SAINT JOHN, NB, le 25 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer les corridors commerciaux du Canada, ce qui contribue à la croissance de notre économie, à sa reprise ainsi qu'à la création de bons emplois pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le député de Saint John--Rothesay, M. Wayne Long, ont annoncé un financement de plus de 42 millions de dollars à destination de deux projets par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux. Ces projets aideront à accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en faveur des expéditeurs canadiens à Saint John et McAdam, au Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement du Canada contribuera à hauteur de :

21,16 millions de dollars pour moderniser des terminaux ferroviaires à Saint John et McAdam , ce qui améliorera la chaîne d'approvisionnement pour les expéditeurs canadiens et offrira des choix compétitifs et une capacité additionnelle. La Compagnie de chemin de fer du Sud, Nouveau-Brunswick, filiale de J.D. Irving, Limited, contribuera à hauteur du même montant, ce qui portera le montant total investi dans le projet à 42,32 millions de dollars;

et , ce qui améliorera la chaîne d'approvisionnement pour les expéditeurs canadiens et offrira des choix compétitifs et une capacité additionnelle. La Compagnie de chemin de fer du Sud, Nouveau-Brunswick, filiale de J.D. Irving, Limited, contribuera à hauteur du même montant, ce qui portera le montant total investi dans le projet à 42,32 millions de dollars; Jusqu'à 21 millions de dollars en faveur de l'Administration portuaire de Saint John pour augmenter la capacité de mise en cale du fret du terminal Ouest, améliorer la capacité des grues du terminal, et de mettre en place des capacités en matière d'engins de transport sur roues. En tant qu'organisme demandeur, l'Administration portuaire de Saint John contribuera à hauteur de 4,2 millions de dollars et la province du Nouveau-Brunswick investira 16,8 millions de dollars, ce qui portera le montant total investi dans le projet à 42 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements en faveur de corridors commerciaux fonctionnels pour aider les Canadiens à être compétitifs sur les marchés à l'échelle mondiale, à faire du commerce plus efficacement avec les partenaires internationaux et à préserver la compétitivité des chaînes d'approvisionnement du Canada. Cela représente un engagement à long terme à travailler avec des intervenants sur des projets d'infrastructure pour répondre aux goulots d'étranglement, aux points vulnérables et à la congestion qui affectent les transports le long des corridors commerciaux du Canada.

Citations

« Ces deux projets, situés à Saint John et McAdam, apportent des possibilités importantes au Nouveau-Brunswick en matière d'importation et d'exportation de biens. Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets qui, au-delà de ces zones, profitent à l'ensemble du Nouveau-Brunswick en créant de bons emplois et en contribuant à renforcer l'économie. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Nous travaillons à améliorer le flux des biens à travers le sud du Nouveau-Brunswick avec La Compagnie de chemin de fer du Sud, Nouveau-Brunswick et l'Administration portuaire de Saint John. Grâce au Fonds national des corridors commerciaux, nous réduisons les goulots d'étranglement et la congestion afin de renforcer la compétitivité de notre chaîne d'approvisionnement dans cette région. »

Wayne Long

Député de Saint John--Rothesay

« L'annonce de ce financement représente un bond en avant en matière d'efficacité de la chaîne d'approvisionnement au Canada. Cela continuera à engendrer une croissance conséquente et à attirer des investissements du secteur privé dans notre région, ce qui créera des centaines d'emplois. Ces améliorations apportées à l'infrastructure, conjointement à notre projet actuel de modernisation, aideront notre port à se doter d'une nouvelle capacité de 800 000 TEU. »

Craig Belle Estabrooks

Président-directeur général de Port Saint John



« Le Port de Saint John et la Compagnie de chemin de fer du Sud, Nouveau-Brunswick constituent une partie essentielle de l'économie du Nouveau-Brunswick depuis plusieurs générations. L'annonce d'aujourd'hui confirme leur rôle important et croissant dans la compétitivité de notre province. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à la Région de l'Atlantique d'accroître les importations et les exportations du Canada à l'échelle mondiale, en nous offrant une fondation encore plus forte pour bâtir l'avenir, ici, chez nous, à Saint John, au Nouveau-Brunswick. »

M. James D. Irving

Coprésident-directeur général de J. D. Irving, Limited



« Nous continuons d'investir dans le Port de Saint John dans le cadre de notre plan, qui est de mettre à profit les succès que nous rencontrons dans la province. Ces améliorations apportées au projet de modernisation apporteront une capacité additionnelle afin de répondre à la demande plus élevée du secteur privé, créer des emplois et rendre le port plus compétitif avec ceux de Halifax et Montréal. »

Arlene Dunn

Ministre du Développement économique et de la Petite Entreprise et ministre responsable d'Opportunités Nouveau-Brunswick



Les faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Dans le cadre de ce programme, un montant total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été annoncé.

. Dans le cadre de ce programme, un montant total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été annoncé. Le budget de 2022 propose un montant de 450 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2022-2023, pour appuyer les projets portant sur les chaînes d'approvisionnement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, ce qui facilitera les mouvements des biens à travers les réseaux de transport du Canada .

. Transports Canada gère le Fonds national des corridors commerciaux, qui appuie l'amélioration des routes, des chemins de fer, des routes aériennes et des routes de navigation maritime du Canada afin de favoriser le commerce intérieur et international.

