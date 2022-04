OTTAWA, ON, le 27 avril 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada effectue des investissements ciblés pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un avenir carboneutre.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., s'est adressé aux participants à la conférence annuelle des Syndicats des métiers de la construction du Canada à Ottawa. Dans son discours, le ministre a parlé du soutien qu'apporte le gouvernement du Canada aux travailleurs des métiers spécialisés et de l'industrie de la construction, notamment des nouvelles mesures et du financement prévus dans le budget de 2022, de la création d'emplois durables et des mesures que le gouvernement prendra pour faire la transition à une économie à faibles émissions de carbone. L'événement réunissait des dirigeants provinciaux, des dirigeants des secteurs de la construction et de l'énergie ainsi que des gestionnaires d'entreprise, qui ont discuté des difficultés éprouvées par l'industrie et des possibilités qui s'offrent à elle.

Le gouvernement s'efforce d'améliorer la disponibilité de la main-d'œuvre en aidant les personnes de métier à obtenir des emplois dans tout le Canada. Dans le budget de 2022, le gouvernement s'est engagé à instaurer une déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre, qui permettrait de reconnaître sur le plan fiscal jusqu'à concurrence de 4 000 $ par année en frais de déplacement et de réinstallation temporaire admissibles pour les gens de métier et les apprentis admissibles. Cette mesure s'appliquerait à l'année d'imposition 2022 et aux années suivantes. D'autres renseignements sur le programme seront communiqués à une date ultérieure.

Le gouvernement s'est également engagé à augmenter le financement accordé au Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. Hier, le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Irek Kusmierczyk, a annoncé un financement de plus de 7 millions de dollars pour 29 projets dans le cadre du volet 1 du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. L'annonce a été faite au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough. Ces projets aideront les syndicats de tout le Canada à améliorer la qualité de la formation grâce à des investissements dans l'équipement et le matériel, ce qui nous permettra de compter sur une main-d'œuvre spécialisée plus qualifiée, inclusive, certifiée et productive.

Le budget de 2022 prévoit des investissements destinés à aider les apprentis issus de groupes sous-représentés, notamment les femmes, les nouveaux arrivants, les personnes handicapées, les Autochtones et les Canadiens racisés, à entreprendre et à réussir une carrière dans les métiers spécialisés grâce au mentorat, à des services d'orientation professionnelle et au jumelage emploi-travailleur. Il propose également de lancer une nouvelle table consultative, dirigée par les syndicats, qui réunit les syndicats et les associations industrielles. Cette table conseillera le gouvernement sur les investissements prioritaires pour aider les travailleurs à s'y retrouver dans le marché du travail en évolution, en se concentrant particulièrement sur les travailleurs qualifiés à mi-carrière dans les secteurs à risque et occupant des emplois à risque.

Afin de souligner l'importance des travailleurs des métiers spécialisés et le large éventail de mesures de soutien disponibles pour bâtir une carrière fructueuse et enrichissante dans les métiers spécialisés, le gouvernement a lancé une campagne publicitaire plus tôt cette année pour promouvoir les métiers spécialisés comme des carrières de premier choix pour les jeunes et les populations diversifiées. Le site Web de la campagne (Canada.ca/metiers-specialises) fournit aux Canadiens des renseignements sur ce que sont les métiers spécialisés, sur la façon de devenir une personne de métier et sur les mesures de soutien financier qui leur sont offertes pendant leur formation.

Citations

« Le défi qui nous attend est immense, mais les possibilités sont elles aussi très nombreuses. Le Canada connaît une pénurie de main-d'œuvre, et c'est pour cette raison que nous aidons les travailleurs de métier et les apprentis en faisant en sorte qu'il soit plus abordable pour eux d'aller là où se trouvent les emplois. Si nous voulons réduire les émissions et construire davantage de logements abordables, nous devons pouvoir compter sur ces hommes et ces femmes. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

