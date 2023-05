Un investissement fédéral aide la plus importante compagnie de danse de la Colombie-Britannique à offrir des expériences artistiques de calibre mondial dans un environnement moderne

VANCOUVER, BC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, a annoncé l'octroi de 660 837 dollars à la Pacific Ballet British Columbia Society, communément appelée Ballet BC. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, lors de l'inauguration des nouvelles installations de Ballet BC.

Octroyé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cet investissement a permis de financer le projet de transformation d'un ancien studio d'arts de la scène de Ballet BC à Granville Island. L'espace rénové réunit les studios et les fonctions administratives de l'organisme dans un centre unique, au service des artistes professionnels et du public sous un même toit. Pendant de nombreuses années, il a exercé ses activités dans des bureaux et des endroits différents au centre-ville de Vancouver.

Le projet comprend des studios de danse professionnels, une galerie d'observation, un foyer des artistes, un espace événementiel, une salle de santé et de bien-être, des locaux à bureaux élargis et un espace réservé à l'éducation et à la sensibilisation. Les fonds reçus ont permis à Ballet BC de doubler la superficie de ses studios et, par le fait même, d'améliorer la qualité et la diversité de ses programmes de danse. En outre, cette aide financière a favorisé l'accessibilité et permis de créer de nouvelles occasions de mobilisation auprès des publics et des partenaires locaux.

Le gouvernement du Canada est conscient du fait que les institutions culturelles sont au cœur de communautés dynamiques. Il s'engage à appuyer les artistes et les groupes culturels dans leurs efforts pour bâtir une société plus inclusive.

Citations

« Les arts possèdent l'incroyable capacité de former, d'inspirer et de créer un sentiment d'appartenance. La communauté artistique a besoin d'installations modernes qui favorisent la créativité et l'innovation. Notre gouvernement est fier d'investir dans Ballet BC et dans des projets qui font en sorte que les espaces culturels demeurent un élément clé de notre économie créative. »

− L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Non seulement Ballet BC est-il un point d'ancrage du paysage artistique et culturel dynamique de Vancouver, mais il présente des œuvres passionnantes et suscite l'intérêt du public d'une façon unique. Ballet BC est aussi acclamé partout en Amérique du Nord. Avec le soutien du gouvernement, cette compagnie de danse de renom pourra continuer à faire découvrir l'art et l'expression créative, ainsi qu'à offrir des prestations, à sa communauté et au-delà, dans un nouvel espace moderne et optimisé. »

− L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Ce généreux soutien, qui nous est offert du gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, est une pierre angulaire de notre campagne de financement. Ainsi, Ballet BC a pu moderniser une installation vieillissante en vue d'une nouvelle ère d'innovation créative. Notre nouvelle installation permettra à la compagnie d'atteindre de nouveaux sommets artistiques, d'accroître son engagement communautaire et ses programmes de formation, d'attirer à Vancouver les meilleurs talents internationaux et de représenter la crème de la crème des arts canadiens dans le monde entier. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. »

− Laura Cundari, présidente du conseil d'administration, Pacific Ballet British Columbia Society

Les faits en bref

Ballet BC, la plus grande compagnie de danse professionnelle de la Colombie-Britannique, s'efforce de rendre la danse aussi accessible que possible grâce à des activités communautaires de sensibilisation et de formation en danse.

Ballet BC se produit régulièrement au théâtre Queen Elizabeth de Vancouver et il effectue aussi des tournées partout au Canada et dans le monde. En 2019, Ballet BC a reçu le Prix du Centre national des Arts pour contribution exceptionnelle aux activités de tournée.

La nouvelle installation de Ballet BC est l'ancienne résidence d'Arts Umbrella, un centre d'éducation artistique sans but lucratif pour les enfants et les jeunes. Patrimoine canadien a également accordé un soutien à Arts Umbrella en 2018 pour un nouvel espace à Granville Island.

Le secteur de Granville Island, propriété du gouvernement du Canada, est l'un des aménagements riverains les plus réussis en Amérique du Nord. Tout au long de l'année, on y présente un mélange de festivals, de théâtre, d'artistes de rue, de spectacles musicaux et d'expositions d'art, dont beaucoup sont créés dans les studios et les salles de répétition de la région.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]