OTTAWA, ON, le 8 nov. 2022 /CNW/ - L'économie canadienne s'est largement remise de la pandémie, le taux de chômage se situant à un creux record. Toutefois, d'importantes pénuries de compétences et de main-d'œuvre continuent de toucher un grand nombre de secteurs, si bien qu'il faudra investir dans la formation pour pouvoir rebâtir une main-d'œuvre forte et résiliente capable de répondre aux exigences de l'économie d'aujourd'hui. Chaque secteur de notre économie est unique et nécessite souvent des solutions sur mesure en matière de main-d'œuvre et de développement des compétences pour pouvoir continuer de s'adapter et rester réceptif à l'évolution du marché du travail.

Aujourd'hui, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Helena Jaczek, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé que le gouvernement du Canada allait verser plus de 39 millions de dollars au Conseil canadien de l'aviation et de l'aérospatiale pour son projet de formation gérée par l'industrie pour le secteur de l'aviation et de l'aérospatiale, dans le cadre du Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main‑d'œuvre. Cet investissement favorisera la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation d'un nouveau système de formation technique et d'accréditation relativement aux principaux métiers de l'aérospatiale. Jusqu'à 900 travailleurs présents ou futurs de l'aérospatiale en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique profiteront de cet investissement.

Ce projet produira plus de 2 000 heures de nouveau contenu numérisé qui dotera les employeurs des outils dont ils ont besoin pour offrir une formation en cours d'emploi aux travailleurs, depuis le niveau d'entrée jusqu'à l'accréditation complète -- la première du genre au Canada. Il permettra aux employeurs d'utiliser le système d'enseignement collégial, offrant ainsi aux travailleurs une autre voie d'accès au secteur de l'aérospatiale, jusqu'à l'accréditation. De plus, cet investissement permettra d'offrir des subventions salariales pour soutenir la formation en cours d'emploi, ainsi que des soutiens intégrés, comme le financement de services de garde d'enfants et de transport, pour aider les travailleurs à surmonter les obstacles, y compris les Autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes en situation de handicap, les Canadiens racisés, les femmes et les personnes 2ELGBTQI+.

Annoncé pour la première fois dans le budget de 2021, le Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main‑d'œuvre aide les secteurs clés de l'économie à mettre en œuvre des solutions pour répondre à leurs besoins présents ou émergents en matière de main-d'œuvre, en finançant des organismes pour qu'ils exécutent des projets sectoriels axés sur une gamme d'activités qui sont centrés sur l'industrie, comme la formation et le recyclage professionnel des travailleurs, l'aide aux employeurs pour attirer et maintenir en poste une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée, ainsi que d'autres solutions créatives pour aider les secteurs à répondre aux besoins du marché du travail. Il appuiera également les groupes dignes d'équité en faisant la promotion de la diversification et de l'inclusion de la main-d'œuvre et en offrant des soutiens intégrés aux personnes qui font face à des obstacles à la participation.

« Le marché du travail croît et évolue rapidement, il dépasse la capacité des employeurs à trouver des travailleurs. Dans le cadre du Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main‑d'œuvre, nous remédions à la pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs clés, comme l'aviation et l'aérospatiale, tout en nous assurant que tous les Canadiens, y compris les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap, les Canadiens racisés et d'autres personnes marginalisées, ont les compétences dont ils ont besoin pour saisir les occasions d'emploi émergentes dans ce champ novateur. Nous investissons dans le Conseil canadien de l'aviation et de l'aérospatiale pour qu'il puisse continuer d'offrir un soutien ciblé aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays grâce à une formation unique et de qualité qui les aideront à décrocher de bons emplois dans le secteur de l'aérospatiale. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Le secteur de l'aérospatiale au Canada est un puissant moteur d'innovation en recherche et développement. Notre gouvernement est résolu à continuer de travailler en partenariat avec l'industrie pour répondre à nos besoins en matière de défense, de recherche et de transport, tout en veillant à ce que nos approvisionnements favorisent la création d'emplois dans l'industrie aérospatiale et la participation des groupes sous-représentés pour les années à venir. »

- La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Helena Jaczek

« Le financement du gouvernement en faveur du Conseil canadien de l'aviation et de l'aérospatiale permettra de rendre la formation plus accessible et de faciliter le perfectionnement des employés de l'industrie de l'aviation et de l'aérospatiale, en appuyant une main-d'œuvre prête pour l'avenir dans le secteur du transport et en aidant le secteur canadien de l'aviation à avoir une forte relance après la pandémie. »

- Le ministre des Transports, Omar Alghabra

« Au cours des dernières années, nous avons investi pour faire du Canada le fournisseur vert de choix de l'industrie aérospatiale. L'annonce d'aujourd'hui permettra de former la main d'œuvre et se doter de l'expertise nécessaire pour les décennies à venir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne

« Ce financement contribuera grandement à combler la grave pénurie de main-d'œuvre et de compétences dans les industries de l'aviation et de l'aérospatiale. Le programme de formation gérée par l'industrie pour le secteur de l'aviation et de l'aérospatiale fournira aux employeurs un système visant à former les nouveaux employés sans expérience ou sans formation officielle. Il constituera également un outil important pour perfectionner les compétences de la main-d'œuvre en place. »

- Robert Donald, directeur général du Conseil canadien de l'aviation et de l'aérospatiale

« Remédier aux graves pénuries de main-d'œuvre pour nous assurer d'avoir les travailleurs nécessaires aujourd'hui et dans l'avenir est essentiel. La réussite continue de l'industrie canadienne de l'aérospatiale repose sur la force de sa main-d'œuvre hautement qualifiée. Cette annonce à l'appui du programme de formation gérée par l'industrie pour le secteur de l'aviation et de l'aérospatiale représente une importante initiative, qui nous permettra de soutenir les travailleurs et l'industrie. »

- Mike Mueller, président et directeur général, Association des industries aérospatiales du Canada

À l'automne 2022, les employeurs canadiens cherchent à pourvoir plus de 1 million de postes vacants, dont un nombre significatif (243 400) se trouvent dans les secteurs professionnels, scientifiques et techniques et les secteurs de la construction et de la fabrication, qui constataient déjà des pénuries avant la pandémie

On prévoit que le vieillissement de la population et la diminution de la participation au marché du travail exacerberont les pénuries de main-d'œuvre à long terme, étant donné que 600 000 travailleurs pourraient prendre leur retraite au cours des trois prochaines années.

Le Conseil canadien de l'aviation et de l'aérospatiale estime que d'ici 2028, l'industrie de l'aviation et de l'aérospatiale aura besoin de 58 000 travailleurs supplémentaires dans des métiers spécialisés clés.

