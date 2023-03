L'entreprise du Saguenay‒Lac-St-Jean obtient une aide financière de 1,2 M$ de DEC.

SAGUENAY, QC, le 2 mars 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé une contribution remboursable de 1,2 M$ à Mercier, Industries en mécanique ltée. Cet appui de DEC lui permettra d'assurer sa croissance en augmentant son niveau d'automatisation, sa capacité de production et sa productivité.

Mercier Industries est un fabricant de pièces de rechange, d'équipements et d'outillages industriels. L'entreprise familiale offre également un support à long terme pour l'amélioration et la réparation des pièces et le développement technologique de ses clients. La contribution de DEC permettra à l'entreprise d'augmenter sa productivité en agrandissant l'usine ainsi que l'espace pour les bureaux. Elle a fait l'acquisition d'équipements numériques à la fine pointe de la technologie, dont un robot-soudeur et une fraiseuse horizontale multitable.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Une entreprise qui a plus de 75 ans d’existence et qui cherche toujours à être à la fine pointe de la technologie, c’est vraiment inspirant! Nos programmes sont là pour aider les entreprises comme Mercier Industries à se développer et à stimuler leur croissance. On continue de livrer pour le Québec. »

L'honorable Pablo Rodriguez, député d'Honoré-Mercier, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Les PME comme Mercier Industries sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés. Notre gouvernement les aide à poursuivre leur croissance et je suis ravie du soutien de DEC au projet de ce fleuron régional. Son apport à la vitalité économique du Saguenay‒Lac-St-Jean est indéniable! Nul doute que le succès et les retombées de ce projet d'agrandissement et d'acquisition d'équipement numérique rejailliront sur toute la région, sur le Québec et sur le Canada. Toutes mes félicitations à l'équipe de Mercier Industries! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« DEC a été un partenaire de tous les instants pour Mercier Industries. Il a participé à pratiquement tous les investissements en équipements de haute technologie que nous avons faits. Sa présence dans un montage financier apporte une solidité et un équilibre additionnels qui aident énormément à passer à l'action! DEC fait partie du succès de Mercier Industries. »

Sara Mercier, directrice générale, Mercier, Industries en mécanique ltée

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

