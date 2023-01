La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Réseau des SADC et CAE obtiennent des aides financières totalisant 40 M$ de DEC.

ORFORD, QC, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Appuyer l'industrie touristique contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui des investissements totalisant 40 millions de dollars dans le Projet d'aide aux petites entreprises touristiques de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et du Réseau des SADC et CAE. Ce projet vise à soutenir les petites entreprises du secteur touristique pour les aider à adapter ou développer leurs produits et leurs services en saisissant les occasions offertes par la relance.

Le soutien de DEC, consenti en vertu du Fonds d'aide au tourisme, permettra aux petites entreprises touristiques de réaliser des projets d'investissement pour adapter ou pour développer leurs produits et leurs services en fonction des besoins de leur clientèle. L'aide financière accordée aux deux organismes se détaille comme suit :

La FCCQ bénéficie d'une contribution non remboursable de 20 millions de dollars lui permettant d'attribuer le financement aux chambres de commerce dans les zones urbaines selon les besoins des entreprises touristiques de leurs territoires. Fondée en 1909, la FCCQ est un important réseau diversifié de gens d'affaires et d'entreprises du Québec qui regroupe 123 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs. Elle représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois.

Pour sa part, le Réseau bénéficie d'une contribution non remboursable de 20 millions de dollars, redistribuée aux SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et aux CAE (Centres d'aide aux entreprises) pour venir en aide aux entreprises touristiques rurales de leurs collectivités. Les SADC et les CAE sont des organismes à but non lucratif qui travaillent depuis plus de 40 ans au développement économique des régions du Québec. Le Réseau regroupe 57 SADC et 10 CAE. Chaque année, ils aident et financent plus de 10 000 entreprises et plus de 1 500 projets locaux.

Ces deux projets sont complémentaires aux interventions des autres partenaires pour appuyer une industrie touristique lourdement affectée par les conséquences de la pandémie.

Contributeur clé à l'économie canadienne, le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en place différentes mesures pour soutenir les entreprises qui subissent les impacts de la COVID-19. Le Fonds d'aide au tourisme a été créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur du tourisme à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

Citations

« Les entreprises et les organisations du secteur touristique sont des acteurs clés pour la vitalité économique de nos régions et des travailleurs d'ici. Grâce à l'aide de 40 millions de dollars annoncée aujourd'hui, la FCCQ et le Réseau des SADC et CAE permettront aux petites entreprises de l'industrie de mieux s'outiller et de bonifier leur offre pour les prochaines saisons touristiques. Notre appui constitue une étape importante dans les efforts de relance pour attirer les touristes canadiens et ceux du monde entier afin que tous puissent découvrir les meilleures expériences touristiques que le Québec et le Canada ont à offrir. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le secteur canadien du tourisme reste l'un des plus touchés par la pandémie de COVID-19. Nous travaillerons de concert avec les entreprises et les organisations en ces temps difficiles afin qu'elles obtiennent le soutien nécessaire pour offrir des produits et des services novateurs, prendre leur essor et prospérer, tout en faisant de la sécurité une priorité absolue. Le Fonds d'aide au tourisme permet aux entreprises de s'adapter pour accueillir à nouveau des clients en toute sécurité. Le Fonds fait aussi partie d'une stratégie plus vaste visant à aider le secteur à se remettre de la pandémie et à bâtir une économie qui profitera à tous. L'économie canadienne ne se rétablira pas complètement tant que notre secteur touristique ne sera pas rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton‍-Centre, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Nous sommes très heureux de déployer, en synergie avec la FCCQ, le Projet d'aide aux petites entreprises touristiques dans toutes les régions du Québec. Les 67 SADC et CAE de notre Réseau ont été des acteurs clés pour appuyer l'industrie touristique durant la pandémie et nous sommes fiers aujourd'hui de contribuer également à sa relance. Nous remercions la ministre St-Onge et Développement économique Canada pour les régions du Québec pour ce projet important pour la vitalité économique de nos régions. »

Vallier Daigle, président du Réseau des SADC et CAE

« Nous sommes fiers de mettre la force de notre réseau de 123 chambres de commerce au service du développement économique de l'industrie touristique. Avec ce financement, le Projet d'aide aux petites entreprises touristiques voit le jour pour offrir une aide en complémentarité avec ce que propose déjà l'écosystème touristique dans les différentes régions du Québec. Une synergie qui vient grandement bonifier les efforts de relance déjà en place. »

Charles Milliard, président‍-directeur général, FCCQ

Faits en bref

Doté d'un budget national de 500 millions de dollars, incluant 485 millions de dollars administrés par les agences de développement régional (ADR) et 15 millions de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021.

(ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021. Un minimum de 50 millions de dollars du budget national du Fonds sera attribué à des projets touristiques autochtones. Les communautés autochtones qui dépendent fortement du tourisme ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie.

Un montant de 118,7 M$ du Fonds d'aide au tourisme a été alloué à DEC pour l'administrer au Québec.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

