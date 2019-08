Le gouvernement du Canada investit dans les infrastructures de transport dans les Territoires du Nord-Ouest

YELLOWKNIFE, le 29 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui stimulent la croissance économique. Améliorer le réseau de transport du Nord appuie et favorise la croissance économique et le développement social, crée des possibilités d'emploi, accroît la résilience du réseau de transport du Nord face aux changements climatiques et veille à ce qu'il s'adapte aux technologies novatrices.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom du ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a annoncé un investissement de 900 000 $ pour un projet dirigé par le Conseil national de recherches du Canada visant à créer un réseau de transport maritime plus sécuritaire, plus efficace et ayant une meilleure capacité d'adaptation dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les risques de navigation, comme la glace de mer, affectent la chaîne d'approvisionnement de l'Arctique en créant des goulots d'étranglements, ce qui a des répercussions sur le commerce et le tourisme, des industries en plein essor en raison des effets des changements climatiques.

Le projet permettra de compiler des données environnementales et du savoir maritime grâce au Système canadien d'évaluation des risques associés au transport maritime dans l'Arctique, un outil de collecte de données et de développement logiciel. Les données recueillies permettront aux intervenants des Territoires du Nord-Ouest d'évaluer les risques et de planifier les infrastructures de transport maritime en fonction des tendances climatiques passées, présentes et futures.

On s'attend à ce que ces investissements aient d'importantes retombées pour l'économie et l'emploi au Canada en créant quelque 16 emplois à plein temps pendant la mise en œuvre.

Les projets dans le Nord qui reçoivent du financement soutiennent l'infrastructure des transports tels que les ports, aéroports, routes quatre saisons et ponts qui améliorent la sécurité, la sûreté et le développement économique ou social dans les trois territoires du Canada.

Les projets répondent aux besoins uniques et urgents associés aux transports dans le Nord territorial tels que la possibilité d'accès aux marchés, aux possibilités économiques, aux collectivités et aux services essentiels malgré les conditions topographiques difficiles, les conditions climatiques rigoureuses et le coût élevé de la construction dans les corridors commerciaux nordiques du Canada.

Les gouvernements territoriaux et les municipalités, les peuples autochtones, les organismes privés avec ou sans but lucratif de même que des sociétés d'État et les organismes fédéraux sont tous admissibles à un financement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux.

Citations

« Les changements de l'état des glaces ont des répercussions sur les activités importantes du transport maritime. Des projets comme celui-ci fourniront des données meilleures et plus précises qui permettront aux intervenants de faire des évaluations fondées relativement au transport maritime. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Le transport est essentiel pour les collectivités nordiques et pour le développement économique dans l'Arctique canadien. En trouvant des façons de rendre nos infrastructures plus résistantes, nous améliorons la sécurité et la fiabilité des transports. Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer ces importantes initiatives. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Faits en bref

Le développement des infrastructures dans le Nord territorial est plus coûteux que dans le sud du Canada , en raison du climat rigoureux, des conditions topographiques difficiles, des vastes distances, de l'accès limité aux matériaux et à l'expertise, et de la très courte saison de construction.

, en raison du climat rigoureux, des conditions topographiques difficiles, des vastes distances, de l'accès limité aux matériaux et à l'expertise, et de la très courte saison de construction. Afin d'améliorer et d'accroître l'infrastructure des régions nordiques du Canada , le budget de 2019 a augmenté l'enveloppe consacrée au Fonds national des corridors commerciaux de plus de 400 millions de dollars sur huit ans, à compter de l'exercice 2020-2021, pour la porter au total à 800 millions de dollars qui iront à ces régions.

, le budget de 2019 a augmenté l'enveloppe consacrée au Fonds national des corridors commerciaux de plus de 400 millions de dollars sur huit ans, à compter de l'exercice 2020-2021, pour la porter au total à 800 millions de dollars qui iront à ces régions. Au moyen du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

Liens connexes

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Delphine Denis, Gestionnaire des relations avec les médias, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, Delphine.denis@tc.gc.ca, 613-991-0700; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, Media@tc.gc.ca, 613-993-0055

Related Links

http://www.tc.gc.ca/