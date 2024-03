DEC accorde une aide financière de 1 235 000 $ à l'Institut national d'optique pour renforcer l'écosystème quantique au Québec.

Soutenir le développement, l'adoption et la commercialisation des technologies quantiques contribue à positionner les organisations du Québec dans ce domaine émergent, tout en renforçant le leadership mondial du Canada. C'est pourquoi l'honorable Jean‑Yves Duclos, député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, ont annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 1 235 000 $ à l'Institut national d'optique (INO). Cet appui de DEC, qui s'échelonnera sur 3 ans (2023‑2026), portera sur les salaires d'employés, les honoraires professionnels et les activités de rayonnement afin d'offrir un accompagnement adapté aux besoins spécifiques des entreprises en démarrage dans le secteur quantique.

Quantino est un incubateur en hautes technologies à forte intensité (deeptech), notamment en optique, photonique, quantique et technologies médicales, créé en 2020 par INO, le plus important centre d'expertise en optique-photonique au Canada. Son équipe accompagne des entreprises émergentes en leur donnant accès à des infrastructures de premier plan, à des équipements à la fine pointe de la technologie et à des expertises reconnues mondialement. L'aide de DEC lui permettra de renforcer sa capacité à soutenir la création et le démarrage d'entreprises qui développent, adoptent ou commercialisent des technologies quantiques à forte composante hardware.

Pour soutenir le secteur quantique canadien et consolider la position du pays parmi les leaders dans ce domaine en expansion, le gouvernement du Canada a mis en œuvre la Stratégie quantique nationale. Celle-ci vise à aider les entreprises canadiennes à adopter des technologies quantiques afin qu'elles puissent se positionner dans ce domaine émergent et générer des retombées économiques pour l'ensemble de la communauté.

« Quand on appuie nos entreprises et qu'on les aide à s'outiller pour qu'elles demeurent compétitives, on appuie nos travailleurs, nos communautés et notre économie. C'est ce que nous faisons avec l'Institut national d'optique de Québec. Grâce à cette contribution financière de DEC, l'INO continuera de développer des solutions novatrices pour soutenir l'innovation des entreprises québécoises et canadiennes, et ce, afin qu'elles se positionnent dans l'économie mondiale. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Quand on investit dans la science et l'innovation, on investit concrètement dans notre bien‑être et notre prospérité. La science quantique, c'est le futur. En soutenant l'innovation dans ce domaine, on fait en sorte que les entreprises d'ici soient au cœur de l'économie de demain. Avec des projets comme l'incubateur Quantino de l'Institut national d'optique de Québec, on aide aussi à accélérer la croissance de PME québécoises, à stimuler l'innovation et à créer de la richesse, ici chez nous. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec

« Notre gouvernement s'est engagé à créer une économie forte et axée sur l'innovation. C'est pourquoi je suis ravie du soutien de DEC à INO et à son incubateur quantique, qui permettra non seulement de soutenir la croissance et la créativité des entreprises d'ici, mais aussi à créer de la richesse partout au Québec et au Canada. Félicitations à monsieur Chandonnet et à toute l'équipe de l'incubateur Quantino! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« L'appui annoncé par DEC permettra à Quantino d'accompagner encore plus de jeunes entreprises qui révolutionneront les industries de demain afin qu'elles se rendent au stade de la commercialisation, qu'elles fabriquent ici et qu'elles exportent partout dans le monde. »

Alain Chandonnet, président‑directeur général, INO

Les fonds ont été consentis en vertu de l'initiative Appui à l'innovation quantique régionale de DEC, qui découle de la Stratégie quantique nationale du gouvernement du Canada .

. Cette initiative dispose d'une enveloppe de 23,3 M$ qui permettra d'effectuer des investissements stratégiques jusqu'en 2028 pour aider les PME et les OBNL à adopter, développer et commercialiser des technologies quantiques et des produits basés sur ces technologies.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

