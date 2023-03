Le gouvernement du Canada investit dans le Centre d'expérimentation musicale et la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean

Le gouvernement du Canada appuie les rénovations et l'acquisition d'équipements spécialisés au Centre d'expérimentation musicale et l'installation d'une nouvelle exposition permanente à l'Odyssée des Bâtisseurs

SAGUENAY, QC, le 1er mars 2023 /CNW/ - Nos espaces culturels sont des piliers pour nos communautés. Ils permettent au public et aux artistes de se retrouver et de contribuer ensemble à la culture de chez nous.

Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui un appui financier à deux institutions culturelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels.

La somme de 303 312 dollars est octroyée au Centre d'expérimentation musicale pour appuyer sa quatrième phase de rénovations, centrée sur ses espaces de postproduction et de création, et l'acquisition d'équipements spécialisés. Grâce à cet investissement, le Centre pourra continuer à développer de la musique nouvelle et émergente au Saguenay, et optimiser les activités de création, de production et de diffusion de ses créateurs et créatrices, tout en bonifiant l'expérience de son public.

Pour sa part, la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean reçoit 100 000 dollars afin d'effectuer les travaux nécessaires pour installer une nouvelle exposition permanente à l'Odyssée des bâtisseurs. Cette aide financière permettra au musée de renouveler son contenu, tout en facilitant l'élargissement de sa mission de mise en valeur du patrimoine industriel, culturel, bâti, immatériel et naturel du Lac-Saint-Jean.

« Nous allons toujours travailler fort pour faire rayonner des espaces culturels comme le Centre d'expérimentation musicale et la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Nos communautés de partout au pays doivent pouvoir avoir accès à des endroits où les créateurs et le public peuvent se rassembler pour apprécier le talent et l'histoire de chez nous tout en contribuant à notre culture. Nous sommes donc fiers d'appuyer ces deux établissements dans leurs projets qui sauront certainement faire le bonheur des gens du coin! »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Toute l'équipe du CEM est reconnaissante de l'aide accordée par Patrimoine canadien à son ambitieux projet d'infrastructures de production, création et diffusion artistique démarré en 2020. Ce soutien essentiel aura un impact majeur et durable non seulement sur le CEM et ses activités, mais aussi, et surtout, sur les artistes et le milieu culturel régional. »

- Guillaume Thibert, directeur général et artistique, Centre d'expérimentation musicale

« Nous sommes heureux d'être les récipiendaires de cette aide de Patrimoine canadien qui nous permettra de compléter le financement de la nouvelle exposition permanente de l'Odyssée des Bâtisseurs. L'exposition sera inaugurée en juin 2024 et elle portera sur l'identité et la culture du Lac-Saint-Jean. »

- Sébastien Cochrane, président, Société d'histoire du Lac-Saint-Jean

Le Centre d'expérimentation musicale a pour mission de développer le milieu des musiques de création au Saguenay. En plus de ses activités de création, de production, de diffusion et de formation, le Centre offre, depuis 2018, un programme de résidence de production en musique de création unique au Canada. Depuis sa fondation en 1982, le Centre a présenté près de 500 concerts et productions interdisciplinaires, joignant plus de 50 000 spectateurs et spectatrices.

Depuis 1942, la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean met en valeur le patrimoine et le territoire par l'intégration de la muséologie, de l'archivistique et du patrimoine bâti, dans une perspective d'apprentissage collectif. L'un de ses trois services voués au patrimoine, le parc thématique l'Odyssée des bâtisseurs, a ouvert ses portes en 2004 et vise à faire rayonner le patrimoine industriel, culturel, bâti, immatériel et naturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean par l'entremise d'activités d'interprétation. Ses activités intérieures et extérieures accueillent en moyenne 15 000 personnes par année.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

