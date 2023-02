OTTAWA, ON, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire demeure parmi les secteurs les plus touchés par la pandémie, qui a causé des fermetures d'usines, des fluctuations du marché et des retards dans la chaîne d'approvisionnement. L'importante pénurie et la perte de main-d'œuvre qualifiée découlant de ces pressions doivent être abordées de toute urgence. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada fait des investissements pour aider à régler les problèmes actuels en matière de main-d'œuvre et promouvoir des solutions à long terme pour les industries de l'agriculture et de la transformation des aliments.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, que le gouvernement du Canada investit plus de 19,7 millions de dollars dans deux projets agricoles et agroalimentaires dans le cadre du Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main-d'œuvre. L'annonce a été faite lors du Jour de l'agriculture canadienne, qui est célébré partout au pays.

Le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture reçoit un peu plus de 12 millions de dollars pour son projet intitulé Growing the Agriculture Workforce of the Future : Cultivating Canada's Post-Pandemic Recovery. Ce projet aidera à remédier aux pénuries de ressources humaines dans le secteur agricole canadien. Ce projet, qui cernera les compétences les plus recherchées, offrira des programmes de formation novateurs et ciblés à 1 175 employeurs et employés et établira des normes sectorielles en matière de recrutement et de maintien en poste, vise à répondre aux demandes actuelles et futures de l'industrie agricole.

En outre, Compétences Transformation Alimentaire Canada reçoit 7,7 millions de dollars pour son projet intitulé Achieving our Workforce Destination : Qualified People, Successful Careers & Competitive Business. Ce projet offrira des programmes de formation à 1 250 Canadiens dans le secteur de la transformation des aliments et des boissons. Il permettra également d'élaborer des ressources, des outils et des certifications pour les superviseurs et les employés afin d'améliorer le maintien en poste dans l'industrie. L'un des objectifs du projet est de s'assurer que 65 % des participants proviennent des groupes méritant l'équité.

Annoncé pour la première fois dans le budget de 2021, le Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main-d'œuvre aide des secteurs clés de l'économie à mettre en œuvre des solutions qui répondent aux besoins actuels et émergents en matière de main-d'œuvre. Il accorde du financement à des organismes pour réaliser des projets sectoriels mettant l'accent sur une gamme d'activités axées sur l'industrie, notamment la formation et le recyclage des travailleurs ainsi que l'aide aux employeurs pour maintenir en poste et attirer une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée. Il appuie également les groupes méritant d'équité en favorisant la diversité et l'inclusion pour la main-d'œuvre et en offrant des mesures de soutien intégrées aux personnes qui se heurtent à des obstacles à la participation.

Citations

« Notre secteur agricole et agroalimentaire a toujours été essentiel à la sécurité alimentaire et à l'économie du Canada. Son succès dépend de notre capacité à recruter et à maintenir en poste une main-d'œuvre dynamique et diversifiée. Les organisations comme le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture et Compétences Transformation Alimentaire Canada veillent à ce que nous aidions les acteurs du secteur à répondre à la demande après la pandémie et à assurer la sécurité alimentaire du Canada pour des générations. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Qualtrough

« L'avenir des secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire repose sur une main-d'œuvre qualifiée et fiable. Au cours des dernières années en particulier, le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire a eu beaucoup de difficulté à embaucher des travailleurs et à maintenir une stabilité. Ces deux projets très importants renforceront ce secteur crucial pour les générations à venir. »

- La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau

« Les pénuries chroniques croissantes de main-d'œuvre ont une incidence sur le succès et la viabilité de l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne. Cette viabilité est cruciale non seulement en raison de la forte contribution économique de l'industrie, mais aussi parce que les producteurs agricoles et agroalimentaires canadiens fournissent de la nourriture aux Canadiens et au monde entier. Le financement annoncé aujourd'hui permettra au Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture de donner suite immédiatement aux priorités définies par l'industrie dans le Plan stratégique national sur la main-d'œuvre et de fournir de la formation, des ressources et des outils nouveaux et novateurs pour attirer et maintenir en poste les travailleurs dans l'industrie. »

- Le président du Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture, Paul Glenn

« Pour que l'industrie canadienne de la fabrication d'aliments et de boissons soit hautement concurrentielle, il faut des personnes qualifiées et des milieux de travail exceptionnels. Le plan intitulé Achieving Our Workforce Destination nous permettra d'agir sur ces deux fronts. Nous remercions le gouvernement du Canada d'investir dans une industrie qui offre des possibilités de carrière et d'affaires passionnantes aux Canadiens et aux immigrants récents. »

- La directrice générale de Compétences Transformation Alimentaire Canada, Jennefer Griffith

Les faits en bref

Annoncé pour la première fois dans le budget de 2021, le nouveau Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main-d'œuvre aidera les travailleurs et les employeurs en appuyant des solutions visant à répondre aux besoins actuels et émergents en main-d'œuvre dans des secteurs clés, notamment :

créer des talents pour une économie propre au Canada ;

;

répondre aux besoins des travailleurs et des employeurs les plus durement touchés par la pandémie;



relever les défis liés aux emplois du domaine des soins de santé pour lesquels la demande est élevée.

Selon les données de l'Enquête sur la population active, en décembre 2022 :

260 600 Canadiens travaillaient dans le secteur agricole et agroalimentaire; il s'agit d'une diminution de 37 200 (-12,5 %) par rapport aux chiffres d'avant la pandémie (février 2020);



l'industrie est confrontée à des pressions soutenues en raison du vieillissement de la population, et moins de personnes âgées sont retournées travailler dans le secteur agricole après la pandémie;



l'emploi devrait continuer de diminuer à l'avenir, car l'industrie fait face à des pénuries persistantes de main-d'œuvre attribuables au vieillissement de la population et au manque de travailleurs qualifiés;



la pénurie chronique de main-d'œuvre dans ce secteur devrait s'accentuer; ainsi, d'ici 2029, il pourrait manquer jusqu'à 123 000 travailleurs, alors qu'en ce moment, il en manque 63 000.

Agriculture et Agroalimentaire Canada, avec l'appui d'Emploi et Développement social Canada , élabore en ce moment une stratégie nationale sur la main-d'œuvre agricole. La stratégie visera à aborder les problèmes chroniques liés à la main-d'œuvre et à élaborer des solutions à court et à long terme pour attirer une main-d'œuvre qualifiée dans le secteur agricole et agroalimentaire.

Liens connexes

