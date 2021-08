Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, avec Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, ont annoncé que le gouvernement du Canada investira plus de 3,5 millions de dollars pour aider à renouveler l'infrastructure portuaire partout au Manitoba et dans le reste des Prairies.

Un certain nombre de ports du Manitoba ont été identifiés pour des améliorations, notamment le port de Gimli, qui est le port d'attache de 66 bateaux de pêche ainsi que d'un peu plus de 210 bateaux de plaisance. Seront reconstruites les rampes de mise à l'eau de Calder's Dock et de Gull Harbour sur le lac Winnipeg, de Mossey River et Whitefish Point sur le lac Winnipegosis, et Whiskey Jack Portage sur le lac Kiskittogisu.

Une amélioration des quais est prévue à Thicket Portage sur le lac Wintering, ainsi qu'au port pour petits bateaux de Missinipe, en Saskatchewan, sur le lac Otter.

En Alberta, des études d'ingénierie sont prévues dans les ports pour petits bateaux de Canyon Creek et Hardisty.

Citations

« Les ports pour petits bateaux sont essentiels à tant de pêches et à des collectivités entières partout au Canada, y compris dans les Prairies. En investissant 300 millions de dollars pour construire des ports plus écologiques, plus sécuritaires, et plus efficaces d'un océan à l'autre, nous investissons dans les gens qui vivent dans ces collectivités, et qui dépendent de ces ports tous les jours. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Au nom du gouvernement du Canada, je suis heureux d'annoncer cet important investissement pour les Prairies. La pêche est une pierre angulaire vitale dans de nombreuses communautés à travers le Canada et c'est pourquoi il est important de soutenir nos pêcheurs locaux et la communauté en général avec de bonnes infrastructures portuaires locales bien entretenues. Lorsque nous investissons dans nos ports locaux, nous investissons dans les personnes qui travaillent et vivent à proximité, et je suis fier de faire partie d'une initiative aussi importante. »

Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire du ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau).

« Cela peut être surprenant pour les gens à l'extérieur des Prairies d'apprendre qu'il existe une pêche solide ici. L'eau et la pêche sont un mode de vie. Gimli est le plus grand port entre l'Ontario et la Colombie-Britannique. Au cœur de la région d'Interlake au Manitoba, le port de Gimli a reçu de nombreuses améliorations au cours des dernières années et c'est formidable de voir ces derniers investissements, non seulement pour Gimli mais pour plusieurs ports des Prairies. »

L'honorable Jim Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud et représentant spécial pour les Prairies

« Investir dans les ports locaux pour petits bateaux aide non seulement l'industrie de la pêche commerciale, mais la région dans son ensemble. Je suis fier que nous investissions dans les gens, que nous fassions la promotion d'une croissance inclusive et que nous bâtissions des collectivités plus fortes. Les travaux réalisés permettront de renouveler et d'entretenir les infrastructures essentielles à la région et de soutenir nos communautés locales. »

L'honorable Dan Vandal, député de Saint-Boniface - Saint-Vital et ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

Dans le budget de 2021-2022, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 300 millions de dollars supplémentaires sur deux ans pour le renouvellement du réseau de ports pour petits bateaux du Canada .

s'est engagé à investir 300 millions de dollars supplémentaires sur deux ans pour le renouvellement du réseau de ports pour petits bateaux du . Pêches et Océans Canada (MPO) garde ouverts et en bon état les ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale.

(MPO) garde ouverts et en bon état les ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale. Le MPO soutient 973 ports au Canada avec le soutien de plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires.

avec le soutien de plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires. Les projets de restauration des ports sont entrepris en collaboration avec les administrations portuaires locales qui gèrent et exploitent les installations pour les utilisateurs locaux.

L'économie bleue du Canada et sa croissance future dépendent de l'utilisation et de la gestion durables de nos ressources océaniques. Une stratégie de l'économie bleue nous permettra de protéger et de revitaliser la santé de nos océans tout en tirant parti des nouvelles possibilités de croissance économique dans tous les secteurs océaniques.

Liens connexes

Le gouvernement du Canada investit pour améliorer les ports pour petits bateaux du Canada

Pour plus de détails sur le programme des Ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada : https://www.dfo-mpo.gc.ca/sch-ppb/index-fra.html

Restez branchés

Suivez le ministère des Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous afin de recevoir les communiqués et plus via notre fil RSS. Plus de plus amples informations ou vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies

Renseignements: Olivia McMackin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-571-9193, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]