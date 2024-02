Le fabricant sherbrookois de fils textiles techniques haute performance obtient une aide financière de 250 000 $ de DEC pour assurer sa croissance.

SHERBROOKE, QC, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation et la croissance contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, et Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ont profité d'une visite de l'entreprise pour annoncer, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 250 000 $ à FilSpec pour l'acquisition d'équipements automatisés.

FilSpec est l'un des leaders mondiaux de la fabrication de fils textiles techniques haute performance. Les principaux produits offerts par la PME sont des fils techniques spécialement conçus pour des marchés spécifiques comme les vêtements de protection militaire et médicale et les vêtements de protection ignifuge pour les pompiers et les travailleurs des industries pétrolière et gazière. L'aide de DEC permettra à l'entreprise d'acquérir et d'installer des équipements automatisés, dont un doubleur, un retordeur et des mécanismes d'entraînement (drives) variables pour les retordeurs actuels. Ces nouveaux équipements permettront d'automatiser le processus de production et d'améliorer la productivité et la capacité de production de FilSpec, tout en augmentant la sécurité de ses employés.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale, et celles‑ci constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« L'entreprise Sherbrookoise FilSpec est un leader mondial dans la fabrication de fils textiles techniques haute performance, et notre gouvernement est fier d'être là pour l'aider à améliorer sa productivité, augmenter sa capacité de production et faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Le Québec est plein d'entreprises innovantes et, en investissant pour les appuyer, on stimule l'économie québécoise et on crée de la richesse, ici chez nous. »

L'honorable Pablo Rodriguez, député d'Honoré-Mercier, ministre des Transports et lieutenant du Québec

« Aider les organisations à croître et à innover pour qu'elles puissent renforcer leur compétitivité est au cœur de nos priorités. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada apporte son soutien à des PME visionnaires comme FilSpec. Le succès de cette entreprise novatrice de l'industrie du textile technique fait rayonner Sherbrooke ainsi que l'économie canadienne dans son ensemble. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes et nous les aidons à mieux s'outiller pour qu'ensemble, nous rebâtissions une économie plus forte, résiliente et durable. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Nous aidons les entreprises à bien s'outiller pour qu'elles se développent et soient compétitives. Grâce à l'aide financière de DEC, FilSpec continuera d'innover dans un domaine de pointe et de consolider sa position dans l'industrie et sur les marchés, contribuant ainsi à stimuler l'économie sherbrookoise. Cet appui, qui fait partie de notre plan de relance économique, bénéficiera ainsi à toute la région et permettra à l'économie canadienne de revenir encore plus forte. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« L'acquisition de ces équipements permet à l'entreprise d'améliorer la performance de nos procédés afin de répondre aux besoins particuliers de nos clients. La modernisation et l'automatisation de nos procédés permettront de poursuivre la croissance et d'assurer la pérennité de l'entreprise. Nous sommes reconnaissants de cette opportunité de mieux répondre aux besoins de notre clientèle. »

Gilles Desmarais, propriétaire et président de FilSpec

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]