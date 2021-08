OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Pêches et Océans Canada

Les narvals, les baleines boréales et les bélugas sont des espèces emblématiques de l'Arctique canadien. Ces baleines jouent un rôle important dans l'écosystème de l'océan Arctique, et contribuent aux moyens de subsistance et à la culture des communautés autochtones et côtières. L'étude de la façon dont ces populations de baleines sont touchées par les changements dans notre environnement, nous aidera à comprendre les mesures que nous devons prendre pour nous assurer que ces espèces continuent à évoluer dans nos eaux pour les générations futures de Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, a annoncé un financement de 228 736 dollars sur trois ans, accordé à l'Université du Manitoba dans le cadre du Fonds scientifique pour une pêche durable. Ce projet comprend l'analyse de l'ADN des espèces de narvals, de baleines boréales, et de bélugas, visant à déterminer comment ces populations sont structurées, et à évaluer davantage comment la taille de leur population peut être touchée par les changements climatiques, les niveaux de pêche, et les changements causés par l'homme dans leur environnement au fil du temps.

Ce projet unique générera de nouvelles données sur la structure génétique, la santé et les populations de ces trois espèces de baleines, depuis la période précédant les premiers peuplements européens dans l'Arctique jusqu'à nos jours. Cette information nous permettra de mieux comprendre comment les stocks de baleines de l'Arctique peuvent être touchés par les changements environnementaux, et sera utilisée pour prendre des décisions sur la meilleure façon de gérer ces espèces, afin que les communautés autochtones et côtières puissent préserver leur mode de vie, et que les espèces puissent prospérer pour les années à venir.

Citations

« La santé et la durabilité de nos espèces aquatiques dépendent de nos recherches. Un investissement dans la science pour mieux comprendre l'écosystème et éclairer les décisions de gestion des espèces est un investissement dans une économie bleue plus forte. La recherche est fondamentale pour mieux comprendre comment gérer durablement ces espèces et populations aquatiques. Ce projet visera à protéger ces espèces aquatiques et à préserver les moyens de subsistance, que nous fournissent nos écosystèmes aquatiques. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le narval, la baleine boréale et le béluga sont emblématiques de l'Arctique canadien. Les communautés autochtones et nordiques dépendent de ces baleines pour s'alimenter, et assurer leurs moyens de subsistance. La recherche menée par l'Université du Manitoba contribuera grandement à notre compréhension de la façon dont les changements environnementaux touchent les populations de baleines, et de ce que nous pouvons faire pour que ces espèces ainsi que les communautés continuent de prospérer. »

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Nous remercions le gouvernement du Canada de son appui à cette étude scientifique, qui est d'une grande importance pour comprendre l'écosystème de l'Arctique dans son état passé, présent, et futur. Ce travail est inestimable pour les communautés qui dépendent de ces espèces et de leurs interactions avec l'environnement dans son sens le plus large, et je souhaite à l'équipe de recherche d'accomplir une étude sécuritaire et fructueuse. »

Digvir Jayas, vice-président (Recherche et International), et professeur distingué de l'Université du Manitoba

Faits en bref

L'océan Arctique abrite toute l'année des narvals et plusieurs populations de baleines boréales et de bélugas.

Le Fonds scientifique pour une pêche durable appuie la recherche et la science visant à mieux éclairer la gestion des espèces aquatiques du Canada .

. En 2018, le gouvernement du Canada a annoncé des modifications à la Loi sur les pêches qui favorisaient la restauration de l'habitat dégradé et le rétablissement des stocks épuisés de poissons.

a annoncé des modifications à la Loi sur les pêches qui favorisaient la restauration de l'habitat dégradé et le rétablissement des stocks épuisés de poissons. La Loi modifiée prévoyait également une protection complète de tout le poisson et de son habitat, et renforçait le rôle des peuples autochtones dans l'examen des projets et l'élaboration des politiques, tout en reconnaissant que les décisions peuvent être guidées par les principes de durabilité, de précaution et de gestion des écosystèmes.

L'économie bleue du Canada et sa croissance future dépendent de l'utilisation et de la gestion durables de nos ressources océaniques. Une stratégie pour une économie bleue nous permettra de protéger et de revitaliser la santé de nos océans tout en tirant parti des nouvelles possibilités de croissance économique dans l'ensemble des secteurs océaniques.

Liens associés

