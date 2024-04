L'entreprise de Waterville obtient une aide financière de 500 000 $ de DEC.

WATERVILLE, QC, le 29 avril 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 500 000 $ à l'entreprise Les Pliages Apaulo inc. Cet appui de DEC lui permettra d'améliorer sa productivité par l'ajout d'une seconde chaîne de production.

Créés en 1988 par la famille Compagna, Les Pliages Apaulo fabriquent différents produits de contreplaqué moulé pour l'industrie du meuble et des cartonneries de carton ondulé. Reprise par des entrepreneurs estriens en 2022, l'entreprise implantera une 2e chaîne de production visant à mieux soutenir sa croissance, qui passe par l'expansion de ses activités. Le financement de DEC portera sur l'acquisition et l'installation d'une cellule robotisée pour une station de débitage et de sablage.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur un secteur manufacturier dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de cette industrie contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers les entreprises manufacturières des Cantons-de-l'Est. En les aidant dans la poursuite de leurs activités et en stimulant leur croissance, nous faisons en sorte que l'industrie manufacturière québécoise joue un rôle majeur dans la croissance économique du Canada. Je suis ravie que DEC contribue à l'expansion des activités de Pliages Apaulo, alors que ses nouveaux dirigeants ont rapidement saisi les effets positifs d'une mise à jour technologique de leurs installations. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et leur croissance fait partie des priorités de notre gouvernement. Le soutien de DEC au projet des Pliages Apaulo en est la preuve. Son apport à la vitalité économique de Waterville est évident! Le succès et les retombées de ce projet d'implantation d'une deuxième chaîne de production se feront sentir sur toute la région, sur le Québec et sur le Canada. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous sommes excessivement reconnaissants envers DEC de contribuer à la croissance de notre organisation. Cette aide nous permettra de percer ou conquérir de nouveaux marchés et ainsi de consolider les emplois au sein de notre entreprise. »

Jean-François Beaulieu, président-directeur général, Les Pliages Apaulo

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