« Les Syndicats des métiers de la construction du Canada se réjouissent que le gouvernement du Canada accorde un soutien aux travailleurs des métiers spécialisés dans le budget de 2022. La déduction fiscale pour la mobilité de la main-d'œuvre pour les gens de métier est une mesure que nous préconisons depuis plus de deux décennies et qui aidera les travailleurs canadiens et leur famille à se rendre là où se trouve le travail, contribuant ainsi à améliorer la disponibilité de la main-d'œuvre dans tout le pays. Le doublement du financement du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, qui s'est déjà avéré extrêmement utile au cours de ses premières années de fonctionnement, permet de soutenir davantage la formation et l'éducation, afin de garantir que nous puissions former la main-d'œuvre de demain. Nous sommes fiers de célébrer ces politiques à l'occasion de notre conférence « Plus forts », qui souligne les défis auxquels nous avons été confrontés au cours des dernières années et la force de notre main-d'œuvre, qui construit l'infrastructure du Canada. Les Syndicats des métiers de la construction du Canada savent qu'ensemble, nous sommes plus forts que nous ne l'avons jamais été. »

- Le directeur exécutif des Syndicats des métiers de la construction du Canada, Sean Strickland

Les faits en bref

Les mesures prévues dans le budget de 2022 pour appuyer les gens de métier comprennent les suivantes :

84,2 millions de dollars sur quatre ans pour doubler le financement accordé au Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, afin d'aider les apprentis issus de groupes sous-représentés à entreprendre et à réussir une carrière dans les métiers spécialisés grâce au mentorat, à des services d'orientation professionnelle et au jumelage emploi-travailleur.



2,5 millions de dollars en 2022-2023 à Emploi et Développement social Canada pour qu'il lance une nouvelle table consultative, dirigée par les syndicats, qui réunit les syndicats et les associations industrielles. La table conseillera le gouvernement sur les moyens d'aider les travailleurs à s'y retrouver dans le marché du travail en évolution, en se concentrant particulièrement sur les travailleurs qualifiés à mi-carrière dans les secteurs à risque et occupant des emplois à risque.

Le 20 juillet 2021, le gouvernement du Canada a lancé des consultations avec les Canadiens et les intervenants, comme les syndicats, les organisations non gouvernementales et l'industrie, de même qu'avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, afin d'obtenir leurs commentaires au sujet des éléments pouvant être intégrés à des dispositions législatives sur la transition équitable. La date limite pour présenter des mémoires est le 30 avril 2022.





Le gouvernement du Canada investit près d'un milliard de dollars par année dans le soutien à l'apprentissage au moyen de subventions, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, de fonds accordés à des projets et de soutien au programme du Sceau rouge. Annoncée dans le budget de 2019, la stratégie canadienne en matière d'apprentissage renforcera les mesures de soutien et les programmes d'apprentissage existants en favorisant la participation et la réussite des apprentis et des principaux intervenants, y compris des employeurs, dans les métiers spécialisés.





Selon le Forum canadien sur l'apprentissage, pour répondre à la demande de compagnons qualifiés dans les métiers désignés Sceau rouge, environ 75 000 nouveaux apprentis devront être embauchés en moyenne chaque année au cours des cinq prochaines années. Les principaux domaines où l'on risque de ne pas répondre à la demande sont la soudure, la mécanique industrielle (mécaniciens de chantier), le briquetage, la chaudronnerie, la cuisine et la coiffure.





Selon ConstruForce Canada, l'industrie de la construction devra recruter 309 000 nouveaux travailleurs au cours de la prochaine décennie (de 2021 à 2030), principalement en raison du départ à la retraite prévu de 259 100 travailleurs (22 % de la main-d'œuvre actuelle).





Au Canada, les jeunes femmes restent les moins susceptibles de s'intéresser à une carrière dans les métiers spécialisés. Selon un sondage de l'Organisation de coopération et de développement économiques, seulement 2 % des étudiantes de 15 ans entendent faire carrière dans ce domaine.





Les Syndicats des métiers de la construction du Canada constituent la voix nationale de plus d'un demi-million de travailleurs canadiens de la construction, membres de 14 syndicats internationaux, qui travaillent dans plus de 60 métiers et professions différents.

Liens connexes

Budget de 2022

Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

Canada.ca/metiers-specialises

Service d'apprentissage

Soutien fourni aux apprentis

Consultation : Dispositions législatives sur la transition équitable

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Daniel Pollak, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., [email protected], 343-551-7558; Kate Walsh, Directrice des communications, Syndicats des métiers de la construction du Canada, [email protected], 613-298-0652; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]