisé dans la gestion et le traitement de matières résiduelles organiques liquides et semi-liquides provenant des industries agroalimentaires et commerciales. Le CTBM a entrepris un projet d'envergure il y a plus de cinq ans pour transformer son modèle d'affaires en misant sur des technologies de pointe. L'entreprise valorise maintenant les matières qui y sont traitées en les transformant en biogaz, biofertilisants et sulfate d'ammonium.

Pour appuyer le CTBM dans ce projet porteur d'avenir, DEC lui a accordé une contribution remboursable de 3 M$. Grâce à l'aide du gouvernement du Canada, le CTBM a pu ajouter de nouveaux procédés de valorisation qui permettent une augmentation de la capacité de traitement sur le site.

Le procédé du CTBM inclut maintenant des installations de biométhanisation, deux composteurs haute performance, un séchoir ainsi que tous les équipements connexes requis pour un tel traitement. L'entreprise est ainsi devenue un centre de traitement et de valorisation des matières résiduelles organiques unique au Québec, qui intègre une offre de technologies de pointe adaptée aux besoins du marché. Le projet a permis de créer 8 emplois.

« Notre gouvernement prend des engagements concrets pour démontrer qu'une économie forte et un environnement sain vont de pair. Nous investissons entre autres stratégiquement dans les technologies propres afin de créer des emplois de qualité et stimuler l'économie d'aujourd'hui et de demain. C'est en aidant des entreprises comme le Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie à devenir plus novatrices et concurrentielles et en soutenant l'innovation pour le développement de technologies que le Canada comptera parmi les pays les plus novateurs du monde. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« La contribution financière obtenue de la part de DEC a appuyé le CTBM dans le développement de son projet innovateur. Le nouveau procédé mis en place au CTBM permet de proposer des approches écologiquement responsables en optimisant la valorisation des matières organiques tout en nous amenant plus loin dans notre offre de services. »

Benoît Paré, président et chef de l'exploitation, CTBM

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC qui auront lieu au cours des prochaines semaines afin de confirmer des investissements totalisant près de 40 millions de dollars dans plus de 20 projets novateurs d'entreprises et d'organismes québécois qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

et qui favoriseront une économie verte et résiliente. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

