WHITEHORSE, YT, le 14 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à maintenir la résilience de nos chaînes d'approvisionnement face aux changements climatiques. Cela permettra de s'assurer que les familles d'un océan à l'autre reçoivent à temps les biens essentiels dont elles ont besoin et de créer une économie qui fonctionne pour tout le monde.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui un investissement de 3,4 millions de dollars au titre du Fonds national des corridors commerciaux pour un projet dirigé par l'Université du Yukon visant à améliorer la résilience du corridor commercial du Yukon aux géorisques dans le Nord.

Ce projet de recherche de cinq ans permettra de mieux comprendre les effets des changements climatiques sur l'infrastructure de transport du Yukon au moyen de l'installation d'enregistreurs de données sophistiqués à des endroits clés le long de la route. Ces stations de surveillance aideront à déterminer les facteurs qui contribuent au dégel du pergélisol. Les renseignements recueillis orienteront les décisions de mettre en œuvre des mesures visant à éliminer le risque associé au dégel du pergélisol (par exemple, en utilisant des outils qui envoient des alertes en cas d'inondation, d'affaissement des routes ou d'érosion des routes).

Cette recherche aidera à déterminer comment réduire ces effets afin d'éviter de perturber nos chaînes d'approvisionnement et de veiller à ce que les biens demeurent abordables pour les communautés. En travaillant en étroite collaboration avec les ingénieurs, les planificateurs et le personnel d'entretien du gouvernement du Yukon, l'Université du Yukon recommandera des solutions pratiques sur la façon de maintenir la résilience des routes du Yukon face aux effets des changements climatiques pour préserver le mouvement des chaînes d'approvisionnement.

Grâce aux contributions supplémentaires de l'Université du Yukon et de l'Université McMaster, l'investissement total combiné dans le projet s'élèvera à près de 5 millions de dollars.

Le Fonds national des corridors commerciaux permet de financer des projets dans l'Arctique et le Nord qui soutiennent l'infrastructure de transport nordique, comme les ports, les aéroports, les routes toutes saisons et les ponts. Ces projets feront en sorte que les peuples autochtones et les Canadiennes et Canadiens qui vivent dans des communautés éloignées et nordiques continuent d'obtenir à temps les biens essentiels dont ils ont besoin.

« Les routes de l'Arctique sont des corridors commerciaux essentiels pour le Nord. L'annonce d'aujourd'hui démontre notre engagement à faire des investissements stratégiques dans les régions du Nord et à améliorer la qualité de vie des résidentes et résidents du Yukon. La compréhension de l'évolution des effets des changements climatiques sur les infrastructures nordiques aidera le Yukon à prendre des décisions éclairées concernant les routes, ce qui aidera sa population pour les décennies à venir. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Comme le Yukon compte de nombreuses communautés éloignées, nos chaînes d'approvisionnement dépendent de la durabilité de notre infrastructure routière. Face à l'évolution du climat mondial et au dégel du pergélisol dans le Nord, je suis heureux de voir que ce financement appuie l'importante recherche nécessaire pour soutenir les réseaux de transport toutes saisons. En partenariat avec l'Université du Yukon, le gouvernement du Yukon et l'Université McMaster, nous veillons à ce que les résidentes et résidents et les entreprises du Yukon restent en contact avec les biens dont ils ont besoin. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

« Il est essentiel d'investir dans la recherche sur les effets des changements climatiques sur les routes du Yukon pour bâtir des infrastructures résilientes. Ce financement permettra à l'Université du Yukon et à l'Université McMaster de fournir à notre gouvernement des données de grande qualité sur les effets de la fonte du pergélisol sur nos routes. Grâce à ces données, nous pouvons trouver de nouvelles façons novatrices de continuer à bâtir un réseau routier solide pour les résidentes et résidents du Yukon. »

L'honorable Nils Clarke

Ministre de la Voirie et des Travaux publics du Yukon

« L'Université du Yukon est vraiment ravie de recevoir ce financement du gouvernement du Canada. Cet investissement permettra à l'Université du Yukon de demeurer à l'avant-garde de la découverte de connaissances sur les réalités des changements climatiques dans le Nord. Notre capacité d'appliquer notre compréhension « sur le terrain » apporte une perspective unique et précieuse à la recherche sur les changements climatiques. Ce financement permettra également à l'Université du Yukon d'accroître sa capacité de recherche dans le Nord en investissant dans la formation de la prochaine génération de chercheuses et chercheurs sur les changements climatiques. »

Lesley Brown

Présidente et vice-chancelière, Université du Yukon

Les faits en bref

Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Dans le cadre de ce programme, un montant total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été accordé.

. Dans le cadre de ce programme, un montant total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été accordé. Ces projets du Fonds national des corridors commerciaux répondent aux besoins uniques et urgents en matière de transport dans l'Arctique et le Nord du Canada , comme la résilience climatique et l'accès aux marchés, la création de possibilités sociales et économiques, l'accès entre les communautés et l'accès aux services essentiels malgré les conditions topographiques difficiles et les conditions climatiques rigoureuses, et le coût élevé de la construction le long des corridors commerciaux nordiques du Canada .

, comme la résilience climatique et l'accès aux marchés, la création de possibilités sociales et économiques, l'accès entre les communautés et l'accès aux services essentiels malgré les conditions topographiques difficiles et les conditions climatiques rigoureuses, et le coût élevé de la construction le long des corridors commerciaux nordiques du . Les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, les groupes autochtones, les organismes sans but lucratif et à but lucratif du secteur privé, les sociétés d'État fédérales et le milieu universitaire sont tous admissibles au financement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux.

Le YukonU Research Center abrite sept programmes de recherche, dont deux collaborent à ce projet de recherche. M. Fabrice Calmels , titulaire de la chaire de recherche sur le pergélisol et les sciences de la Terre, et M. Benoit Turcotte , professionnel principal de la recherche sur les changements climatiques, mettront à profit leur expertise nordique pour poursuivre la recherche sur les effets des changements climatiques sur les routes afin d'appuyer les décisionnaires locaux et fédéraux.

