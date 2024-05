L'entreprise des Îles-de-la-Madeleine obtient une aide financière de 2 M$ de DEC.

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 3 mai 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 2 millions de dollars à l'entreprise Les Fruits de Mer Madeleine inc. Cet appui de DEC lui permettra d'acquérir différents équipements pour la chaîne de production de crabe des neiges, d'agrandir l'entrepôt de congélation et de bonifier les installations actuelles.

Constituée en 1991, Les Fruits de Mer Madeleine est une entreprise qui se spécialise principalement dans la transformation du crabe des neiges ainsi que d'autres types de produits de la mer, dont le homard. Cet investissement soutiendra la croissance et la performance de l'entreprise manufacturière, qui accroitra sa capacité de production journalière afin d'être en mesure de transformer un fort volume sur une courte période. L'acquisition des nouveaux équipements améliorera également son efficacité énergétique.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Une des priorités de notre gouvernement est d'assurer la prospérité des collectivités. Puisque les PME sont au cœur de la croissance économique, DEC les appuie dans leurs efforts pour accroître leur productivité. L'entreprise Les Fruits de Mer Madeleine contribue grandement à la vitalité économique des Îles-de-la-Madeleine et son succès rejaillit sur toute la région. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« DEC accompagne les entreprises pour qu'elles puissent saisir les occasions d'affaires et s'adapter aux changements économiques. C'est pourquoi nous apportons notre soutien pour développer les atouts propres aux différentes régions du Québec, comme ici, aux Îles-de-la-Madeleine. Miser sur les forces et le potentiel des régions est essentiel pour assurer une croissance économique inclusive dans toutes nos collectivités. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir recevoir l'aide financière de Développement économique Canada pour les régions du Québec. C'est un honneur de voir notre travail reconnu et soutenu de cette manière. Cette contribution sera un catalyseur essentiel pour réaliser notre vision et atteindre nos objectifs. Nous remercions le gouvernement du Canada pour sa confiance et son investissement dans notre projet. »

James Derpak, directeur général et chef comptable, Les Fruits de Mer Madeleine inc.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.





Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]