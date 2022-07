Le transformateur de métal obtient une aide financière de 1 M$ de la part de DEC.

GRANBY, QC, le 6 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'automatisation et l'adoption de technologies 4.0 des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 1 M$ à ISE Métal. Cet appui de DEC vise à consolider sa position comme joueur clé de son industrie et à assurer sa compétitivité sur le marché international, ce qui lui permettra de bien se positionner pour la relance économique.

Grâce à l'acquisition et à l'installation d'équipements de production, au réaménagement de ses aires de production et à certaines améliorations locatives, l'entreprise sherbrookoise pourra améliorer sa productivité et sa numérisation, qui passent par l'optimisation de ses opérations de pliage et de découpe à son usine de Granby ainsi que celles de soudure à son installation de Sherbrooke.

Le soutien de DEC portera sur l'acquisition d'équipements de production et le réaménagement du département de qualité pour l'usine de Granby (Laser AMP). Il portera également sur l'acquisition d'équipements de levage et de soudure pour l'usine de Sherbrooke.

ISE Métal se spécialise dans la fabrication de produits métalliques destinés aux grands donneurs d'ordres des secteurs de l'automobile, des véhicules spéciaux, de l'électricité, des produits récréatifs, de l'équipement forestier et des électroménagers.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« On répond présent pour soutenir notre développement régional et pour aider nos entreprises à s'outiller adéquatement afin qu'elles puissent rester compétitives et prospérer. Avec l'investissement annoncé, ISE Métal va pouvoir continuer à innover dans un domaine de pointe et consolider sa position de chef de file dans le domaine de la transformation du métal en feuilles. C'est important d'appuyer l'innovation partout au Québec et c'est bon pour les gens de la région! »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Les PME sont au cœur du développement de nos communautés et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Nous les aidons à améliorer leur productivité et à demeurer compétitives, comme le démontre notre soutien au projet d'ISE Métal pour ses usines de Sherbrooke et de Granby. Toutes mes félicitations à l'équipe d'ISE Métal pour son apport à la vitalité économique de la région! »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Je remercie tous les intervenants de DEC pour leur participation et leur appui d'un million de dollars dans le cadre de notre projet d'investissement qui comprend l'acquisition de nouveaux équipements, dont un laser de 12 000 watts et un système d'alimentation et de déchargement des pièces, qui est le premier au Canada. Ce système va nous permettre de produire de petites et grandes commandes à un prix très économique et compétitif. Ce service va supporter plusieurs industries au Québec et aussi aux États-Unis. ISE Métal a vu le jour à Sherbrooke en 1934 et s'est développé au Québec, au Mexique et en Ontario. Notre entreprise permet à environ 600 employés de travailler pour le groupe. »

Robert Henderson, président, ISE Métal

« Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada pour son appui via le programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. L'avenir du secteur manufacturier québécois sera incontestablement supporté par les investissements en technologie. Ce programme est d'une grande pertinence et cible les besoins actuels que les PME ont à affronter. Les nouvelles acquisitions d'équipements de pointe en transformation du métal permettront à ISE de continuer sa croissance tout en sécurisant des emplois. »

André Moïse, président-directeur général, ISE Métal

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

