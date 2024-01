L'entreprise de Saint-Rémi obtient une aide financière de 335 000 $ de DEC.

Soutenir la compétitivité des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Marie‑Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du Revenu national, accompagnée de Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 335 000 $ à Luxo Marbre. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'accroître sa compétitivité.

Fondée en 1992, Luxo Marbre conçoit, assemble et commercialise une vaste gamme de vanités, lavabos, dessus de quartz et accessoires de salle de bain. Depuis 2022, l'entreprise a ajouté à sa production une gamme de cabinets de cuisine (technologie de peinture laquée) prêts à installer qu'elle préassemblera dans son usine, alors que ses produits étaient auparavant entièrement fabriqués et assemblés en Chine. Pour demeurer compétitive, l'entreprise a donc non seulement rapatrié ses activités de sous‑assemblage, pour lesquelles elle doit acquérir des équipements de production numériques (robots de levage et convoyeurs, entre autres); elle cherche aussi à mettre en place un département d'innovation en plus de viser le déploiement d'une stratégie de commercialisation à l'international, toutes des activités qui seront possibles grâce au soutien de DEC.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La croissance économique du Québec repose notamment sur un secteur manufacturier dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de cette industrie constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« L'annonce d'aujourd'hui démontre encore une fois l'engagement de notre gouvernement envers les entreprises manufacturières québécoises et canadiennes. En aidant Luxo Marbre à accroître sa compétitivité et dans ses efforts de commercialisation à l'international, nous appuyons une entreprise locale dans son expansion vers de nouveaux marchés et continuons de promouvoir les produits canadiens partout dans le monde. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du Revenu national

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Voilà pourquoi je suis ravie du soutien de DEC au projet de Luxo Marbre, pour l'aider à poursuivre sa croissance et à développer de nouveaux marchés. L'apport de cette PME innovante à la vitalité économique de la MRC des Jardins-de-Napierville est indéniable! Nul doute que le succès et les retombées de son projet rejailliront sur toute la région, sur le Québec et sur le Canada. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous continuons à travailler avec les manufacturiers innovants comme Luxo Marbre pour leur fournir les outils nécessaires au développement de technologies et de procédés novateurs. Grâce au soutien de notre gouvernement, ils peuvent miser sur l'innovation, véritable moteur économique et pilier de la croissance, et stimuler l'économie locale. »

Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle

« Le contexte actuel du marché comporte ses difficultés dans une nouvelle réalité d'affaires et ça représente de multiples opportunités de se réinventer et d'innover. Nous sommes donc très reconnaissants d'avoir l'appui de DEC pour nous accompagner dans la croissance de nos parts de marché. Grâce à l'infrastructure mise en place par nos prédécesseurs, nous pouvons aujourd'hui avoir l'ambition d'être leader en Amérique du Nord avec la certitude que la marque Luxo Marbre possède la notoriété dont elle a besoin pour atteindre son objectif. »

Mathieu Gosselin, président, Luxo Marbre

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

