SYDNEY, NS, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Les personnes qui voyagent, les touristes et les entreprises comptent sur des aéroports locaux et régionaux sécuritaires et efficaces. Les aéroports locaux et régionaux du Canada permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de préserver le mouvement de nos chaînes d'approvisionnement et de relier nos communautés d'un océan à l'autre.

Le député de Cape Breton--Canso, Mike Kelloway, au nom du ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada réalise des investissements importants pour renforcer la sécurité aérienne à l'aéroport J.A. Douglas McCurdy de Sydney.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada, l'aéroport reçoit plus de 7,4 millions de dollars pour réhabiliter la piste 06-24, y compris les feux de bord de piste associés. Ces travaux de réhabilitation aideront à assurer la sécurité des passagers et passagères, du personnel de l'aéroport et des équipages en faisant en sorte que les surfaces côté piste restent en parfait état.

Ce financement s'ajoute à plus de 4,1 millions de dollars dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires versés à l'aéroport depuis 2016 pour des projets et de l'équipement, y compris l'achat de matériel de déneigement et de deux véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs (SLIA), la construction d'un garage de remisage pour les véhicules de SLIA et la réhabilitation de la voie de circulation J2 et des systèmes de drainage associés.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît le rôle important joué par les aéroports locaux et régionaux du Canada. Grâce à nos investissements pour renforcer la sécurité aérienne, nous nous assurons que l'aéroport J.A. Douglas McCurdy de Sydney puisse continuer à relier nos communautés et les Canadiens. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Des milliers de voyageurs et voyageuses et d'entreprises comptent sur l'aéroport J. A. Douglas McCurdy de Sydney pour rester en contact avec leurs proches ou pour acheminer leurs marchandises vers les marchés du Canada et du monde entier. Il s'agit d'un élément clé de notre infrastructure commerciale, et l'investissement que nous faisons aujourd'hui lui permettra de continuer à être un moteur économique vital pour notre région. »

Mike Kelloway

Député de Cape Breton--Canso et secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada fournit des fonds fédéraux pour aider les aéroports admissibles à financer des projets d'immobilisations qui contribueront à maintenir la sécurité.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires, les aéroports admissibles peuvent demander un financement pour des projets d'immobilisations liés à la sécurité. Les améliorations comprennent l'achat ou le remplacement de l'équipement mobile lourd côté piste, l'installation de clôtures de contrôle de la faune ainsi que la réhabilitation du revêtement de la piste et la remise en état des systèmes de balisage lumineux et des systèmes d'alimentation des aérodromes.

Depuis la mise en place du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,25 milliard de dollars afin d'appuyer 1 256 projets dans 201 aéroports locaux, régionaux et plus petits du Réseau national d'aéroports partout au pays.

