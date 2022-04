Unique en son genre, le fonds Nouvelles frontières en recherche repousse les limites en soutenant la recherche interdisciplinaire de pointe

OTTAWA, ON, le 4 avril 2022 /CNW/ - La recherche qui prend des risques a le pouvoir de repousser les limites de l'innovation et de changer notre façon de penser et d'aborder les questions qui touchent les Canadiennes et Canadiens. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue d'investir dans la recherche de pointe, novatrice et interdisciplinaire qui a le potentiel de profiter aux Canadiennes et Canadiens dans presque tous les secteurs de notre économie et notre société.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, ont annoncé un investissement de plus de 45 millions de dollars à des projets de recherche par l'entremise du fonds Nouvelles frontières en recherche. Cet investissement combiné permettra de soutenir 751 chercheures et chercheurs, dont 245 en début de carrière. Les projets financés sont regroupés dans le concours Exploration 2021 et l'appel spécial sur les démarches de recherche novatrices en contexte de pandémie.

Cette année, le volet Exploration soutient 102 projets de recherche susceptibles de produire des résultats novateurs dans les domaines social, culturel, économique, de santé et technologique. Des équipes de recherche composées d'au moins deux personnes recevront des subventions d'un montant maximal de 250 000 dollars qui couvrent une période de deux ans. Parmi les projets novateurs financés, mentionnons la recherche sur les logements amphibies résistants aux inondations et adaptés au climat pour les populations autochtones du Canada, la conception d'architectures de systèmes racinaires qui améliorent la résistance des cultures au changement climatique et la créativité des personnes noires dans les arts, les sciences, la technologie et les affaires.

L'appel spécial sur les démarches de recherche novatrices en contexte de pandémie soutient 90 projets de recherche qui accéléreront la conception et la mise à l'essai de nouvelles orientations relativement aux méthodologies de recherche. Si la pandémie de COVID-19 a perturbé la capacité des chercheures et chercheurs canadiens à mener des travaux de recherche, en particulier des recherches menées sur le terrain et axées sur la collectivité, elle a également fourni une occasion sans pareille d'explorer de nouvelles orientations novatrices dans la façon de mener des recherches. Les projets financés comprennent des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour faciliter l'inscription aux essais cliniques, la mobilisation d'un réseau de communicateurs en santé pour enquêter et réagir aux abus en ligne, et la réimagination de systèmes alimentaires pour un avenir durable et équitable.

Grâce à ces projets d'équipes de recherche, les Canadiennes et Canadiens peuvent avoir confiance en un avenir où nous rebâtissons en mieux, ensemble.

« L'investissement d'aujourd'hui dans les chercheures et chercheurs canadiens démontre que notre gouvernement fait confiance aux Canadiennes et Canadiens pour trouver des solutions novatrices. Grâce aux talents canadiens ambitieux, nous améliorons considérablement la vie de toutes et tous. Lorsque nous investissons au Canada, nous investissons dans un avenir meilleur et plus durable. »

-- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« À une époque où il n'a jamais été aussi important de se fier aux données scientifiques, notre gouvernement reconnaît la nécessité d'investir dans les scientifiques canadiens. Nous savons que la recherche de pointe et novatrice aidera à bâtir un Canada et un avenir plus résilient pour toutes et tous. Avec l'investissement d'aujourd'hui, nous réaffirmons notre soutien pour aider à tracer la voie vers un monde post-pandémique plus équitable, durable et résilient, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. »

-- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« Le fonds Nouvelles frontières en recherche veut inspirer des projets de recherche interdisciplinaires novateurs, à haut risque et à haut rendement, qui repoussent les limites dans de nouveaux domaines passionnants et qui ont le potentiel d'améliorer la compétitivité et l'expertise du Canada dans l'économie du savoir internationale. Ces subventions témoignent de l'engagement du Canada et des organismes fédéraux de financement de la recherche à maintenir notre recherche à l'avant-garde de l'écosystème mondial de la recherche. »

-- Alejandro Adem, président du Comité de coordination de la recherche du Canada et président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

Lancé en 2018, le fonds Nouvelles frontières en recherche finance des recherches interdisciplinaires, à haut risque, à haut rendement, transformatrices et à interventions rapides menées par des chercheures et chercheurs canadiens travaillant avec des partenaires canadiens et internationaux. Il est conçu pour soutenir l'innovation de pointe dans le monde et améliorer la compétitivité et l'expertise du Canada dans l'économie du savoir internationale. Le Fonds investit 275 millions de dollars sur cinq ans (de 2018-2019 à 2022- 2023) et portera son budget annuel à 124 millions de dollars à partir de 2023-2024.

qui permettent d'accélérer l'exploration de nouvelles démarches et la conception et la mise à l'essai de nouvelles orientations relativement aux méthodologies de recherche. Toutes les équipes financées doivent démontrer leur engagement envers l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'environnement de recherche.

Le fonds Nouvelles frontières en recherche est placé sous la direction stratégique du Comité de coordination de la recherche au Canada et est géré comme un programme tripartite par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), au nom des trois organismes fédéraux de financement de la recherche du Canada : les Instituts de recherche en santé du Canada , le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et le CRSH.

