Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure de transport à la subdivision Yale du Canadien National près d'Abbotsford

ABBOTSFORD, BC, le 7 août 2019 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des compagnies canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada investi dans les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui appuient la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait l'annonce d'un important investissement de 20 millions de dollars pour améliorer la capacité ferroviaire près d'Abbotsford et ainsi intensifier les échanges commerciaux internationaux qui transitent par les terminaux du port de Vancouver.

Le projet permettra de doubler les voies ferrées du Canadien National sur environ 5,6 km, ce qui éliminera la dernière section à voie unique du corridor ferroviaire de 40 km du CN menant au port de Vancouver. Le projet règlera les problèmes d'engorgement dans le corridor ferroviaire et augmentera la capacité et la fluidité pour répondre à la croissance de la circulation ferroviaire à destination et en provenance des terminaux d'importation et d'exportation en expansion à Burrard Inlet et à Roberts Bank. Les travaux comprennent la conception technique, le nivellement, la construction de voies, de ponts et de murs de soutènement, ainsi que l'amélioration du système de signalisation.

Ces investissements devraient avoir d'importantes retombées sur le plan de l'économie et de l'emploi dans la région en créant environ 400 emplois pendant la période de construction.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui contribuent le plus au succès continu du Canada sur le plan du commerce international. La diversification du commerce est au cœur du Fonds national des corridors commerciaux, lequel finance des projets qui :

améliorent la fluidité et la performance du réseau de transport afin d'accroître la valeur et le volume des marchandises exportées du Canada vers les marchés outre-mer;

vers les marchés outre-mer; génèrent de nouveaux échanges commerciaux outre-mer grâce aux investissements.

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en apportant des améliorations à nos corridors de commerce et de transport. Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, qui stimuleront la croissance économique, qui créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne, et qui veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le Fonds national des corridors commerciaux effectue des investissements qui appuieront l'acheminement des marchandises vers les marchés internationaux. Alors que les États-Unis restent le principal partenaire commercial du Canada avec des échanges commerciaux se chiffrant à 741,4 milliards de dollars en 2018 (437,6 milliards de dollars d'exportations et 303,8 milliards de dollars d'importations), le commerce avec les marchés internationaux est en croissance. De 2015 à 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (à l'exclusion du Moyen-Orient) ont progressé de 18,9 % pour se chiffrer à 199,2 milliards de dollars, tandis que ceux avec l'Union européenne ont progressé de 19 % pour atteindre 118,1 milliards au cours de la même période.

. Le Fonds national des corridors commerciaux effectue des investissements qui appuieront l'acheminement des marchandises vers les marchés internationaux. Alors que les États-Unis restent le principal partenaire commercial du avec des échanges commerciaux se chiffrant à 741,4 milliards de dollars en 2018 (437,6 milliards de dollars d'exportations et 303,8 milliards de dollars d'importations), le commerce avec les marchés internationaux est en croissance. De 2015 à 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (à l'exclusion du Moyen-Orient) ont progressé de 18,9 % pour se chiffrer à 199,2 milliards de dollars, tandis que ceux avec l'Union européenne ont progressé de 19 % pour atteindre 118,1 milliards au cours de la même période. Les chemins de fer du Canada jouent un rôle essentiel pour relier notre vaste pays au reste du monde. Ils relient les producteurs canadiens de marchandises en vrac, de biens industriels et de biens de consommation aux ports des côtes est et ouest, et contribuent ainsi à la croissance et à la diversification des débouchés commerciaux du Canada à l'étranger. Avec plus de 2 800 locomotives tirant plus de 5,2 millions de wagons, les chemins de fer assurent le transport de plus de 358 tonnes de marchandises par année, ce qui représente environ la moitié des exportations internationales du Canada .

jouent un rôle essentiel pour relier notre vaste pays au reste du monde. Ils relient les producteurs canadiens de marchandises en vrac, de biens industriels et de biens de consommation aux ports des côtes est et ouest, et contribuent ainsi à la croissance et à la diversification des débouchés commerciaux du à l'étranger. Avec plus de 2 800 locomotives tirant plus de 5,2 millions de wagons, les chemins de fer assurent le transport de plus de 358 tonnes de marchandises par année, ce qui représente environ la moitié des exportations internationales du . Le port de Vancouver est le plus grand port du Canada et le troisième en importance en Amérique du Nord en matière de volume. Avec 147,1 millions de tonnes de marchandises manutentionnées en 2018, le port de Vancouver est une plaque tournante essentielle pour le commerce extérieur du Canada avec l'Asie, notamment la Chine, le Japon et la Corée du Sud. L'amélioration de la circulation des marchandises à l'entrée et à la sortie du port renforcera davantage les exportations du Canada et permettra aux entreprises d'acheminer leurs marchandises vers de nouveaux marchés, ce qui souligne la diversification croissante des échanges commerciaux du Canada .

est le plus grand port du et le troisième en importance en Amérique du Nord en matière de volume. Avec 147,1 millions de tonnes de marchandises manutentionnées en 2018, le port de est une plaque tournante essentielle pour le commerce extérieur du avec l'Asie, notamment la Chine, le Japon et la Corée du Sud. L'amélioration de la circulation des marchandises à l'entrée et à la sortie du port renforcera davantage les exportations du et permettra aux entreprises d'acheminer leurs marchandises vers de nouveaux marchés, ce qui souligne la diversification croissante des échanges commerciaux du . Le gouvernement du Canada effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence sur de nouveaux marchés et à tirer parti des nouvelles possibilités qui s'offrent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries axées sur l'exportation, le gouvernement s'est engagé à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne.

effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence sur de nouveaux marchés et à tirer parti des nouvelles possibilités qui s'offrent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries axées sur l'exportation, le gouvernement s'est engagé à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne. Au moyen du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

