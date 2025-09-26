YELLOWKNIFE, NT, le 26 sept. 2025 /CNW/ - La transition vers une économie à faibles émissions de carbone s'accélère et il est donc nécessaire de disposer d'une main-d'œuvre hautement qualifiée pour soutenir le secteur canadien de l'énergie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des formations pour aider les travailleurs à acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans les industries durables.

Aujourd'hui, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Rebecca Alty, au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé un investissement fédéral de plus de 8 millions de dollars dans le Fonds de formation pour les emplois durables afin de soutenir le projet Sustainable North: Our Workforce dirigé par la Mine Training Society.

Cet investissement permettra d'offrir une formation professionnelle en personne à près de 1 850 travailleurs qui sont en milieu de carrière ou à leurs débuts, y compris des Autochtones vivant dans des communautés éloignées des Territoires du Nord‑Ouest, pour leur permettre d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour faire la transition vers des emplois dans des secteurs à faibles émissions de carbone. Le projet Sustainable North: Our Workforce créera également un comité consultatif composé d'employeurs, d'intervenants de l'industrie et d'organismes communautaires pour s'assurer que les programmes de formation soient adaptés aux besoins de l'industrie et que les participants acquièrent des compétences utiles qui les préparent à occuper un emploi.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada à créer des emplois durables pour les travailleurs et s'aligne à son plan provisoire pour des emplois durables de 2023 à ‑2025, qui oriente les efforts vers la carboneutralité. Face à l'évolution des barrières commerciales mondiales, ces efforts sont essentiels pour favoriser la croissance économique, transformer l'économie et contribuer à accroître la prospérité des communautés autochtones.

Citations

« En appuyant ce projet, le gouvernement s'assure que les travailleurs partout dans le Nord, y compris les travailleurs autochtones, ont accès à la formation pratique dont ils ont besoin pour occuper de bons emplois dans l'économie à faibles émissions de carbone. Cet investissement n'appuie pas seulement les carrières; il contribuera aussi à transformer l'économie canadienne et à garantir que les grands projets soient réalisés en partenariat avec les communautés autochtones. »

- La ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Rebecca Alty

« Notre monde évolue rapidement, et nous devons nous adapter. C'est pourquoi le gouvernement fédéral investit dans la formation et le perfectionnement des compétences afin de préparer les travailleurs aux emplois de demain, de renforcer notre économie et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Ensemble, nous bâtissons un avenir à faibles émissions de carbone, alimenté par la main‑d'œuvre la plus forte du G7. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada de nous donner l'occasion de contribuer à préparer la main‑d'œuvre du Nord à l'emploi et à des possibilités d'études dans ce nouveau domaine important, et nous sommes ravis d'entreprendre ce projet avec deux de nos précieux partenaires de longue date, DeBeers Canada et Burgundy Diamond Mines. »

- Annemieke Mulders, chef de la direction, Mine Training Society

Faits en bref

Le projet Sustainable North: Our Workforce est l'une des huit initiatives financées dans le cadre du Fonds de formation pour les emplois durables qui soutiendra plus de 10 000 travailleurs au Canada. Ces projets aident les Canadiens à acquérir les compétences nécessaires pour occuper des emplois dans les domaines de l'entretien des véhicules électriques, des bâtiments et de la rénovation écologique, de l'énergie à faible teneur en carbone et de la gestion du carbone.

est l'une des huit initiatives financées dans le cadre du Fonds de formation pour les emplois durables qui soutiendra plus de 10 000 travailleurs au Canada. Ces projets aident les Canadiens à acquérir les compétences nécessaires pour occuper des emplois dans les domaines de l'entretien des véhicules électriques, des bâtiments et de la rénovation écologique, de l'énergie à faible teneur en carbone et de la gestion du carbone. L'appel de propositions de 2024 pour le Fonds de formation pour les emplois durables a été ouvert pendant neuf semaines, du 8 mars au 15 mai 2024. Les organismes étaient invités à répondre à l'appel de propositions par voie électronique sur le portail des Services en ligne des subventions et contributions.

Environ 1,3 million de travailleurs de tous les secteurs devraient prendre leur retraite au cours des trois prochaines années. La Banque Royale du Canada estime que jusqu'à 400 000 nouveaux emplois pourraient s'ajouter dans des domaines qui exigeront des compétences accrues en raison de la transition vers la carboneutralité entre 2021 et 2030. Les investissements dans la formation sont essentiels pour doter la main-d'œuvre des compétences qui seront nécessaires à l'économie de demain.

Produits connexes

Le gouvernement du Canada finance des projets novateurs qui offrent des possibilités de formation axée sur des compétences pour plus de 10 000 travailleurs canadiens dans des secteurs clés de notre économie

Document d'information : Fonds de formation pour les emplois durables

Liens connexes

Fonds de formation pour les emplois durables

Plan de réduction des émissions pour 2030 : Un air pur et une économie forte

Plan pour des emplois durables

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles, [email protected], 343-540-6643; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]