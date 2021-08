IQALUIT, NU, le 4 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui stimulent la croissance économique. L'amélioration des infrastructures appuie et stimule la croissance économique et le développement social, crée des possibilités d'emploi, offre de meilleures liaisons aux habitants du Nord, accroît la résilience de l'Arctique et du Nord face à un climat en plein changement, et s'assure de leur capacité à s'adapter à des technologies innovantes.

Aujourd'hui, la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Catherine McKenna, au nom du ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un investissement important d'un montant de plus de 40 millions de dollars en faveur d'un projet visant principalement à développer une infrastructure portuaire qui améliorera l'efficacité de l'industrie de la pêche en haute mer du Nunavut

Le projet comprend la construction d'un nouveau port en eau profonde à Qikiqtarjuaq, situé sur le tracé de la route principale du passage du Nord-Ouest, qui desservira les régions du détroit de Davis et de la baie de Baffin. Ce port offrirait un choix supplémentaire aux navires de pêche qui déchargent leurs cargaisons dans le Nunavut. À l'avenir, le port pourrait également remplir un rôle de réapprovisionnement local en marchandises et servirait à d'autres types d'usagers, comme les navires de tourisme.

La ministre McKenna a également annoncé un financement à destination de deux autres projets dans la région, dans le cadre du volet Infrastructure Verte du Plan Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit 225 000 $ dans le projet de planification de la modernisation de l'usine de traitement des eaux usées de Rankin Inlet, qui comprend des études de planification en vue d'apporter des améliorations à l'usine de traitement des eaux usées de Rankin Inlet. Une fois terminé, ce projet augmentera la capacité de traitement et de gestion des eaux usées du hameau.

Le gouvernement du Canada investit également 1,8 million de dollars dans le projet de planification d'usines de traitement de l'eau à Arctic Bay, Grise Fiord, Pond Inlet, Rankin Inlet et Sanikiluaq. Ce financement appuiera la phase de planification de la conception et la construction d'usines de traitement de l'eau dans ces communautés. Grâce à ce projet, les hameaux seront en mesure de fournir des services d'eau potable à leurs résidents.

Ces projets protègeront la santé publique ainsi que l'environnement, et bâtiront des communautés saines et durables pour les générations à venir.

Au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, la ministre McKenna a donné des nouvelles des plans concernant deux ports pour petits bateaux sur le territoire du Nunavut, à Clyde River et Arctic Bay.

Ces investissements devraient avoir d'importantes retombées sur l'économie, l'environnement et l'emploi pour la région.

Citations

« En investissant dans les ports, les aéroports et le traitement des eaux usées partout au Nunavut, nous collaborons avec les Inuits à renforcer les communautés et à améliorer des vies. L'investissement de 40 millions de dollars du gouvernement fédéral pour un nouveau port en eau profonde à Qikiqtarjuaq créera des emplois et des débouchés économiques dans l'industrie de la pêche en haute mer. Nous investissons également dans l'amélioration des systèmes de gestion d'eau et de l'infrastructure du traitement des eaux usés pour les Nunavummiut, ce qui est crucial pour des communautés durables. Grâce à ces investissements, nous appuyons la croissance économique, et nous bâtissons des communautés plus propres et plus fortes. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le transport et la distribution des marchandises sont essentiels pour nos communautés du Nord et pour le développement social et économique de l'Arctique canadien. En investissant dans les infrastructures de transport dont le Nord a tant besoin, comme les routes et ponts toutes saisons, nous améliorons la sécurité et la fiabilité des transports pour les populations du Nord. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Grâce à ces investissements, le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les Nunavummiut pour faire avancer des projets d'infrastructure majeurs qui protégeront l'environnement, créeront des débouchés économiques de plus grande envergure et amélioreront la qualité de vie. Notre gouvernement continuera d'appuyer les communautés dans le Nord et l'Arctique, selon leurs priorités. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« Les investissements du Canada dans des usines de traitement de l'eau et de traitement des eaux usées appuient les efforts de notre gouvernement qui visent à développer une infrastructure locale cruciale en vue d'améliorer le bien-être de nos communautés. Ce financement nous permettra de nous assurer encore plus que les Nunavummiut de chaque communauté ont accès à une eau potable propre et sécuritaire. »

L'honorable Jeannie Ehaloak,

Ministre responsable des Services communautaires et gouvernementaux

« Ces investissements permettront aux Inuits de tirer profit de l'économie maritime de manière sûre et fiable. Avec une meilleure eau potable et des systèmes de gestion d'eaux usées, les Inuits peuvent réaliser de meilleurs résultats, tant pour la communauté que pour l'environnement. Nous nous réjouissons à la perspective d'une collaboration continue pour garantir que du financement souple et axé sur le mérite devienne accessible dans les quatre régions de l'Inuit Nunangat. »

Natan Obed

Président d'Inuit Tapiriit Kanatami

Les faits en bref

Les projets du Fonds national des corridors commerciaux dans l'Arctique et le Nord appuient les infrastructures de transport du Nord comme les ports, les aéroports, et les routes et ponts ouverts en toutes saisons. Ils améliorent la sûreté, la sécurité et le développement économique et social des trois territoires du Canada , de la zone Nord du Labrador qui comprend la région du Nunatsiavut, de la région du Nunavik au Québec, ainsi que de la ville et du port de Churchill , au Manitoba .

, de la zone Nord du qui comprend la région du Nunatsiavut, de la région du Nunavik au Québec, ainsi que de la ville et du port de , au . Ces projets du Fonds national des corridors commerciaux répondent également aux besoins urgents et spécifiques dans le domaine des transports dans l'Arctique et le Nord du Canada , comme la résilience climatique et l'accès aux marchés, les possibilités sociales et économiques, les déplacements entre les communautés et l'accès aux services essentiels en dépit d'un terrain difficile, d'un climat rigoureux, ainsi que des coûts élevés de construction le long des corridors commerciaux du Nord du Canada .

, comme la résilience climatique et l'accès aux marchés, les possibilités sociales et économiques, les déplacements entre les communautés et l'accès aux services essentiels en dépit d'un terrain difficile, d'un climat rigoureux, ainsi que des coûts élevés de construction le long des corridors commerciaux du Nord du . Tel qu'annoncé en 2017, le Fonds national des corridors commerciaux investit 2,3 milliards de dollars sur 11 ans dans des projets qui renforcent l'efficacité et la résilience du réseau de transport, et il inclut 800 millions de dollars de financement consacrés aux régions de l'Arctique et du Nord.

Le budget de 2021 a prévu un montant supplémentaire de 1,9 milliard de dollars sur quatre ans (de 2021-2022 à 2024-2025) pour le Fonds national des corridors commerciaux, qui stimulera les investissements dans des améliorations tant attendues aux routes, aux voies ferrées et aux voies de navigation du Canada , renforcera la résilience à long terme de l'économie canadienne et appuiera le commerce intérieur.

, renforcera la résilience à long terme de l'économie canadienne et appuiera le commerce intérieur. Au moyen du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des communautés rurales et nordiques.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des communautés rurales et nordiques. De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructures vertes dans les communautés du Canada .

. Le gouvernement a investi plus de 518 millions de dollars dans 27 projets d'infrastructure à travers le Nunavut , dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

