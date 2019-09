Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure de transport pour améliorer l'accès au parc industriel de Bridgewater en finançant un nouvel échangeur sur la route 103

BRIDGEWATER, NS, le 4 sept. 2019 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des entreprises canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada investi dans les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui appuient la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural et députée de South Shore-St. Margarets, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé un investissement majeur de 20,4 millions de dollars consacré à la construction d'un nouvel échangeur important sur la route 103, près de Bridgewater (en Nouvelle-Écosse), une ville située à environ 100 km au sud-ouest de Halifax. Le nouvel échangeur réduira les goulots d'étranglement causés par la circulation commerciale et résidentielle, diminuera le temps de déplacement des camions utilitaires et facilitera l'acheminement des marchandises vers les marchés étrangers.

Le nouvel échangeur permettra aux usagers d'emprunter la route 103 et sera situé à 2,3 km de distance du parc. Des routes et intersections locales seront aussi refaites. Le projet augmentera le nombre de terrains à usage industriel à développer, permettra aux locataires industriels actuels d'accroître leurs activités et rendra la chaîne d'approvisionnement plus efficace.

Ces investissements devraient avoir d'importantes retombées sur le plan de l'économie et de l'emploi au Canada en créant environ 480 emplois pendant la période de construction.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui contribuent le plus au succès continu du Canada sur le plan du commerce international. La diversification du commerce est au cœur du Fonds national des corridors commerciaux, lequel finance des projets qui :

améliorent la performance du réseau de transport afin d'accroître la valeur et le volume des marchandises exportées du Canada vers les marchés outre-mer;

vers les marchés outre-mer; génèrent de nouveaux échanges commerciaux outre-mer grâce aux investissements.

« Les entreprises canadiennes comptent sur des corridors de transport et de commerce modernes et efficaces afin d'acheminer leurs marchandises vers les marchés intérieurs et étrangers. Cet investissement réduira la congestion et les temps de déplacement dans nos collectivités, permettra à la population de circuler de façon plus sécuritaire, assurera la compétitivité de nos entreprises et créera des centaines de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne du pays. »

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre du Développement économique rural et députée de South Shore-St. Margarets

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en apportant des améliorations à nos corridors de commerce et de transport. Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, qui stimuleront la croissance économique, qui créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne, et qui veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Les investissements stratégiques faits dans les infrastructures de transport revêtent une importance cruciale pour notre économie, car plusieurs entreprises locales dépendent de leur capacité de transporter les marchandises rapidement et efficacement. L'investissement annoncé aujourd'hui dans un nouvel échangeur sur l'autoroute 103 fait en sorte que les Néo-Écossais disposeront de l'infrastructure dont ils ont besoin pour faire croître leur entreprise, rester concurrentiels et acheminer davantage de produits vers les marchés. »

L'honorable Stephen McNeil

Premier ministre de la Nouvelle-Écosse

Un réseau de transport efficace et fiable joue un rôle clé dans la croissance économique du Canada . Le Fonds national des corridors commerciaux effectue des investissements qui soutiendront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Alors que les États-Unis restent le principal partenaire commercial du Canada avec des échanges commerciaux se chiffrant à 741,4 milliards de dollars en 2018 (437,6 milliards de dollars d'exportations, 303,8 milliards de dollars d'importations), le commerce avec les marchés internationaux est en pleine croissance. Entre 2015 et 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (sauf le Moyen-Orient) ont progressé de 18,9 % pour se chiffrer à 199,2 milliards de dollars, tandis que ceux avec l'Union européenne ont progressé de 19 % pour atteindre 118,1 milliards de dollars.

. Le Fonds national des corridors commerciaux effectue des investissements qui soutiendront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Alors que les États-Unis restent le principal partenaire commercial du avec des échanges commerciaux se chiffrant à 741,4 milliards de dollars en 2018 (437,6 milliards de dollars d'exportations, 303,8 milliards de dollars d'importations), le commerce avec les marchés internationaux est en pleine croissance. Entre 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (sauf le Moyen-Orient) ont progressé de 18,9 % pour se chiffrer à 199,2 milliards de dollars, tandis que ceux avec l'Union européenne ont progressé de 19 % pour atteindre 118,1 milliards de dollars. Le réseau routier national du Canada est une version évoluée du concept de route Transcanadienne qui a vu le jour en 1949 dans le but de relier les provinces les unes aux autres par une route.

est une version évoluée du concept de route Transcanadienne qui a vu le jour en 1949 dans le but de relier les provinces les unes aux autres par une route. Le réseau routier national s'étend sur 38 000 voies-kilomètres qui relient les villes, les ports, les aéroports et les postes frontaliers du Canada .

. Le gouvernement du Canada effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence dans de nouveaux marchés et à tirer profit des nouvelles possibilités qui s'offrent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries axées sur les importations, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne.

effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence dans de nouveaux marchés et à tirer profit des nouvelles possibilités qui s'offrent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries axées sur les importations, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne. Au moyen du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

