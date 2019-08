Le gouvernement du Canada investit dans le projet de sensibilisation au multiculturalisme « Embracing Differences »

Le gouvernement du Canada octroie de nouveaux fonds au Regina Multicultural Council

REGINA, le 30 août 2019 /CNW/ - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un nouvel appui financier au Regina Multicultural Council. Le ministre Goodale a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Le Regina Multicultural Council recevra 200 000 dollars pour son projet de sensibilisation « Embracing Differences ». Ce financement permettra d'appuyer l'élaboration d'un programme de sensibilisation culturelle, de mobiliser des travailleurs des communautés autochtones et ethnoculturelles ainsi que d'offrir des ressources éducatives et pédagogiques aux classes intermédiaires participantes des divisions scolaires publiques et catholiques de Regina. Le projet comprendra des ateliers mensuels et une activité annuelle culminante pour chaque cycle des écoles participantes au cours des trois prochaines années.

Plus de 60 écoles de Regina seront invitées à participer au projet, qui vise à accroître la compréhension, l'appréciation et le respect de l'éventail très diversifié des cultures qui existent à Regina et dans les collectivités environnantes.

Le financement s'échelonne sur trois ans dans le cadre du volet Projets du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme.

Citations

« La diversité et l'inclusion sont l'épine dorsale de l'identité canadienne et c'est pourquoi notre gouvernement a investi 45 millions de dollars supplémentaires pour les trois prochaines années afin d'élaborer et d'appuyer une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme. Ces investissements aideront les gens et les collectivités à se rassembler pour mieux se comprendre et célébrer ce qui nous rend uniques en tant que Canadiens. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Des projets comme « Embracing Differences » illustrent parfaitement bien ce que veut dire être Canadien : favoriser la diversité, l'inclusion et le pluralisme. L'annonce d'aujourd'hui est importante pour nos jeunes et pour Regina, et nous continuons à travailler ensemble afin de renforcer la grande mosaïque de ce pays qui est le nôtre. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina‑Wascana

« Le Regina Multicultural Council est extrêmement reconnaissant envers le gouvernement fédéral du financement qu'il a choisi d'accorder au projet de sensibilisation « Embracing Differences ». Grâce à cet appui, notre organisme sera en mesure de faire participer les membres de la communauté culturelle de Regina, qui est vaste et diversifiée, afin qu'ils puissent parler de leurs expériences personnelles et de leur riche culture avec des écoliers participants qui, autrement, n'auraient peut-être pas l'occasion d'entrer en contact avec eux. Ces expériences peuvent changer la vie des jeunes en leur permettant d'apprendre sur eux-mêmes grâce aux autres. Elles les aideront à développer une saine estime de soi et une compréhension interculturelle ainsi qu'à créer des liens de respect entre les diverses cultures et religions, et ce, pas seulement pour une journée, mais pour toute une vie. »

- M. John Findura, président, Regina Multicultural Council

Les faits en bref

Le Regina Multicultural Council a été créé en 1965 sous le nom de Regina Folk Arts Council. Son mandat est d'éduquer le public sur les différentes cultures et de favoriser l'établissement de relations positives entre les communautés en faisant mieux connaître et apprécier les arts, la culture, la langue et les traditions de différents groupes ethniques. Le Council sert d'organisme-cadre à plus de 40 groupes membres représentant environ 15 000 personnes.

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme vise à bâtir une société intégrée et cohésive au plan social. Il compte trois volets de financement, soit Événements, Projets et Renforcement des capacités communautaires. Il comprend également deux initiatives distinctes : l'Initiative de soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs et l'Initiative jeunesse Paul Yuzyk pour le multiculturalisme.

Le volet Projets finance des projets de développement communautaire, de lutte contre le racisme et de mobilisation qui visent à promouvoir la diversité et l'inclusion en favorisant l'interaction entre les groupes communautaires dans le cadre de projets qui :

favorisent les interactions positives entre les communautés culturelles, religieuses et ethniques du Canada ;

; favorisent l'expression des identités multiples des Canadiens.

Afin d'appuyer les activités et les projets qui aident les gens et les collectivités à se rassembler, le gouvernement du Canada a prévu 23 millions de dollars sur deux ans dans le budget de 2018 pour accroître le financement du Programme du multiculturalisme. En plus des 42 millions de dollars prévus dans le budget de 2018, le budget de 2019 propose un investissement supplémentaire de 45 millions de dollars sur trois ans pour appuyer Construire une fondation pour le changement : la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022.

