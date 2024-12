KANATA, ON, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir des communautés plus sûres. Les programmes de sécurité routière contribuent à protéger les Canadiens et Canadiennes en réduisant le nombre de collisions, de blessures et de décès sur nos routes.

La présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, accompagnée par la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, l'honorable Jenna Sudds, a annoncé aujourd'hui que 35 nouveaux projets, mené dans tout le Canada, recevront un financement dans le cadre du Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière.

Le Programme fournira 14,6 millions de dollars pour financer des projets de sécurité routière axés sur les systèmes d'aide à la conduite, la conduite avec facultés affaiblies par l'alcool et les drogues, la distraction au volant, les conditions routières hivernales, les excès de vitesse, ainsi que les jeunes automobilistes et les usagers et usagères vulnérables de la route.

Voici des exemples de projets clés :

Faire des recherches sur la façon dont les automobilistes interagissent avec les systèmes d'aide à la conduite dans les véhicules autonomes

Démontrer comment les capteurs peuvent générer des messages de sécurité pour alerter les automobilistes d'un comportement de conduite dangereux à proximité

Recueillir de nouvelles données sur la conduite avec facultés affaiblies par l'alcool et les drogues

Tester une navette autonome zéro émission qui peut contribuer à façonner les politiques futures

Améliorer les technologies avancées d'aide à la conduite pour éviter les collisions

Le Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière appuie directement les priorités nationales du Canada en matière de sécurité routière. Depuis 2019, il a financé 119 projets de sécurité routière distincts. Une liste de tous les projets retenus dans le cadre du Programme, y compris ceux des années précédentes, est accessible en ligne.

Citations

« Depuis 2019, le Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière produit des résultats concrets pour les Canadiens et Canadiennes. Les initiatives de sécurité routière - comme celles que nous finançons aujourd'hui - rendent nos routes et nos communautés encore plus sécuritaires. »

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

« Assurer la sécurité de nos routes, c'est assurer la sécurité de nos familles et de nos communautés. L'Association des gens d'affaires de Kanata-Nord et ses partenaires ouvrent la voie en mettant à l'essai une navette autonome sans émission ici même, dans le plus grand parc technologique du Canada. Ce projet utilise non seulement une technologie développée ici, mais il contribuera également à définir les règles de sécurité des véhicules autonomes dans l'ensemble du pays. »

L'honorable Jenna Sudds

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Le projet dans le cadre de ce programme permet à l'Association des gens d'affaires de KanataNord de passer de nos essais précédents sur des navettes autonomes à basse vitesse au lancement d'un véhicule commercial automatisé à grande vitesse. La sécurité est notre priorité absolue. Les premiers essais auront lieu sur le site privé et sécurisé d'Area X.O avant d'être transférés sur les routes publiques du parc technologique de Kanata-Nord. Les essais se dérouleront tout au long de l'année, au rythme des quatre saisons, et permettront d'explorer des solutions de transport durables et accessibles. »

Kelly Daize

Directrice générale, Association des gens d'affaires de Kanata-Nord

Les faits en bref

Le Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière finance des projets visant à créer des outils qui répondent aux défis en matière de sécurité routière. Le Programme fournit des fonds aux organisations gouvernementales et non gouvernementales pour soutenir des initiatives de sécurité routière s'attaquant à des problèmes comme la conduite avec facultés affaiblies, la formation des automobilistes, la distraction au volant, les technologies avancées d'aide à la conduite et les véhicules autonomes connectés.

Dans le cadre du Programme de paiements de transfert de la sécurité routière déjà existant, Transports Canada verse une contribution annuelle aux provinces, aux territoires et au Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé pour soutenir la mise en œuvre des normes du Code national de sécurité. Ces contributions appuient également la gestion du programme national de formation et de certification des instructeurs. Le budget de 2019 a renforcé ces efforts en ajoutant du financement supplémentaire dans le cadre du Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière, qui est désormais financé jusqu'en 2026.

Le financement du Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière pour 2024-2025 est de 7,5 millions de dollars, et le même montant est alloué pour 2025-2026.

Les deux programmes combinés, c'est-à-dire le programme existant et le programme amélioré, offrent 49,3 millions de dollars sur trois ans pour augmenter la sécurité routière au Canada .

Liens connexes

Visitez le site Web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou suivez-nous sur X, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias : Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055