Le centre multiservice de Saint-Hyacinthe obtient des appuis financiers de DEC totalisant 3 840 000 $.

SAINT-HYACINTHE, QC, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Soutenir les organisations innovantes de l'industrie agroalimentaire contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui des contributions non remboursables totalisant 3 840 000 $ à Cintech agroalimentaire.

La ministre St-Onge a récemment visité ce centre multiservice de Saint-Hyacinthe en compagnie de l'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Ces appuis financiers de DEC permettront à l'organisme de rehausser la performance des entreprises québécoises du secteur de la transformation agroalimentaire et d'assurer leur pérennité.

Acteur d'importance de l'industrie, Cintech agroalimentaire est gestionnaire d'un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affilié au Cégep de Saint-Hyacinthe. Ayant en tête le souci de sensibiliser les entreprises de son secteur dans la revalorisation de ses déchets, ce CCTT s'est d'abord vu remettre 800 000 $ de la part de DEC. Cette contribution permettra d'acquérir et d'installer des équipements pour développer des voies de valorisation des coproduits qu'elles génèrent.

Avec un appui de 3 040 000 $, le CCTT pourra également acquérir et installer des équipements qui faciliteront le développement de nouvelles sources d'aliments riches en protéines végétales et qui permettront d'améliorer leurs propriétés sensorielles dans une optique d'autonomie alimentaire.

Grâce à ses projets novateurs, Cintech agroalimentaire appuie le développement des entreprises de transformation agroalimentaire depuis 1986 et vise à accroître l'innovation et la compétitivité de tout le secteur au Québec.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur l'adoption des technologies vertes et la lutte aux changements climatiques. Les entreprises qui misent sur les technologies propres contribuent de façon importante à une croissance à empreinte écologique réduite, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus verte, plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

« La crise climatique est l'un des défis les plus importants de notre époque, et notre gouvernement a pris des mesures concrètes pour aider les entreprises qui misent sur l'innovation, les nouvelles technologies et le virage vert. En appuyant Cintech agroalimentaire, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Notre soutien aux deux projets de ce CCTT améliorera la compétitivité des entreprises du domaine de la transformation alimentaire et contribuera à une relance verte et durable pour le Canada. Investir dans le développement d'une économie circulaire contribue à réduire notre empreinte écologique et témoigne de notre désir de bâtir des communautés plus saines. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le secteur des protéines végétales est innovant et en pleine croissance. Des initiatives comme celles de Cintech contribuent à maintenir le Canada à l'avant-garde de la recherche et du développement dans la transformation agroalimentaire et à réduire l'impact environnemental de l'industrie. La réduction du gaspillage alimentaire est aussi au cœur de notre stratégie pour assurer la sécurité alimentaire d'une population mondiale croissante. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cintech agroalimentaire est ravi de pouvoir compter sur ces appuis financiers totalisant 3 840 000 $ de la part de DEC, qui s'ajoutent aux 960 000 $ que nous avons investis dans ce projet. Cet investissement nous permettra de faire l'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie, nous positionnant comme un acteur d'avant-garde, entre autres dans le secteur des protéines végétales. Le tout se fera dans un souci constant de valorisation des coproduits afin d'engendrer des retombées maximales avec un minimum de perte. Tant les entreprises de transformation et les producteurs que les autres centres de recherche pourront bénéficier de ces acquisitions d'envergure pour innover, se démarquer et ainsi favoriser l'autonomie alimentaire canadienne. Une attention particulière sera portée pour inclure les futurs utilisateurs, tant végétariens et flexitariens que les consommateurs curieux des produits alternatifs. »

Jean Lacroix, président-directeur général, Cintech agroalimentaire

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

