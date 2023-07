L'entreprise de Notre-Dame-des-Neiges obtient une aide financière de 345 000 $ de DEC.

NOTRE-DAME-DES-NEIGES, QC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance et l'innovation contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a profité de sa visite pour annoncer aujourd'hui une contribution remboursable de 345 000 $ à OrganicOcean inc. Cet appui de DEC lui permettra de faire l'acquisition et l'installation de nouveaux équipements de transformation de biomasses marines afin d'assurer l'augmentation de sa productivité et de sa capacité de production.

OrganicOcean se spécialise dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits innovants pour la nutrition des plantes faits à base d'extraits d'algues marines. La réalisation du présent projet d'investissement permettra à la PME d'assurer sa croissance. Elle pourra ainsi intensifier sa fabrication de biostimulants qui s'inscrivent dans un contexte d'agriculture durable.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Nous les aidons à croître et à innover et je suis donc ravie du soutien de DEC au projet de croissance d'OrganicOcean. Son apport à la vitalité économique du Bas-Saint-Laurent est indéniable. Nul doute que le succès et les retombées du projet, qui lui permettra d'augmenter sa production de produits verts innovants servant à la nutrition des plantes, rejailliront sur toute la région, sur le Québec et sur le Canada. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« L'utilisation des biostimulants dans les régies de culture constitue le nouveau grand virage de l'industrie agricole mondiale. Ce changement est principalement motivé par le besoin d'augmenter les rendements agricoles par surface cultivée pour suffire à la demande alimentaire qui tend à s'accentuer avec les populations grandissantes et par la nécessité de soutenir la croissance des cultures affectées par les stress abiotiques résultant des conditions climatiques changeantes. L'aide financière de DEC permettra à OrganicOcean d'augmenter sa productivité et sa compétitivité au Canada et sur les marchés à l'export. »

Martin Poirier, président, OrganicOcean inc.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

