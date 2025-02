ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans des infrastructures de transport modernes et sécuritaires afin de soutenir la croissance économique et d'assurer la mobilité des personnes et des marchandises. Ces investissements sont essentiels pour les communautés et les industries qui dépendent du transport maritime.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, et le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom de la ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, ont annoncé que le gouvernement du Canada investit dans deux projets essentiels de transport maritime pour la communauté des Îles-de-la-Madeleine :

La construction d'une nouvelle cale de halage pour remplacer l'actuelle située au port de Cap-aux-Meules , dans le cadre projet de reconstruction du quai des pêcheurs annoncé par le premier ministre en 2022, et

, dans le cadre projet de reconstruction du quai des pêcheurs annoncé par le premier ministre en Un soutien financier octroyé par le gouvernement du Canada à la Coopérative de transport maritime et aérien pour l'exploitation d'un navire de remplacement qui assurera la continuité des services à la communauté éloignée des Îles-de-la-Madeleine lorsque le NM Madeleine II fera l'objet de travaux d'entretien planifiés.

Le gouvernement du Canada collaborera avec la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA), qui assurera la propriété, l'exploitation et l'entretien de la nouvelle cale de halage. Cet engagement viendra appuyer les pêcheurs et les entreprises locales tout en renforçant la sécurité maritime et la résilience économique des Îles-de-la-Madeleine.

Qu'il s'agisse de rendre visite à des proches ou d'acheminer des marchandises vers le marché, les Canadiens et les entreprises du Canada atlantique comptent sur des services de traversier sûrs et efficaces pour maintenir les communautés connectées et bâtir une économie qui profite à tous. Le gouvernement du Canada reconfirme son engagement envers la région.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance du port de Cap-aux-Meules pour les Madelinots et pour la vitalité économique de la région. En construisant une nouvelle cale de halage et en fournissant des fonds pour l'exploitation du service de traversier, nous répondons aux préoccupations de la communauté et réaffirmons notre engagement envers les Îles-de-la-Madeleine. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

« Le Port-de-Cap-aux-Meules représente le cœur de la communauté des Îles de la Madeleine, qu'il s'agisse du transport, de la pêche ou du tourisme. La reconstruction de la cale de halage est le fruit d'un travail acharné et d'un véritable investissement de ma part pour soutenir l'économie locale. Ce projet reflète non seulement notre détermination à renforcer les infrastructures des Îles, mais aussi mon engagement personnel à garantir un avenir prospère pour nos gens et nos générations futures. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Cette annonce témoigne une fois de plus de l'engagement de notre gouvernement envers les collectivités côtières et les travailleurs qui en dépendent. La construction d'une nouvelle cale de halage moderne et sécuritaire au port de Cap-aux-Meules contribuera non seulement à soutenir l'industrie de la pêche, mais aussi à renforcer l'économie locale et la résilience maritime des Îles-de-la-Madeleine. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

Faits en bref

Essentielle aux activités maritimes locales, la cale de halage permet de sortir les navires de pêche de l'eau à l'aide d'une grue-portique pour l'entretien, la réparation et la mise en cale sèche, y compris en cas d'urgence. La nouvelle cale de halage pourra supporter une grue-portique de 300 tonnes et sera élargie pour accueillir des navires de plus grande taille.

Le gouvernement du Canada prendra en charge la construction d'une nouvelle cale de halage pour remplacer l'actuelle située au port de Cap-aux-Meules . Ce projet sera intégré à la reconstruction du quai des pêcheurs, pour lequel un investissement de près de 40 millions de dollars a été annoncé le 19 août 2022.

prendra en charge la construction d'une nouvelle cale de halage pour remplacer l'actuelle située au port de . Ce projet sera intégré à la reconstruction du quai des pêcheurs, pour lequel un investissement de près de 40 millions de dollars a été annoncé le 19 août 2022. Le gouvernement du Canada collaborera avec la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA), qui sera propriétaire de la nouvelle cale et en assurera l'opération et l'entretien.

collaborera avec la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA), qui sera propriétaire de la nouvelle cale et en assurera l'opération et l'entretien. Dans le cadre du Programme de contributions pour les services de traversier, Transports Canada fournit une aide financière aux exploitants privés pour trois services interprovinciaux de traversier dans l'Est du Canada , notamment les services entre : Îles-de-la-Madeleine, Québec, et Souris , Île du Prince Édouard, opéré par CTMA. Wood Islands (Île-du-Prince-Édouard) et Caribou (Nouvelle-Écosse), service exploité par Northumberland Ferries Ltd. Saint John (Nouveau-Brunswick) et Digby (Nouvelle-Écosse), service exploité par Bay Ferries Ltd. Le 13 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé une prolongation de cinq ans du Programme de contributions pour les services de traversier, soit jusqu'au 31 mars 2027.

, notamment les services entre : La liaison par traversier entre les Îles-de-la-Madeleine et Souris est un service essentiel pour une communauté isolée qui ne dispose d'aucun autre lien maritime régulier pour les passagers. Le traversier constitue le principal moyen de transport des personnes et des marchandises entre l'archipel et le reste du Canada .

est un service essentiel pour une communauté isolée qui ne dispose d'aucun autre lien maritime régulier pour les passagers. Le traversier constitue le principal moyen de transport des personnes et des marchandises entre l'archipel et le reste du . Le NM Madeleine II doit être mise en cale sèche obligatoire avant avril 2026 et sera indisponible pour le service pendant environ 6 à 8 semaines. Le financement du gouvernement du Canada permettra l'utilisation d'un navire de remplacement afin d'assurer la continuité du service durant cette période.

Liens connexes

Consultez le site web de Transports Canada .

Abonnez-vous à Nouvelles en direct et suivez-nous sur X, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laura Scaffidi, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports et du Commerce intérieur, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias : Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]