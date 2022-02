DEC accorde un soutien financier au CCTT du Cégep de Saint-Jérôme.

Cette contribution s'inscrit dans un appui de près de 40 M$ du gouvernement du Canada à des projets novateurs au Québec pour une économie verte et résiliente.

SAINT-JÉRÔME, QC, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, Stéphane Lauzon, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 800 000 $ au Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) au nom de l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Cet appui permettra au CDCQ de demeurer à la fine pointe des avancées technologiques et de consolider ses activités auprès de 80 PME chaque année.

Situé à Saint-Jérôme, le CDCQ est un centre collégial de transfert de technologie affilié au Cégep de Saint-Jérôme et destiné aux entreprises du secteur des composites. Le soutien accordé par le gouvernement du Canada lui permettra de renforcer sa capacité de recherche, d'essai, d'expérimentation, de validation et de transferts dans le domaine du développement durable.

Depuis sa création en 1989, la mission du CDCQ est d'accroître le savoir-faire et la compétitivité des PME réparties dans la chaîne de valeurs du secteur des matériaux composites en leur offrant des services d'aide technique, de recherche appliquée et de diffusion d'information. La demande pour le développement de produits plus écologiques étant en forte hausse, le CDCQ désire bonifier son offre de services et faire l'acquisition de nouveaux équipements de pointe pour fabriquer des matériaux composites thermodurcissables et proposer des solutions innovantes pour réduire l'empreinte environnementale et les GES dans le secteur.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC qui auront lieu au cours des prochaines semaines afin de confirmer des investissements totalisant près de 40 millions de dollars dans plus de 20 projets novateurs d'entreprises et d'organismes québécois qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

« Le gouvernement du Canada a pris des engagements concrets pour démontrer qu'économie forte et environnement sain vont de pair. Entre autres actions, nous effectuons des investissements stratégiques dans les technologies propres, comme c'est le cas aujourd'hui avec le projet du CDCQ. En aidant les PME à devenir plus novatrices et concurrentielles et en soutenant l'innovation pour le développement de technologies et de produits plus verts, nous préparons du même coup les Canadiens aux emplois d'aujourd'hui et de demain. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural

« La crise climatique demeure l'un des défis les plus importants de notre époque. Il est donc essentiel d'encourager les entreprises à développer des procédés et des produits plus respectueux de l'environnement pour les aider à accroitre leurs avantages concurrentiels à long terme. En plus de favoriser la compétitivité de nos industries et la croissance économique, la réduction de l'empreinte écologique, qui fait partie de notre plan de relance économique, contribue à bâtir des communautés plus saines. »

L'honorable Pascale St Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Les montants annoncés aujourd'hui permettront de démontrer, encore une fois, que le Centre de développement des composites du Québec est un partenaire incontournable pour les entreprises québécoises. Nous sommes d'autant plus fiers de faire du développement durable le levier de nos actions en proposant des solutions écoresponsables. »

Nadine Le Gal, directrice générale, Cégep de Saint-Jérôme

« Cette contribution donne au CDCQ la possibilité de proposer des solutions technologiques innovantes qui répondent aux demandes de l'industrie en plus de proposer des approches économiquement efficaces et écologiquement responsables. Ces nouveaux équipements jumelés à notre expertise nous amèneront encore plus loin dans notre offre de services. »

Janic Lauzon, directrice générale, Centre de développement des composites du Québec

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

