Le gouvernement du Canada investit dans l'Esplanade Arts and Heritage Centre à Medicine Hat

L'infrastructure culturelle de l'Esplanade Arts and Heritage Centre à Medicine Hat sera modernisée grâce à un financement provenant du Fonds du Canada pour les espaces culturels et du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral

MEDICINE HAT, AB, le 2 sept. 2019 /CNW/ - L'honorable Kent Hehr, député de Calgary-Centre, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 585 863 dollars à la ville de Medicine Hat pour la mise à niveau de l'infrastructure culturelle de l'Esplanade Arts and Heritage Centre. M. Hehr a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

Construit en 2005 en tant que l'un des projets commémoratifs du centenaire de l'Alberta, le Centre recevra une aide financière dans le cadre de deux programmes de financement fédéraux pour la réalisation d'importants travaux visant à améliorer et à moderniser ses installations.

Dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, Patrimoine canadien verse 285 863 dollars pour l'achat de nouveaux appareils d'éclairage par DEL et de contrôle spécialisés pour le théâtre du Centre, ainsi que pour la rénovation d'une installation d'entreposage des collections qui abritera et préservera des artefacts patrimoniaux du musée du Centre.

Infrastructure Canada verse 300 000 dollars dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral. Ces fonds serviront eux aussi à financer le nouvel éclairage par DEL, ainsi que l'entreposage protecteur des documents d'archives et un système mural portatif qui sera utilisé dans les galeries du Centre.

Ces améliorations permettront de réduire les coûts indirects, d'assurer la viabilité économique et de moderniser l'équipement et les opérations au profit des quelque 100 000 visiteurs que le Centre reçoit chaque année.

Citations

« La capacité de rassembler et de célébrer l'art, l'histoire, le patrimoine et la culture dans des espaces communs - comme l'Esplanade Arts and Heritage Centre - est un élément central des communautés prospères. Ces activités favorisent la viabilité économique, en plus de stimuler la créativité, l'apprentissage et la découverte. Notre gouvernement reconnaît le rôle clé que joue le secteur de la création dans nos villes et villages, ainsi que les espaces culturels qui lui donnent vie. Nous nous engageons à faire des investissements à valeur ajoutée pour favoriser la croissance de ce secteur. »

--L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Nous sommes fiers que la souplesse du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral permette aux municipalités de l'ensemble du Canada de financer une vaste gamme de projets qui favorisent des économies locales fortes et améliorent la qualité de vie des citoyens. Ce projet à Medicine Hat permettra à l'Esplanade Arts and Heritage Centre de continuer à faire participer les visiteurs de tous âges à l'apprentissage des arts visuels, des arts de la scène et de l'histoire pendant de nombreuses années. »

--L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'Esplanade Arts and Heritage Centre est un espace polyvalent qui répond aux besoins de la communauté au-delà de la simple brique et du mortier. Il offre aux Hatters et aux Albertains en général l'occasion de voir, d'entendre et d'apprécier des artistes et des créateurs canadiens talentueux et diversifiés. Il protège les trésors culturels collectifs de notre passé et de notre présent. Il présente des œuvres d'art inestimables, des expositions qui font réfléchir et des installations historiques. Grâce à ce financement, le Centre sera en mesure de continuer à offrir d'excellents programmes et services pour les années à venir. »

--L'honorable Kent Hehr, député de Calgary Centre

« L'Esplanade Arts and Heritage Centre est un endroit dans lequel les arts et le patrimoine de notre ville prennent vie. C'est un endroit où chacun peut célébrer, apprendre et profiter de ce qui a contribué à façonner notre communauté diversifiée et dynamique. Ces fonds serviront directement à préserver notre histoire pour de nombreuses années, tout en veillant à ce que le théâtre demeure une installation à la fine pointe de la technologie. »

--Son Honneur Ted Clugston, maire de Medicine Hat

Les faits en bref

L'Esplanade Arts and Heritage Centre appartient à la municipalité de Medicine Hat, qui l'exploite également. Le complexe comprend un théâtre de 700 places, un studio-théâtre de 200 places, un musée et un centre d'archives, ainsi que trois galeries.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est une source de financement permanente versée deux fois par année aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, versent ce financement à leurs municipalités afin de répondre aux besoins prioritaires locaux en matière d'infrastructure. Les municipalités peuvent regrouper les fonds, les déposer à la banque ou encore s'en servir pour garantir un emprunt, ce qui leur offre une grande souplesse financière. Le Fonds de la taxe sur l'essence fournit plus de 2 milliards de dollars par année à 3 600 communautés de l'ensemble du pays. Au cours des dernières années, ce financement a permis d'appuyer environ 4 000 projets par année.

