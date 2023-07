Lü - Aire de jeu interactive et HOLOS obtiennent un total de 725 000 $ en aides financières de DEC.

Soutenir la croissance de jeunes entreprises innovantes contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, l'appui de DEC à Lü - Aire de jeu interactive inc. et à HOLOS Food inc., deux PME de Québec.

Lü - Aire de jeu interactive reçoit une contribution remboursable de 500 000 $. L'entreprise se spécialise dans le développement et la commercialisation d'équipements audiovisuels novateurs destinés au secteur de l'éducation. Ils transforment des environnements scolaires traditionnels en espaces d'enseignement interactif immersifs et actifs qui permettent aux enfants de se développer sur les plans émotionnel, intellectuel et physique. L'aide de DEC servira à appuyer la croissance de la PME grâce à la mise en œuvre de sa stratégie de commercialisation internationale.

Pour sa part, HOLOS bénéficie d'une contribution remboursable de 225 000 $. La PME développe, prépare et commercialise des recettes uniques de mueslis à haute valeur nutritive. Son produit phare est un « déjeuner à préparer la veille » certifié biologique, végétalien, sans gluten et aux saveurs naturelles. Chaque portion a un apport nutritionnel complet grâce aux grains et aux autres ingrédients qui la composent. L'aide de DEC permettra à HOLOS de tester de nouvelles recettes et de mettre en œuvre une stratégie de commercialisation qui lui permettra entre autres de participer à des salons internationaux et d'ainsi percer de nouveaux marchés, dont les États-Unis.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Appuyer nos PME pour qu'elles renforcent leur compétitivité à l'international permet de faire croître notre économie et créer de bons emplois pour la classe moyenne. Merci à ces entreprises comme Lü et HOLOS qui innovent et font rayonner la ville de Québec, le Québec et le Canada partout à travers le monde. Ensemble, créons une économie plus forte, plus résiliente et plus durable qui va profiter à tous les travailleurs. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Santé

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Grâce à cet appui de DEC, Lü et HOLOS pourront développer de nouveaux produits et se faire connaître dans de nouveaux marchés. Leur apport à la vitalité économique de Québec est indéniable! Je suis convaincue que le succès et les retombées de leurs projets respectifs rejailliront sur toute la région, le Québec et le Canada. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Nous sommes honorés de recevoir une fois de plus le soutien et la contribution financière de DEC, qui joue un rôle essentiel dans notre croissance à l'international et dans la poursuite de la recherche et développement du système Lü. Grâce à ce soutien précieux, nous sommes résolus à poursuivre l'atteinte de notre objectif ambitieux : impacter positivement l'expérience d'apprentissage de 10 % des enfants à travers le monde. »

Vincent Routhier, président et fondateur, Lü - Aire de jeu interactive

« HOLOS est heureux d'être appuyé par DEC dans l'exécution de son plan stratégique incluant l'exportation à l'international de ses déjeuners biologiques, sains et soutenants, ainsi que dans le développement de nouveaux produits audacieux. Avec le soutien de DEC, nous pouvons accélérer notre croissance aux États-Unis et continuer d'investir en innovation tout en créant des emplois et de la richesse ici même à la maison. »

Charles Sansregret, chef de la direction, HOLOS

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

