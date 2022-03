NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 10 mars 2022 /CNW/ - Les Canadiens comptent sur des aéroports locaux et régionaux sécuritaires et bien entretenus pour maintenir le dynamisme des communautés. Ces aéroports appuient également des services aériens essentiels, dont ceux de réapprovisionnement des communautés, d'ambulance aérienne, de recherche et de sauvetage, et de lutte contre les feux de forêt.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre, Vance Badawey, et le secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et député de St. Catharines, Chris Bittle, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira d'importantes sommes dans la sécurité de l'aéroport du district de Niagara.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada, le gouvernement du Canada versera plus de 1,19 million de dollars à l'aéroport pour l'achat d'équipement de sécurité, y compris une balayeuse de piste, un chasse-neige et un chargeur.

Ce financement s'ajoute aux fonds de 470 000 dollars qui ont été versés à l'aéroport en mai 2021 dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires pour l'achat d'une souffleuse de taille moyenne.

Cet équipement aidera à assurer la sécurité des opérations pour les aéronefs, les passagers, les équipages et les employés de l'aéroport grâce au déneigement et au déglaçage des surfaces côté piste, telles que les pistes et les voies de circulation.

Depuis la mise en place du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,2 milliard de dollars afin d'appuyer 1 215 projets dans 199 aéroports locaux, régionaux et plus petits du Réseau national d'aéroports partout au pays. Les projets financés comprennent la réparation et la remise en état des pistes et des voies de circulation, l'amélioration du balisage lumineux, l'achat d'équipement de déneigement et de véhicules de lutte contre les incendies, et l'installation de clôtures de contrôle de la faune.

Citations

« La pandémie a mis en évidence le rôle important que jouent les aéroports locaux et régionaux du Canada dans l'économie de notre pays et dans le maintien du bien-être social et économique de nos communautés. En plus de soutenir les déplacements d'agrément, les aéroports locaux et régionaux constituent des plaques tournantes prépondérantes du monde des affaires, du secteur des soins de santé et des services sociaux, et des secteurs émergents de l'exploitation des ressources. Ce financement améliorera l'accès à des options de transport aérien qui sont sécuritaires, fiables et efficaces, et il nous aidera à remplir notre engagement de bâtir des communautés plus sécuritaires, plus saines et plus fortes alors que le Canada se relève de la pandémie. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Au moment où nous récupérons des effets de la COVID-19 et que nous pouvons saisir pleinement les possibilités économiques qui évoluent rapidement partout dans la région de Niagara, investir de manière continue dans l'aéroport du district de Niagara est plus important que jamais pour notre communauté. Nous continuons de travailler avec nos partenaires pour renforcer une croissance économique qui s'appuie sur les forces de notre région, comme les aéroports et le canal Welland, qui sont en première ligne de nos efforts de renforcement de la région de Niagara en tant que corridor commercial stratégique de notre pays. »

Vance Badawey

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre

« Cet investissement d'un montant de plus d'un million de dollars accroit la sécurité de notre aéroport et contribue à la croissance de l'économie ici, dans la région de Niagara. »

Chris Bittle

Secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et député de St. Catharines

« Nous remercions le gouvernement fédéral pour son soutien qui nous permet de continuer à faire de la sécurité de nos voyageurs la priorité à Niagara. Cela démontre que nous devons continuer à gérer la croissance du trafic à l'aéroport CYSN et que cet investissement y est nécessaire. »

Robin Garrett

Président

Commission aéroportuaire de l'aéroport du district de Niagara

Les faits en bref

Tel qu'il a été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires a été doté d'un financement supplémentaire unique de 186 millions de dollars sur deux ans.

De plus, l'Énoncé économique de l'automne 2020 annonçait l'élargissement temporaire de l'admissibilité au Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires pour permettre aux aéroports du Réseau national d'aéroports qui ont enregistré moins d'un million de passagers annuels en 2019 de présenter une demande de financement au titre du programme en 2021- 2022 et en 2022-2023.

en 2022-2023. Les aéroports admissibles du Réseau national d'aéroports sont ceux situés dans les villes qui suivent : Gander , Charlottetown , Saint John , Fredericton , Moncton , Thunder Bay , London et Prince George .

Lien connexe

