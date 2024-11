THOMPSON, MB, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Des aéroports sécuritaires et fiables fournissent des connexions essentielles pour les communautés locales et régionales partout au Canada. En investissant dans les aéroports, nous soutenons le développement économique et commercial, améliorons la sécurité et les services de transport aérien, et facilitons l'accès aux communautés éloignées et autochtones au Canada.

L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui la décision du gouvernement du Canada de renforcer la sécurité et la connectivité aériennes à l'aéroport régional de Thompson.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires, le gouvernement fédéral investit 30 millions de dollars à l'aéroport régional de Thompson pour la construction d'une nouvelle aire de trafic, deux voies de circulation (une pavée et une en gravier) et des systèmes électriques et de drainage.

En raison du réchauffement des températures, le pergélisol a perdu sa stabilité, de sorte que l'aire de trafic et la voie de circulation actuelles ont une chaussée dont la résistance est insuffisante pour supporter les avions essentiels. La nouvelle aire de trafic et les voies de circulation seront construites sur un substrat rocheux stable et comprendront l'application d'une technique d'ingénierie innovante pour renforcer le pergélisol. Cela augmentera la force portante du terrain de fondation par temps froid.

Ces projets amélioreront la sécurité des passagères et passagers, des équipages et du personnel de l'aéroport. Ils favoriseront également la connectivité à l'année et la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour les 37 communautés nordiques desservies par l'aéroport régional de Thompson, y compris les 15 communautés autochtones éloignées qui ne sont accessibles que par avion et par des routes de glace.

Citations

« Les aéroports régionaux et éloignés du Canada permettent à nos communautés de rester connectées et sont des maillons essentiels de nos chaînes d'approvisionnement. Ces aéroports renforcent nos économies locales et soutiennent les entreprises canadiennes. Cet investissement dans l'aéroport régional de Thompson nous aide à bâtir des communautés plus fortes et mieux connectées dans le Nord, en facilitant la livraison des biens essentiels et en augmentant les échanges commerciaux et les déplacements. »

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

« L'aéroport régional de Thompson est une plaque tournante importante pour les services essentiels de transport de passagers et de fret vers les communautés éloignées et autochtones du nord du Manitoba et de l'ouest du Nunavut. Cet investissement contribuera à faire en sorte que ces communautés accèdent à des services aériens à l'année pour la livraison de biens et de services essentiels, pour les affaires et le commerce, et pour les déplacements entre les communautés du Nord et partout au Canada. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor

« Nous remercions vivement le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) pour le financement qu'il nous a accordé. Cet investissement important dans le nouvel aéroport de Thompson renforcera considérablement notre niveau de sécurité, de sûreté et d'efficacité opérationnelle. Les améliorations apportées à nos systèmes de balisage lumineux, à nos pistes et à nos installations terminales sont essentielles pour que nous puissions continuer à desservir efficacement notre communauté et la région environnante. En bénéficiant du soutien du PAIA, nous savons très bien que l'aéroport régional de Thompson sera bien équipé pour répondre aux besoins actuels et futurs de nos passagères et passagers et de nos parties prenantes. »

Curtis Ross

Président-directeur général et dirigeant principal du développement de l'Administration aéroportuaire régionale de Thompson

Les faits en bref

Le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada fournit un financement fédéral pour aider les aéroports admissibles à financer des projets d'immobilisations et de l'équipement qui contribueront à maintenir la sécurité.

Les projets admissibles comprennent l'achat ou le remplacement d'équipement mobile lourd côté piste (souffleuses, chasse-neige, balayeuses de pistes, chargeurs et épandeurs de produits), de véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, et d'équipement et d'abris connexes; la réfection du revêtement de pistes, de voies de circulation et d'aires de trafic; la remise en état du balisage lumineux et des systèmes électriques d'aérodromes; ainsi que l'installation de clôtures de contrôle de la faune.

Depuis son lancement en 1995, le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires a investi près de 1,3 milliard de dollars afin d'appuyer 1 268 projets dans 201 aéroports locaux, régionaux et du Réseau national d'aéroports partout au pays.

Ce financement s'ajoute à un investissement de 52 millions de dollars annoncé par la Banque de l'infrastructure du Canada ( BIC ) en novembre 2023 pour soutenir le réaménagement de l'aéroport régional de Thompson . Le projet est en cours de construction et comprend le remplacement de l'édifice de l'aérogare, le prolongement des conduites d'égout entre le nouvel édifice jusqu'à une lagune agrandie et la construction d'infrastructures non liées au côté piste, comme des aires de stationnement et des voies de desserte ainsi qu'une aire de trafic et des voies de circulation.

