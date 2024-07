WINNIPEG, MB, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Depuis leur introduction dans la région des Grands Lacs laurentiens dans les années 1980, les moules zébrées destructrices se sont propagées dans des plans d'eau du sud de l'Ontario, du sud et du centre du Manitoba, du sud du Québec et du Nouveau-Brunswick. Cette espèce aquatique envahissante (EAE) se reproduit très rapidement et, en plus de ses répercussions écologiques négatives, elle peut détériorer les infrastructures et les biens en se fixant sur des surfaces dures comme les bateaux, les quais, les rochers, les plantes et les prises d'eau.

Pêches et Océans Canada (MPO) s'est engagé à agir pour prévenir la propagation de toutes les EAE, y compris les moules zébrées, notamment en menant des inspections routières, comme celle qui a eu lieu le mois dernier à la frontière entre le Manitoba et l'Ontario. Du 21 au 23 juin, les agents des pêches du MPO, avec l'aide du personnel provincial d'inspection des EAE du ministère du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles du Manitoba, ont intercepté 398 véhicules qui transportaient des embarcations et traversaient la frontière provinciale.

La prévention constitue l'approche la plus efficace, la plus pratique et la plus rentable pour gérer les EAE comme les moules zébrées. Pour prévenir la propagation des EAE, les utilisateurs des plans d'eau sont tenus de nettoyer, de vider et de sécher les embarcations et l'équipement nautique lorsqu'ils les retirent de l'eau. Sur les 398 véhicules contrôlés entre le 21 et le 23 juin :

294 véhicules transportant des embarcations étaient conformes aux exigences en matière de lavage, de vidange et de séchage.

104 véhicules transportaient des embarcations ou des équipements qui n'étaient pas propres, vidés ou secs, et qui ont échoué à l'inspection des EAE.

Cinq véhicules transportaient des moules zébrées.

Les conducteurs transportant des embarcations non conformes ont dû décontaminer leur embarcation et leur équipement, et ont reçu des instructions sur la manière de se conformer au protocole imposant de « Laver, vider, et sécher ».

Citations

« Les espèces aquatiques envahissantes menacent la biodiversité en modifiant les réseaux trophiques, en endommageant les habitats, et en supplantant les espèces indigènes, ce qui cause des dommages sérieux aux écosystèmes aquatiques du Canada. Elles nuisent également à notre capacité de profiter du tourisme de plein air et des activités récréatives, endommagent les infrastructures, et nuisent à notre économie en mettant en péril les pêches et les secteurs connexes. C'est pourquoi nous prenons des mesures d'application de la loi contre les espèces aquatiques envahissantes afin d'empêcher leur propagation, et de protéger les écosystèmes et l'économie du Canada. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les Manitobains et les visiteurs aiment profiter de notre splendide province, dont la beauté repose notamment sur nos magnifiques voies navigables et sur l'abondance de nos ressources naturelles. Tout le monde a un rôle à jouer dans la protection de nos cours d'eau, et notre province s'est engagée à collaborer avec les gouvernements et les communautés pour protéger nos cours d'eau des espèces aquatiques envahissantes pour les générations à venir. »

L'honorable Jamie Moses, ministre du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles

Faits en bref

Les espèces aquatiques envahissantes (EAE) sont des plantes, animaux, algues et micro-organismes d'eau douce ou marins, introduites en dehors de leur aire de répartition naturelle ou précédente. Elles ont des effets négatifs importants sur l'environnement, l'économie, la société et la santé humaine.





Les EAE constituent une menace sérieuse pour la biodiversité des eaux du Canada . Après la perte d'habitat, les espèces envahissantes constituent la deuxième plus grande menace pour la biodiversité mondiale. Elles peuvent croître rapidement, être en concurrence directe avec les espèces indigènes et modifier les habitats, et coûtent des milliards de dollars chaque année en dommages aux infrastructures et en pertes de revenus au Canada .





. Après la perte d'habitat, les espèces envahissantes constituent la deuxième plus grande menace pour la biodiversité mondiale. Elles peuvent croître rapidement, être en concurrence directe avec les espèces indigènes et modifier les habitats, et coûtent des milliards de dollars chaque année en dommages aux infrastructures et en pertes de revenus au . En vertu du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, il est illégal de posséder, de transporter et de remettre à l'eau des moules zébrées au Manitoba , en Saskatchewan , en Alberta et en Colombie-Britannique. Il est également illégal d'importer des moules zébrées au Canada , sauf dans les eaux transfrontalières des Grands Lacs en Ontario et dans les eaux transfrontalières du Québec.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram et YouTube.

sur X, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram et YouTube

SOURCE Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies

Personnes-ressources: Gabriel Bourget, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]