Les centres de détresse sont aux prises avec une demande accrue en raison des répercussions de la COVID-19 sur la santé mentale

TORONTO, le 25 avril 2022 /CNW/ - Les centres de détresse sont des ressources qui sauvent des vies dans nos communautés et la demande pour des services en santé mentale a monté en flèche depuis le début de la pandémie de la COVID-19.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annonce aujourd'hui un investissement de 3 775 000 $; 2 millions d'allant au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), et 1 775 000 $ seront versés dans 13 centres de détresse au Canada. Ces centres de détresse œuvrant partout au pays y compris dans des régions rurales et éloignées, et fournissent du soutien et des ressources essentielles en santé mentale à ceux qui en ont besoin, dont un soutien en cas de crise 24 heures par jour, du soutien professionnel, du soutien par les pairs, et de l'aiguillage vers d'autres ressources.

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) va appuyer la création de ressources visant à aider les centres de détresse de partout au pays à répondre aux besoins divers des principales populations, dont :

les aînés;

les jeunes;

les parents;

les membres de la communauté LGBTQ2+;

les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis;

les premiers intervenants;

les professionnels de la santé;

les membres de communautés diversifiées du point de vue de l'origine raciale et linguistique;

les personnes en situation de handicap.

Ce financement fait partie d'un investissement de 50 millions de dollars, d'abord annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020, qui vise à appuyer les centres de détresse de partout au pays pendant la pandémie de la COVID-19.

Tous les membres de la population canadienne, y compris les personnes qui vivent dans des régions rurales ou éloignées, plus particulièrement celles qui subissent des iniquités en matière de santé, doivent avoir accès aux ressources et aux services en santé et en santé mentale considérés comme indispensables. Alors que nous collaborons avec les provinces et les territoires pour étendre les services virtuels, nous veillons à ce que les Canadiennes et les Canadiens puissent avoir recours à des mesures de soutien en cas d'urgence lorsqu'ils en ont besoin.

Le gouvernement fédéral est déterminé à appuyer les membres de la population canadienne ainsi que leur santé mentale et leur mieux-être pendant la pandémie de la COVID-19 et au-delà. Si vous ou un être cher éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être Canada, composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

Citations

« La pandémie de la COVID-19 a gravement touché la vie des Canadiennes et des Canadiens et pour plusieurs d'entre eux, c'est leur santé mentale et physique, leurs relations interpersonnelles, leur emploi et d'autres aspects de leur vie qui ont été touchés. Les centres de détresse dans lesquels nous investissons aujourd'hui offrent de l'aide cruciale partout au pays et dirigent les gens vers les bonnes ressources et mesures de soutien qui auront d'importants bienfaits et aideront les personnes en situation de crise. Nous voulons que vous sachiez tous et toutes que si vous avez besoin d'aide, vous n'êtes pas seuls, il y a de l'aide à votre disposition. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Tout un chacun devrait avoir accès à du soutien adéquat en temps de crise. Nous remercions le gouvernement du Canada pour le financement de cette initiative majeure, qui contribuera à outiller les centres de détresse et les lignes d'écoute téléphonique partout au Canada afin de mieux aider les gens de divers horizons et de communautés variées. Nous sommes ainsi en mesure d'améliorer l'accès à du soutien en situation de crise dont les gens ont besoin et quand ils en ont le plus besoin, que ce soit pendant la pandémie et au-delà. Le CAMH est fier de son partenariat avec Services de crises du Canada et l'Association canadienne pour la santé mentale -- National dans le cadre de ce projet crucial. »

Tracey MacArthur

Présidente et directrice générale de CAMH

Faits en bref

Le tiers des Canadiennes et des Canadiens seront touchés par une maladie mentale au cours de leur vie.

Le suicide touche les gens de tout âge et de tout horizon au Canada . En moyenne, 12 personnes se suicident au Canada chaque jour. Pour chaque personne qui trouve la mort en raison d'un suicide, de nombreuses autres éprouvent des pensées suicidaires ou font une tentative de suicide.

. En moyenne, 12 personnes se suicident au chaque jour. Pour chaque personne qui trouve la mort en raison d'un suicide, de nombreuses autres éprouvent des pensées suicidaires ou font une tentative de suicide. Les centres de détresse offrent des services et des ressources essentielles en santé mentale à celles et à ceux qui en ont besoin, dont du soutien en situation de crise 24 heures sur 24, les services de conseillers professionnels, du soutien par les pairs et de l'aiguillage vers d'autres ressources. De plus amples renseignements sur les projets annoncés aujourd'hui se trouvent ici.

Cette annonce de financement fait partie d'un investissement en santé mentale dans le contexte de l'Énoncé économique de l'automne de 2020, qui prévoyait un financement global de 93 millions de dollars pour appuyer des initiatives connexes en santé mentale.

L'Agence de la santé publique du Canada continue de travailler avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale et d'autres partenaires pour mettre en œuvre et maintenir un service pancanadien élargi de prévention du suicide. Ce service ne remplace pas les lignes d'écoute et les services en cas de crise existants. Il collaborera plutôt avec les centres de détresse de tout le Canada afin d'améliorer l'accès aux services. Ce partenariat assure aussi la sélection et l'organisation de ressources pour aider les centres de détresse de partout au Canada à répondre aux besoins divers des principales populations pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà.

continue de travailler avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale et d'autres partenaires pour mettre en œuvre et maintenir un service pancanadien élargi de prévention du suicide. Ce service ne remplace pas les lignes d'écoute et les services en cas de crise existants. Il collaborera plutôt avec les centres de détresse de tout le afin d'améliorer l'accès aux services. Ce partenariat assure aussi la sélection et l'organisation de ressources pour aider les centres de détresse de partout au à répondre aux besoins divers des principales populations pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà. Le portail Espace Mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à de la thérapie autoguidée, à du soutien par les pairs avec modération et à des consultations individuelles avec des professionnels de la santé compétents pour appuyer la santé mentale et la consommation de substances.

Produit connexe

Liens associés

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Maja Staka, Attachée de presse, Cabinet de Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-552-5568; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709; Renseignements au public sur la COVID-19 : 1-833-784-4397