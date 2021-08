Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord et ministre de la Santé, a annoncé, au nom de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, une importante remise en état du port pour petits bateaux de Thunder Bay (rivière Current) sur la rive nord-ouest du lac Supérieur.

Ce projet de réhabilitation comprend le remplacement des tabliers de béton à chaque jetée, l'installation de nouvelles bornes de sécurité, défenses, et échelles; le remplacement des lampadaires et des alimentations électriques; l'installation d'un nouveau service d'approvisionnement en eau aux jetées un, deux et trois; le remplacement de la rampe de mise à l'eau; et le remblai du parc de stationnement.

Jusqu'à 800 000 $ seront investis dans ce projet. Les représentants municipaux et les membres de la communauté de pêcheurs sont consultés pour s'assurer que cette revitalisation du port répond à leurs besoins.

« Les ports pour petits bateaux sont au cœur des collectivités côtières du Canada. Ce sont des lieux de rassemblement, des centres de loisirs, et d'activités industrielles, et ils sont essentiels à l'économie bleue du Canada en pleine croissance. C'est pourquoi notre gouvernement investit 300 millions de dollars pour rendre nos ports plus écologiques, plus sécuritaires, et plus efficaces. Le port pour petits bateaux de Thunder Bay est un élément crucial de cette communauté et un port de pêche essentiel sur le lac Supérieur. Nous soutiendrons toujours les femmes et les hommes de nos secteurs de la pêche, du tourisme et de la construction, ainsi que les collectivités côtières et rurales qui dépendent des ports pour petits bateaux du Canada. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Cet investissement de 800 000 dollars dans la remise en état du port pour petits bateaux de la rivière Current se traduira par une infrastructure plus sécuritaire pour les pêcheurs et les petites embarcations de la région. Nos ports soutiennent le tourisme, la pêche, le transport maritime, la construction, et les loisirs. Notre gouvernement continue d'appuyer Thunder Bay et notre industrie grâce à des investissements dans des infrastructures modernes et bien entretenues. »

L'honorable Patty Hajdu, députée de Thunder Bay - Supérieur-Nord et ministre de la Santé

Dans le budget de 2021-2022, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 300 millions de dollars supplémentaires sur deux ans pour le renouvellement du réseau canadien de ports pour petits bateaux.

s'est engagé à investir 300 millions de dollars supplémentaires sur deux ans pour le renouvellement du réseau canadien de ports pour petits bateaux. Pêches et Océans Canada (MPO) veille à ce que les ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale restent ouverts et en bon état.

(MPO) veille à ce que les ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale restent ouverts et en bon état. Le MPO appuie 973 ports partout au Canada , dans lesquels œuvrent plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires.

, dans lesquels œuvrent plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires. Les projets de rénovation des ports sont réalisés en collaboration avec les administrations portuaires locales qui assurent la gestion et l'exploitation des installations pour le compte des usagers locaux.

L'économie bleue du Canada et sa croissance future dépendent de l'utilisation et de la gestion durables de nos ressources océaniques. Une stratégie de l'économie bleue nous permettra de protéger et de revitaliser la santé de nos océans tout en tirant parti des nouvelles possibilités de croissance économique dans tous les secteurs océaniques.

