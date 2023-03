Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 10 000 000 $ pour soutenir l'implantation canadienne de l'entreprise suisse H55, contribuant à la relance du secteur de l'aérospatiale du Québec

MONTRÉAL, le 8 mars 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Assurer la transition environnementale de l'économie du Québec est une priorité du gouvernement du Canada. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 10 000 000 $ à H55 Canada inc. Cet appui de DEC, consenti en vertu de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA), permettra à ce leader mondial en propulsion électrique des aéronefs de faire du Grand Montréal sa plateforme nord-américaine pour le développement et la fabrication de ses produits.

Implantée en Suisse depuis 2017, H55 est une société dérivée du projet Solar Impulse, premier avion à avoir effectué un tour du monde sans carburant ni émission polluante en 2015-2016. L'aide de DEC appuiera le lancement des activités de fabrication de l'entreprise, qui est en train de se doter d'installations et dont la production de blocs de batteries débutera en 2024. La contribution de DEC permettra également à H55 de poursuivre ses efforts de recherche et développement en adaptant ses solutions aux besoins de ses clients canadiens, Pratt & Whitney, CAE et Harbour Air, avec lesquels elle a signé des ententes de partenariat.

L'aérospatiale est l'un des piliers de l'économie et de l'innovation au Canada. Elle figure parmi les industries manufacturières les plus axées sur la recherche et l'exportation, en plus d'employer plus de 230 000 personnes hautement qualifiées à travers le pays. Le secteur de l'aérospatiale est indispensable au développement économique des communautés et des entreprises, et ce, d'un océan à l'autre. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les entreprises canadiennes de ce secteur en les aidant à adopter des pratiques durables sur le plan environnemental et à saisir les occasions de contribuer à la croissance future du pays.

Citations

« Notre gouvernement a pris des engagements concrets pour démontrer qu'une économie forte et un environnement sain vont de pair. Nous investissons stratégiquement dans les technologies propres, une priorité de notre plan de relance économique. À titre de ministre responsable de DEC, je suis fière de pouvoir annoncer que DEC appuie le démarrage de H55 Canada inc. au Québec. En misant sur des projets novateurs comme celui-ci, qui contribuent au développement et à l'adoption d'une propulsion verte dans le secteur aéronautique, nous investissons dans le mieux-être et l'économie des générations futures. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Avoir DEC comme partenaire est une précieuse validation de notre expérience provenant d'une importante grappe aérospatiale mondiale. Être présent au Canada est une première étape dans le développement de notre présence en Amérique du Nord. Il y a une adéquation stratégique avec le Canada, étant donné la position concurrentielle de premier plan du pays dans le secteur de l'aviation et son engagement envers l'aviation durable. L'engagement de DEC à soutenir H55 illustre une vision commune pour rendre le transport aérien silencieux, propre et abordable. Toutes les conditions préalables à un partenariat fructueux sont réunies. »

André Borschberg, cofondateur et président exécutif, H55

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA). Mise en œuvre par les agences de développement régional (ADR) canadiennes et dotée d'un budget national de 250 millions de dollars sur trois ans, l'IRRA est complémentaire aux autres mesures annoncées dans le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Elle s'inscrit dans une stratégie globale du gouvernement du Canada qui inclut les mesures déployées par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour appuyer l'industrie aérospatiale.

pour répondre à la COVID-19. Elle s'inscrit dans une stratégie globale du gouvernement du qui inclut les mesures déployées par Innovation, Sciences et Développement économique pour appuyer l'industrie aérospatiale. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

