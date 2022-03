À l'occasion du Mois de la francophonie, le gouvernement du Canada élargit son soutien au Festival du Voyageur du Manitoba

WINNIPEG, MB, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, à l'occasion du Mois de la francophonie, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, ainsi que l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, ont annoncé l'octroi d'un appui financier au Festival du Voyageur, le plus grand rendez-vous francophone dans l'Ouest canadien.

L'investissement de 107 500 dollars du gouvernement du Canada aidera le Festival du Voyageur à réaliser son objectif de faire valoir et de célébrer la culture et l'importance historique des Métis au Manitoba. En partenariat avec l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, le Festival continuera de mettre en valeur la culture métisse dans un environnement francophone pendant son rendez-vous annuel et tout au long de l'année au moyen d'ateliers traditionnels, de tables rondes et d'activités spéciales au Fort Gibraltar.

En 2019, Patrimoine canadien a fourni 94 750 dollars sur deux ans au Festival pour la première phase de ce projet, qui comprenait l'établissement de partenariats avec des personnes et des groupes des Premières Nations et des Métis, ainsi que la sollicitation de recommandations sur l'élaboration de programmes patrimoniaux et culturels appropriés reflétant les points de vue des peuples autochtones.

Ce financement renouvelé (de 2021 à 2023) est accordé par l'entremise du programme Développement des communautés de langue officielle, plus particulièrement le sous-volet Collaboration avec le secteur communautaire.

Déclarations

« En tant que Canadiens et Canadiennes, nos langues officielles font partie intégrante de notre identité et de nos communautés, qu'il s'agisse de la communauté acadienne des Maritimes ou de la communauté métisse des Prairies. L'annonce d'aujourd'hui, qui s'appuie sur la vision du Festival, aidera à promouvoir et à célébrer les traditions, le patrimoine et la culture de la communauté métisse francophone du Manitoba, tout en soutenant les institutions fortes qu'elle a bâties. »

-- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Le Festival du Voyageur célèbre la culture canadienne-française depuis plus de 50 ans, et en tant que fier Métis franco-manitobain, je suis ravi de voir que le financement annoncé aujourd'hui aidera le Festival à intégrer encore davantage la culture et les traditions autochtones de façon réfléchie. Au Manitoba, le patrimoine francophone est étroitement lié au patrimoine métis. Comme la ceinture fléchée traditionnelle, il fait partie intégrante de notre identité. »

-- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Le Festival du Voyageur est très fier de travailler avec l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba et d'autres partenaires communautaires pour faire rayonner les traditions, le patrimoine et la culture métis en français. Grâce à l'appui du gouvernement du Canada, nous pouvons amplifier davantage la voix de la communauté francophone métisse du Manitoba et tisser des liens avec la communauté autochtone. Notre fête hivernale et le Fort Gibraltar créent un espace à longueur d'année pour des projets valorisant les Métis et les gens des Premières Nations, tels que nos capsules vidéos "Minut Michif", notre nouveau lieu de rassemblement intitulé le "feu d'infinité", la programmation d'artistes métis, nos ateliers traditionnels "Fayt a la min", des cercles de perlages, de la formation pour notre personnel, l'interprétation historique d'une perspective métisse, parmi plusieurs autres. »

-- Darrel Nadeau, directeur général, Festival du Voyageur

Les faits en bref

Depuis 1970, le Festival du Voyageur présente le plus grand rendez-vous hivernal dans l'Ouest canadien et célèbre la culture canadienne-française.

Le Festival du Voyageur continue de sensibiliser et de former les interprètes et le personnel à la culture et au patrimoine métis dans un environnement francophone afin de mettre en valeur le point de vue des Métis francophones et de mieux promouvoir leur patrimoine et leur culture auprès des publics francophone et anglophone.

Le programme Développement des communautés de langue officielle favorise l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuie leur développement.

et appuie leur développement. Le sous-volet Collaboration avec le secteur communautaire du programme Développement des communautés de langue officielle facilite la mobilisation d'organismes communautaires et renforce leur capacité d'agir pour obtenir des gains mesurables sur le plan de la vitalité des communautés tout en encourageant l'innovation et l'excellence. Ce sous-volet a obtenu un financement supplémentaire dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023.

