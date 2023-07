Le gouvernement du Canada investit dans les jeunes pour bâtir un Canada plus fort

GATINEAU, QC, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Lorsque les jeunes apprennent, travaillent et réussissent, le Canada s'épanouit. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada continue d'investir dans les jeunes, afin qu'ils obtiennent l'éducation, l'expérience et les possibilités d'emploi nécessaires pour bâtir un Canada plus fort pour les générations à venir.

Aujourd'hui, en prévision de la Journée mondiale des compétences des jeunes, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé l'octroi de plus de 27 millions de dollars sur cinq ans à Compétences Canada dans le cadre de la Stratégie canadienne en matière d'apprentissage. Ce financement appuie le projet de l'organisme, qui vise à mobiliser les jeunes dans les métiers spécialisés au moyen de concours et d'exploration de carrière, les poussant ainsi à explorer les diverses avenues que leur proposent les métiers spécialisés et les technologies.

Dans le cadre de ce projet, Compétences Canada offre une expérience pratique dans les métiers spécialisés et la technologie aux jeunes et aux membres des groupes sous-représentés, y compris les femmes, les personnes en situation de handicap, les nouveaux arrivants au Canada, les personnes s'identifiant comme membres de la communauté 2ELGBTQI+, les Autochtones et les personnes racisées. Compétences Canada organise un certain nombre d'activités et d'événements promotionnels, y compris des compétitions provinciales, territoriales et nationales, le Mondial des métiers et la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies.

Chaque année, le gouvernement du Canada investit près de 1 milliard de dollars dans le soutien à l'apprentissage sous forme de subventions, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, de financement de projets et de soutien au programme du Sceau rouge. En plus d'offrir des mesures de soutien dans le secteur des métiers spécialisés, le gouvernement du Canada contribue à accroître la sensibilisation au moyen d'une campagne publicitaire faisant la promotion des métiers spécialisés comme carrière de premier choix pour les jeunes.

L'annonce d'aujourd'hui, de concert avec d'autres programmes du gouvernement du Canada à l'appui des jeunes, permettra aux jeunes Canadiens de s'outiller pour la réussite dès le début de leur carrière.

Citations

« Les jeunes veulent participer à bâtir l'avenir du Canada. La nature du travail changeant à toute vitesse, un financement comme celui d'aujourd'hui aidera les jeunes à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour profiter au maximum de toutes les possibilités de carrière qui s'offriront à eux dans le domaine des métiers spécialisés. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« À l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, nous reconnaissons l'importance d'offrir aux jeunes la formation, le soutien et l'information dont ils ont besoin pour trouver de bons emplois aujourd'hui et demain. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

« Depuis près de 30 ans, Compétences Canada sensibilise le public aux carrières dans les métiers spécialisés partout au Canada. Nos Olympiades canadiennes des métiers et des technologies font la promotion de plus de 40 métiers spécialisés et professions du domaine des technologies, et réunissent plus de 500 concurrents qui représentent chaque province et territoire. Lors de notre plus récent événement, tenu à Winnipeg, nous avons accueilli plus de 13 000 jeunes visiteurs qui ont pu se familiariser avec les métiers spécialisés et les technologies grâce à diverses activités interactives. »

- Le directeur général de Compétences Canada, Shaun Thorson

Les faits en bref

Le 15 juillet, le Canada célébrera la Journée mondiale des compétences des jeunes, qui vise à reconnaître l'importance de donner aux jeunes l'occasion d'acquérir des compétences nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat. Le thème de cette année est « Former les enseignants, les formateurs et les jeunes pour un avenir transformateur ».





célébrera la Journée mondiale des compétences des jeunes, qui vise à reconnaître l'importance de donner aux jeunes l'occasion d'acquérir des compétences nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat. Le thème de cette année est « Former les enseignants, les formateurs et les jeunes pour un avenir transformateur ». Compétences Canada a organisé des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies partout au Canada au cours des 29 dernières années, faisant ainsi la promotion de plus de 40 métiers spécialisés et technologies. Les Olympiades de 2023, qui ont eu lieu à Winnipeg , ont attiré plus de 500 concurrents et plus de 13 000 visiteurs.





a organisé des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies partout au au cours des 29 dernières années, faisant ainsi la promotion de plus de 40 métiers spécialisés et technologies. Les Olympiades de 2023, qui ont eu lieu à , ont attiré plus de 500 concurrents et plus de 13 000 visiteurs. L'Enquête sur la population active de Statistique Canada pour juin 2023 indique que l'emploi a grimpé de 60 000 (+0,3 %) grâce aux gains réalisés dans l'emploi à temps plein (+110 000; +0,7 %). Ces gains se concentrent chez les jeunes hommes de 15 à 24 ans (+31 000) et chez les hommes de 25 à 54 ans (+31 000).





chez les hommes de 25 à 54 ans (+31 000). Selon ConstruForce Canada, l'industrie de la construction devra recruter 299 200 nouveaux travailleurs d'ici 2032, principalement en raison du départ à la retraite prévu de 245 100 travailleurs (20 % de la main-d'œuvre en 2022).





Le Forum canadien sur l'apprentissage estime que plus de 122 000 nouveaux compagnons seront nécessaires pour maintenir les niveaux de certification de la main‑d'œuvre dans les métiers désignés Sceau rouge au Canada . De ce nombre, environ 92 300 compagnons seront concentrés dans les 15 principaux métiers désignés Sceau rouge. À l'échelle nationale, les métiers en demande sont : cuisinier, électricien industriel, peintre et décorateur et soudeur.





. De ce nombre, environ 92 300 compagnons seront concentrés dans les 15 principaux métiers désignés Sceau rouge. À l'échelle nationale, les métiers en demande sont : cuisinier, électricien industriel, peintre et décorateur et soudeur. L'Énoncé économique de l'automne de 2022 annonçait un nouveau volet de formation liée aux emplois durables dans le cadre du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. Les projets financés dans le cadre de ce volet aideraient les syndicats à diriger l'élaboration de la formation axée sur les compétences vertes pour les gens de métiers. On s'attend à ce que 20 000 apprentis et compagnons profitent de cet investissement.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: des médias, veuillez contacter : Tara Beauport, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]